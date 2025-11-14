English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana TET 2025: ప్రభుత్వ టీచర్‌ కావాలనుకుంటున్నారా? తెలంగాణ టెట్‌-2025 వివరాలు ఇవే!

Telangana TET 2025: ప్రభుత్వ టీచర్‌ కావాలనుకుంటున్నారా? తెలంగాణ టెట్‌-2025 వివరాలు ఇవే!

Do You Become A Govt Teacher Telangana TET 2025 Released: ఉపాధ్యాయుడిగా స్థిరపడాలనుకునే అభ్యర్థులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. టీచర్‌ పరీక్షకు ఎంపికవ్వాలంటే ముందే ఉత్తీర్ణత సాధించాల్సిన టెట్‌ పరీక్ష షెడ్యూల్‌ను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 14, 2025, 11:49 PM IST

Trending Photos

Business Ideas: జీతం డబ్బులు ఇంటి ఖర్చులకే సరిపోవడం లేదా? ఈ 10 స్మార్ట్ సైడ్ ఇన్‎కమ్ ఐడియాస్ మీ భవిష్యత్తును బంగారంగా మారుస్తాయ్..!!
10
Side Income
Business Ideas: జీతం డబ్బులు ఇంటి ఖర్చులకే సరిపోవడం లేదా? ఈ 10 స్మార్ట్ సైడ్ ఇన్‎కమ్ ఐడియాస్ మీ భవిష్యత్తును బంగారంగా మారుస్తాయ్..!!
Jupiter Favorite Zodiac: బృహస్పతికి చాలా ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరికి బంపర్ జాక్‌పాట్.. అబ్బబ్బ డబ్బే, డబ్బు..
5
Jupiter Favorite Zodiac Signs
Jupiter Favorite Zodiac: బృహస్పతికి చాలా ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరికి బంపర్ జాక్‌పాట్.. అబ్బబ్బ డబ్బే, డబ్బు..
School Holiday: ఈరోజు స్పెషల్ డే కారణంగా స్కూల్ పిల్లలు అందరికీ సెలవు.. ఎందుకో గుర్తుందా..?
5
School Holiday Today
School Holiday: ఈరోజు స్పెషల్ డే కారణంగా స్కూల్ పిల్లలు అందరికీ సెలవు.. ఎందుకో గుర్తుందా..?
Business Ideas: పెళ్లిళ్ల సీజన్ వస్తోంది.. కంచికి వెళ్లి ఈ పనిచేయండి చాలు.. ఇంట్లోనే కూర్చుండి నెలకు లక్షల రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం..!!
6
wedding
Business Ideas: పెళ్లిళ్ల సీజన్ వస్తోంది.. కంచికి వెళ్లి ఈ పనిచేయండి చాలు.. ఇంట్లోనే కూర్చుండి నెలకు లక్షల రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం..!!
Telangana TET 2025: ప్రభుత్వ టీచర్‌ కావాలనుకుంటున్నారా? తెలంగాణ టెట్‌-2025 వివరాలు ఇవే!

Telangana TET 2025: టీచర్‌ కొలువు కొట్టాలనుకునే అభ్యర్థులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం టీచర్‌ అర్హత పరీక్ష (టెట్‌) ప్రకటనను విడుదల చేసింది. టీచర్‌ ఉద్యోగం కోసం సన్నద్ధమయ్యే అభ్యర్థులు టెట్‌ పరీక్షకు సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకోవాలి. టెట్‌ రాసేందుకు అర్హులు ఎవరు? పరీక్ష ఫీజు.. సిలబస్‌ వంటి వివరాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. టెట్‌ పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులు తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Schools Holiday: రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?

తెలంగాణ టెట్ డిసెంబర్ -2025 సమాచారం

  • గతంలో ఉన్న టెట్‌ సిలబస్‌లో ఏ మార్పు లేదు. మ్యాథ్స్, సైన్స్ వారికి గతంలో లాగే ఒకే టెట్ నిర్వహిస్తారు.
  • ఇన్ సర్వీస్ టీచర్లకి బీఎడ్, డీఎడ్‌తో సంబంధం లేకుండా ప్రస్తుతం ఎస్జీటీగా ఉన్న టీచర్లు, ఎల్‌ఎఫ్‌ఎల్‌ హెడ్ మాస్టర్స్ టెట్ పేపర్-1 దరఖాస్తు చేసేందుకు అర్హులు
  • ఇంతకుముందే టెట్ పేపర్ -1 ఉత్తీర్ణత సాధించిన టీచర్లు మళ్లీ టెట్ పేపర్-1 రాయాల్సిన అవసరం లేదు.
  • ఇంకా టీచర్‌ ఉద్యోగం పొందని నిరుద్యోగులు మాత్రం డీఎస్సీలో వెయిటేజి కోసం ఎన్నిసార్లు అయినా టెట్ రాసుకునే అవకాశం ఉంది.
  • ప్రస్తుత స్కూల్ అసిస్టెంట్ టీచర్స్ టెట్ అర్హత సాధించి లేకపోతే ఇప్పుడు పేపర్-2 రాయాల్సిందే.
  • ప్రస్తుత ఎస్జీటీ టీచర్లు టెట్ అర్హత పొందకుంటే వారు పేపర్ 1 రాయాలి.

Also Read: KTR Press Meet: జూబ్లీహిల్స్‌లో నిజాయితీగా కొట్లాడం.. కానీ ఓడాం: కేటీఆర్‌

==> భవిష్యత్‌లో స్కూల్ అసిస్టెంట్‌గా పదోన్నతి పొందాలనుకుంటే బీఎడ్ ఉన్నవారు ఇప్పుడు టెట్ పేపర్-2 కూడా  రాసుకునే అవకాశం ఉంది. వారు డిగ్రీ బీఎడ్ సబ్జెక్ట్ అనుసరించి మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, బయోలజీ వారు టెట్ పేపర్-2 రాయాలి. సోషల్ వారు టెట్ పేపర్-త 2 సోషల్ రాయాలి.

==> టీచర్‌ ఉద్యోగం పొందని నిరుద్యోగులు టెట్ పేపర్ -1 రాయాలి అంటే తప్పకుండా డీఎడ్ చేసి ఉండాలి. బీఎడ్ వారికి పేపర్ -1 ఛాన్స్ లేదు. బీఎడ్ వారు పేపర్ -2 రాయాలి.

దరఖాస్తుల స్వీకరణ
==> రేపటి నుంచి ఈ నెల 29వ తేదీ వరకు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు.
==> టెట్ ఆన్‌లైన్ పరీక్షలు జనవరి 3 నుంచి 31వ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి.

Also Read: Jubilee Hills Result: 'జూబ్లీహిల్స్‌లో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ కుమ్మక్కు రాజకీయం ఫలించింది'

టెట్‌ ఫలితాలు
ఫిబ్రవరి 10 నుంచి 16వ తేదీ మధ్యలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

పరీక్ష ఫీజు వివరాలు
ఒక పేపర్‌కు రూ.750
రెండు పేపర్‌లకు రూ.1000

అర్హత మార్కులు
==> ఇన్ సర్వీస్ టీచర్లకి నిరుద్యోగులకు ఒకేలా ఉంటుంది. 
==> టెట్ పేపర్ 1, 2లకు 150 మార్కులకు ఓసీ/ ఈడబ్ల్యూఎస్‌ వారికి 90 మార్కులు 60 శాతం
==> బీసీ 75 (50 శాతం)
==> ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీహెచ్‌సీ అభ్యర్థులకు 60 మార్కులు (40 శాతం)

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana TET 2025Govt teachersBed CandidatesAspirantsTelangana TET 2025 Applications

Trending News