NCRB 2023: తెలంగాణలో మహిళలకు రక్షణే లేదా? జాతీయ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో సంచలన విషయాలు..!!

NCRB Data 2023: మహిళలపై నేరాలను అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఎన్ని కఠిన చట్టాలను తీసుకువచ్చినా.. నేరాల సంఖ్య మాత్రం తగ్గడం లేదు. నిత్యం ఏదొక ప్రాంతంలో మహిళలకు అరాచకాలకు గురవుతూనే ఉన్నారు. తాజాగా జాతీయ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో 2023 వెల్లడించిన రిపోర్టులో సంచలన నిజాలు బయటకు వచ్చాయి. ఈ నివేదిక తెలిపిన వివరాల ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా 4,48,211 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. 2022లో 4,45,256 కేసులు నమోదు అవ్వగా.. 2021లో 4,28,278 కేసులు నమోదైందని గుర్తించింది. ఎన్పీఆర్బీ తాజా గణాంకాల ప్రకారం, ప్రతి లక్ష మంది మహిళల్లో 66.2 శాతం మంచి మహిళలపై నేరాలు జరుగుతున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ కేసుల్లో చార్జ్షీట్లు 77.6 శాతంగా దాఖలు అయ్యాయని నివేదికలో పేర్కొంది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మహిళలపై నేరాల స్థాయిలో స్వల్ప పెరుగుదల కనిపించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
రాష్ట్రాల వారీగా పరిశీలించినట్లయితే.. తెలంగాణలో నేరాల రేటు అత్యధికంగా 124.9 ఉంది. దీనితో దేశంలో మొదటి స్థానంలో తెలంగాణ నిలిచింది. ఆ తర్వాతి స్థానంలో రాజస్థాన్ 114.8, మూడవ స్థానంలో ఒడిశా 112.4, నాలుగవ స్థానంలో హర్యానా 110.3, ఐదవ స్థానంలో కేరళ 86.1 నేరాల రేటుతో ఉన్నాయి. కానీ అత్యధికంగా కేసులు నమోదు అయిన స్థానాల్లో ఉత్తరప్రదేశ్ 66,381 తో మొదటి స్థానంలో ఉన్నాయి. తరువాత మహారాష్ట్ర 47,101, రాజస్థాన్ 45,450, పశ్చిమ బెంగాల్ 34,691, మధ్యప్రదేశ్ 32,342 కేసులతో కొనసాగుతుంది.
కేసుల వర్గీకరణలో ఎక్కువగా భర్త లేదా కుటుంబ బంధువుల క్రూరత్వం (IPC సెక్షన్ 498A) పై ఆధారపడి 1,33,676 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. అలాగే, కిడ్నాప్, అపహరణ కేసులు 88,605, మహిళల గౌరవానికి భంగం కలిగించే దాడులు 83,891, అత్యాచారం 29,670 కేసులు నమోదయ్యాయి. వాటితో పాటు వరకట్న హత్యలు, ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించడం వంటి నేరాలు కూడా గణనీయంగా ఉన్నాయి.
ఈ గణాంకాలు దేశంలో మహిళల భద్రతా పరిస్థితి మరింత సీరియస్గా ఉందని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ వాటి సమర్థవంతమైన అమలు లేకపోవడం, సామాజిక అవగాహన లోపం, పోలీస్ వ్యవస్థలో అనర్హతలు మహిళలపై నేరాలను తగ్గించలేకపోవడం ప్రధాన కారణాలుగా చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా తెలంగాణలో నేరాల రేటు అత్యధికంగా ఉండడం, ఉత్తరప్రదేశ్లో మొత్తం కేసులు ఎక్కువగా ఉండడం పరిస్థితిని మరింత సంక్లిష్టంగా చూపుతోంది. నిపుణులు, మహిళల హక్కులపై పనిచేసే సంస్థలు, ప్రభుత్వానికి మరింత కఠిన చర్యలు, జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.
