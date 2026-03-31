Telangana Liquor Income: ఆర్థిక సంవత్సరం ముగియడంతో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఆదాయ వ్యయాల వివరాలు తెలుస్తున్నాయి. ప్రభుత్వానికి అక్షయ పాత్రగా ఉండే ఎక్సైజ్ శాఖకు ఈసారి కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆదాయం లభించింది. మద్యం విక్రయాల ద్వారా ప్రభుత్వానికి భారీగా ఆదాయం సమకూరింది. ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఆదాయం రావడంతో ప్రభుత్వ ఖజానా గలగల లాడింది. దాదాపు అర్ధ లక్ష కోట్ల ఆదాయం ఎక్సైజ్ శాఖకు వచ్చిందని ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
తెలంగాణ ఖజానాకు ఎక్సైజ్, ప్రొహిబిషన్ ద్వారా భారీగా ఆదాయం లభించింది. మద్యం కాసుల వర్షం కురిపించింది. ఎక్సైజ్ శాఖ చరిత్రలోనే ఎన్నడూ లేని విధంగా రికార్డ్ స్థాయి ఆదాయం లభించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి అంచనాలను మించి ఆదాయం రావడంతో ప్రభుత్వ వర్గాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. 2025-2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో తెలంగాణ ఎక్సైజ్ శాఖకు మొత్తం రూ.46 వేల 500 కోట్ల ఆదాయం లభించిందని ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
మద్యం అమ్మకాల ద్వారానే కాకుండా మద్యానికి సంబంధించిన ఇతర మార్గాల ద్వారా కూడా ప్రభుత్వానికి ఆదాయం లభించింది. లైసెన్స్లు, వైన్స్ అండ్ బార్ల దరఖాస్తుల రూపంలో ప్రభుత్వం భారీగా ఆర్జించింది. మద్యం దుకాణాలకు ఆహ్వానించిన దరఖాస్తుల రూపంలోనే సుమారు రూ.3 వేల కోట్ల ఆదాయం లభించింది. ఇతర లైసెన్స్ ఫీజుల ద్వారా మరో రూ.2,500 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. ఇక ఏడాది పాటు జరిపిన మద్యం విక్రయాల ద్వారా మిగిలిన రాబడి వచ్చింది.
తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2,620 మద్యం దుకాణాలు ఉండగా.. బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లు 1,129 ఉన్నాయి. ఎక్సైజ్ శాఖకు అప్లికేషన్ల ఫీజులు, వార్షిక లైసెన్స్ ఫీజులు, మద్యం విక్రయాలు ఇలా అన్నీ కలిపి ఖజానాకు భారీగా ఆదాయం లభించింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి మద్యం విక్రయాలు పెరగడంతోనే రికార్డ్ స్థాయి ఆదాయం లభించిందని ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎక్సైజ్ శాఖ కాసుల పంట పండించడంతో ప్రభుత్వ వర్గాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
