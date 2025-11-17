English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telangana TET: తెలంగాణ టెట్‌ షెడ్యూల్‌ విడుదల.. 2026 జనవరిలో పరీక్షలు!

Telangana TET: తెలంగాణ టెట్‌ షెడ్యూల్‌ విడుదల.. 2026 జనవరిలో పరీక్షలు!

Telangana TET Exams Start From December 3rd To 31st Here Full Details: ప్రభుత్వ టీచర్‌ ఉద్యోగం పొందాలనుకునే నిరుద్యోగులకు శుభవార్త. త్వరలో డీఎస్సీ విడుదల చేసే అవకాశం ఉండడంతో టెట్‌ను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. టెట్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఉన్నాయి. ఒకసారి చూడండి

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 17, 2025, 10:58 PM IST

Telangana TET 2025: ప్రభుత్వ టీచర్‌ ఉద్యోగం సాధించాలనుకునే నిరుద్యోగులు.. ఆశవహులకు తెలంగాణ కీలక అడుగు వేసింది. డీఎస్సీ ప్రకటన వేయడానికి సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో దానికి సంబంధించి టెట్‌ను విడుదల చేసింది. రాష్ట్రంలో ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్) నోటిఫికేషన్‌ను ప్రభుత్వం ప్రకటన చేసింది. సాధారణంగా టెట్ నోటిఫికేషన్ కోసం ఉపాధ్యాయ వృత్తిని ఆశించే అభ్యర్థులు మాత్రమే ఎదురు చూసేవారు. కానీ ఈసారి కొందరు ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు కూడా టెట్ నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.

Also Read: Heavy Rains: ఏపీకి మళ్లీ వర్షం ముప్పు.. రానున్న రెండు రోజులు భారీ అలర్ట్‌

రాష్ట్రంలో టెట్ అర్హతలేని ఉపాధ్యాయులు 45 వేల మంది వరకు ఉన్నారు. వారికోసం తెలంగాణ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (టీజీ టెట్-2026) నోటిఫికేషన్‌ను పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్, టెట్ చైర్మన్ నవీన్ నికోలస్ విడుదల చేశారు. కంప్యూటర్ ఆధారిత టెస్ట్ (సీబీటీ) రూపంలో పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ఆన్‌లైన్ విధానంలో నిర్వహిస్తున్న టెట్‌ పరీక్షలకు ఈ నెల 15 నుంచి 29వ తేదీ వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు. టెట్‌ పరీక్షలు 2026 జనవరి 3 నుంచి 31వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్నారు. పూర్తి వివరాలకు https://schooledu.telangana.gov.in వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ తెలిపింది.

Also Read: Govt Employees: జీతాల పెంపు, రిటైర్‌మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ కోసం రేపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ ధర్నా

ఏడాదికి రెండుసార్లు
రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం రెండుసార్లు టెట్ జరపాల్సి ఉంంది. ఈ ఏడాది జూన్‌లో తొలి విడత పరీక్షలు నిర్వహించి జూలై 22వ తేదీన ఫలితాలు విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. మళ్లీ నవంబర్‌లో రెండో విడతకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఉద్యోగాల్లో కొనసాగాలంటే టెట్‌లో తప్పనిసరిగా అర్హత సాధించాలని సుప్రీంకోర్టు సెప్టెంబర్ 1వ తేదీన తీర్పు వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా టెట్‌ అర్హత లేని టీచర్లు ఇప్పుడు తప్పకుండా రాయాల్సిందే.

Also Read: Safe Investment: ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెడితే చాలు.. డబుల్‌ ప్రాఫిట్‌

విద్యాశాఖ గణాంకాల ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న సుమారు 45,567 మంది ఉపాధ్యాయులు టెట్ అర్హత సాధించలేదని సమాచారం. విధుల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ టీచర్లకు టెట్ నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తులు వచ్చినా.. ఎన్‌సీటీఈ తిరస్కరించింది. సుప్రీంకోర్టు కూడా తేల్చి చెప్పడంతో ఇక విధిలేక టెట్‌ కోసం పుస్తకం పట్టాల్సిందే. టెట్‌ లేని ఉపాధ్యాయులంతా టెట్‌లో ఉత్తీర్ణత సాధించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

విద్యాహక్కు చట్టం (ఆర్టీఈ) అమల్లోకి వచ్చాక 2009 తర్వాత ఉద్యోగం పొందిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు టెట్ ఉత్తీర్ణులు కావడం తప్పనిసరి. పదోన్నతులు పొందాలన్నా టెట్ ఉత్తీర్ణత పొందాల్సిందే. ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టు సెప్టెంబర్ 1వ తేదీన తీర్పు ఇచ్చింది. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుతో అన్ని రాష్ట్రాలపై ప్రభావం ఉండనుంది. తెలంగాణలో 2012 డీఎస్సీ నుంచి టెట్ అమలవుతోంది. రాష్ట్రంలో 1.20 లక్షల మంది టీచర్లు ఉండగా వారిలో 45వేల మంది రెండేళ్లలోపు టెట్ పాస్ కావాల్సి ఉంటుంది. దీంతో ఈసారి టెట్‌ దరఖాస్తులు భారీగా పెరగనున్నాయి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Govt teacherstelangana tetSchool education departmentHyderabadTelangana TET 2025

