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మన టీచర్లు విదేశాలకు వెళ్తున్నారు.. జపాన్, ఫిన్‌లాండ్‌లలో స్పెషల్ ట్రెయినింగ్.. సర్కార్ మాస్టర్ ప్లాన్..!!

Telangana Teachers: విదేశీ విద్యా విధానం అధ్యయనంలో భాగంగా వచ్చే నెల సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ నుంచి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు అధికారులు జపాన్ వెళ్లనున్నారు. మొత్తం 40 మంది బ్రుందంలో టీచర్లు 29 మంది ఉన్నారు. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుడు నవీన్ నికోలస్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. వీరంతా ప్రయాణ సమయంతో కలుపుకుని సెప్టెంబర్ 5 నుంచి 12 వ తేదీ వరకు పర్యటిస్తారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 16, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:33 AM IST
మన టీచర్లు విదేశాలకు వెళ్తున్నారు.. జపాన్, ఫిన్‌లాండ్‌లలో స్పెషల్ ట్రెయినింగ్.. సర్కార్ మాస్టర్ ప్లాన్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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