Telangana Tourism Development Corporation key orders on boating regulations: మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పూర్లో జరిగిన ఘోర పడవ ప్రమాదం యావత్ దేశాన్ని కలిచి వేసింది. చూస్తుండగానే పడవలో ఉన్న వారంతా నీళ్లలో మునిగిపోయారు. ఈ ఘటనలో అధికారుల నిర్లక్ష్యమే కారణమని స్పష్టంగా తెలుస్తొంది. నిబంధనల ప్రకారం ప్రయాణికులు బోటులోకి ఎక్కగానే ప్రతి ఒక్కరికి లైఫ్ జాకెట్లు అందజేయాలి. కానీ అక్కడి బొట్ నిర్వాహకులు జాకెట్ లు ఇవ్వలేదని స్పష్టం తెలుస్తొంది. అందు వల్లనే ఈ విషాదం జరిగినట్లు గుర్తించారు. అయితే.. జబల్ పూర్ పడవ విషాదం యావత్ దేశాన్ని తీవ్రంగా కలిచి వేసేదిగా మారింది. ఈ ఘటనపై తాజాగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం టూరిజం శాఖకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
టూరిస్టుల భద్రతకు అధిక ప్రాధాన్యమిస్తూ బోటింగ్ కేంద్రాల్లో కఠినమైన భద్రతా చర్యలను అమలు చేయాలని తెలంగాణ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అంతే కాకుండా.. రాష్ట్రంలో పర్యాటకుల రద్దీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, బోటింగ్ కేంద్రాల్లో భద్రతా ప్రమాణాలను కచ్చితంగా పాటించాలని ప్రభుత్వం తెల్చి చెప్పింది. ఇకపై ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా సంబంధిత యూనిట్ మేనేజర్లు, ఇన్ఛార్జ్లే పూర్తి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
వారాంతాలు, సెలవు దినాలు, టూరిస్టుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే సమయాల్లో అధికారులు తప్పనిసరిగా బోటింగ్ యూనిట్ల వద్ద భౌతికంగా హాజరు కావాలని తెల్చి చెప్పింది. ముఖ్యంగా బోట్లలో పరిమితికి మించి ప్రయాణికులను ఎక్కించడం, ప్రయాణికులకు లైఫ్ జాకెట్లు అందించకపోవడం వంటి ఉల్లంఘనలను ఏమాత్రం సహించేది లేదని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
ముఖ్యంగా నిబంధనలు అతిక్రమించిన వారిపై సస్పెన్షన్తో పాటు కఠిన క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామని వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ప్రతి బోట్ లోను లైఫ్ జాకెట్లు, ప్రథమ చికిత్స కిట్ లు, రెస్క్యూ పరికరాలు, అత్యవసర ప్రణాళిక తప్పనిసరిగా ఉండాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది. టూరిస్టుల భద్రతకు పెద్ద పీట వేస్తు బోట్ లో ప్రయాణాలు చేయాలని ఆదేశించింది.
