Telangana TET 2025: ప్రభుత్వ టీచర్‌ కావాలనుకుంటున్నారా? తెలంగాణ టెట్‌-2025 వివరాలు ఇవే!

Telangana TET 2025: టీచర్ కొలువు కొట్టాలనుకునే అభ్యర్థులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం టీచర్ అర్హత పరీక్ష (టెట్) ప్రకటనను విడుదల చేసింది. టీచర్ ఉద్యోగం కోసం సన్నద్ధమయ్యే అభ్యర్థులు టెట్ పరీక్షకు సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకోవాలి. టెట్ రాసేందుకు అర్హులు ఎవరు? పరీక్ష ఫీజు.. సిలబస్ వంటి వివరాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. టెట్ పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులు తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Also Read: Schools Holiday: రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?
తెలంగాణ టెట్ డిసెంబర్ -2025 సమాచారం
- గతంలో ఉన్న టెట్ సిలబస్లో ఏ మార్పు లేదు. మ్యాథ్స్, సైన్స్ వారికి గతంలో లాగే ఒకే టెట్ నిర్వహిస్తారు.
- ఇన్ సర్వీస్ టీచర్లకి బీఎడ్, డీఎడ్తో సంబంధం లేకుండా ప్రస్తుతం ఎస్జీటీగా ఉన్న టీచర్లు, ఎల్ఎఫ్ఎల్ హెడ్ మాస్టర్స్ టెట్ పేపర్-1 దరఖాస్తు చేసేందుకు అర్హులు
- ఇంతకుముందే టెట్ పేపర్ -1 ఉత్తీర్ణత సాధించిన టీచర్లు మళ్లీ టెట్ పేపర్-1 రాయాల్సిన అవసరం లేదు.
- ఇంకా టీచర్ ఉద్యోగం పొందని నిరుద్యోగులు మాత్రం డీఎస్సీలో వెయిటేజి కోసం ఎన్నిసార్లు అయినా టెట్ రాసుకునే అవకాశం ఉంది.
- ప్రస్తుత స్కూల్ అసిస్టెంట్ టీచర్స్ టెట్ అర్హత సాధించి లేకపోతే ఇప్పుడు పేపర్-2 రాయాల్సిందే.
- ప్రస్తుత ఎస్జీటీ టీచర్లు టెట్ అర్హత పొందకుంటే వారు పేపర్ 1 రాయాలి.
Also Read: KTR Press Meet: జూబ్లీహిల్స్లో నిజాయితీగా కొట్లాడం.. కానీ ఓడాం: కేటీఆర్
==> భవిష్యత్లో స్కూల్ అసిస్టెంట్గా పదోన్నతి పొందాలనుకుంటే బీఎడ్ ఉన్నవారు ఇప్పుడు టెట్ పేపర్-2 కూడా రాసుకునే అవకాశం ఉంది. వారు డిగ్రీ బీఎడ్ సబ్జెక్ట్ అనుసరించి మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, బయోలజీ వారు టెట్ పేపర్-2 రాయాలి. సోషల్ వారు టెట్ పేపర్-త 2 సోషల్ రాయాలి.
==> టీచర్ ఉద్యోగం పొందని నిరుద్యోగులు టెట్ పేపర్ -1 రాయాలి అంటే తప్పకుండా డీఎడ్ చేసి ఉండాలి. బీఎడ్ వారికి పేపర్ -1 ఛాన్స్ లేదు. బీఎడ్ వారు పేపర్ -2 రాయాలి.
దరఖాస్తుల స్వీకరణ
==> రేపటి నుంచి ఈ నెల 29వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు.
==> టెట్ ఆన్లైన్ పరీక్షలు జనవరి 3 నుంచి 31వ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి.
Also Read: Jubilee Hills Result: 'జూబ్లీహిల్స్లో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ కుమ్మక్కు రాజకీయం ఫలించింది'
టెట్ ఫలితాలు
ఫిబ్రవరి 10 నుంచి 16వ తేదీ మధ్యలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
పరీక్ష ఫీజు వివరాలు
ఒక పేపర్కు రూ.750
రెండు పేపర్లకు రూ.1000
అర్హత మార్కులు
==> ఇన్ సర్వీస్ టీచర్లకి నిరుద్యోగులకు ఒకేలా ఉంటుంది.
==> టెట్ పేపర్ 1, 2లకు 150 మార్కులకు ఓసీ/ ఈడబ్ల్యూఎస్ వారికి 90 మార్కులు 60 శాతం
==> బీసీ 75 (50 శాతం)
==> ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీహెచ్సీ అభ్యర్థులకు 60 మార్కులు (40 శాతం)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి