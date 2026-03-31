Liquor Income:లిక్కర్‌తో తెలంగాణ ఖజానా గలగల.. ఏడాదిలో వచ్చిన ఆదాయం ఎంతంటే?

46500 Crore Income Get With Liquor And Alcohol For Telangana: తెలంగాణ ఆర్థిక శాఖకు భారీగా ఆదాయం వచ్చింది. మద్యం విక్రయాలతో తెలంగాణ ఖజానాకు పెద్ద ఎత్తున రాబడి లభించింది. ఒక్క ఏడాదిలోనే దాదాపు అర్ధ లక్ష కోట్ల ఆదాయం లభించినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఎక్సైజ్‌ శాఖ ఆదాయం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 31, 2026, 10:11 PM IST

Bank Holiday Tomorrow: రేపు ఈ రాష్ట్రాలలో మాత్రమే బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..?
5
bank holiday tomorrow
Bank Holiday Tomorrow: రేపు ఈ రాష్ట్రాలలో మాత్రమే బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..?
Jayalalithaa: హైదరాబాద్‌లోని దివంగత మాజీ సీఎం జయలలిత ఇంటిని సీజ్ చేసిన జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులు
5
Jayalalithaa Building Seized
Jayalalithaa: హైదరాబాద్‌లోని దివంగత మాజీ సీఎం జయలలిత ఇంటిని సీజ్ చేసిన జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులు
Silver Price Today: భారీగా పతనమైన సిల్వర్.. కిలో వెండి ధర రూ. 67వేలు డౌన్.. నేడు మార్చి 31వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
6
gold price
Silver Price Today: భారీగా పతనమైన సిల్వర్.. కిలో వెండి ధర రూ. 67వేలు డౌన్.. నేడు మార్చి 31వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Basic Pay 50 Of CTC: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..ఏప్రిల్ 1 నుంచి భారీగా తగ్గనున్న జీతాలు..ఏమిటీ కొత్త రూల్స్!
5
April 1 salary changes
Basic Pay 50 Of CTC: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..ఏప్రిల్ 1 నుంచి భారీగా తగ్గనున్న జీతాలు..ఏమిటీ కొత్త రూల్స్!
Telangana Liquor Income: ఆర్థిక సంవత్సరం ముగియడంతో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఆదాయ వ్యయాల వివరాలు తెలుస్తున్నాయి. ప్రభుత్వానికి అక్షయ పాత్రగా ఉండే ఎక్సైజ్‌ శాఖకు ఈసారి కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆదాయం లభించింది. మద్యం విక్రయాల ద్వారా ప్రభుత్వానికి భారీగా ఆదాయం సమకూరింది. ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఆదాయం రావడంతో ప్రభుత్వ ఖజానా గలగల లాడింది. దాదాపు అర్ధ లక్ష కోట్ల ఆదాయం ఎక్సైజ్‌ శాఖకు వచ్చిందని ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

Also Read: Chicken Margin: మాంసంప్రియులు నోరు కట్టేసుకోవాల్సిందే! రేపటి నుంచి చికెన్‌ దుకాణాలు బంద్‌!

తెలంగాణ ఖజానాకు ఎక్సైజ్‌, ప్రొహిబిషన్‌ ద్వారా భారీగా ఆదాయం లభించింది. మద్యం కాసుల వర్షం కురిపించింది. ఎక్సైజ్ శాఖ చరిత్రలోనే ఎన్నడూ లేని విధంగా రికార్డ్ స్థాయి ఆదాయం లభించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి అంచనాలను మించి ఆదాయం రావడంతో ప్రభుత్వ వర్గాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. 2025-2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో తెలంగాణ ఎక్సైజ్ శాఖకు మొత్తం రూ.46 వేల 500 కోట్ల ఆదాయం లభించిందని ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

Also Read: Sister Videos: చెల్లెలిపై సొంత అన్న దారుణం.. భయ్యా అని పిలిస్తే అశ్లీల వీడియో చిత్రీకరణ

మద్యం అమ్మకాల ద్వారానే కాకుండా మద్యానికి సంబంధించిన ఇతర మార్గాల ద్వారా కూడా ప్రభుత్వానికి ఆదాయం లభించింది. లైసెన్స్‌లు, వైన్స్‌ అండ్‌ బార్ల దరఖాస్తుల రూపంలో ప్రభుత్వం భారీగా ఆర్జించింది. మద్యం దుకాణాలకు ఆహ్వానించిన దరఖాస్తుల రూపంలోనే సుమారు రూ.3 వేల కోట్ల ఆదాయం లభించింది. ఇతర లైసెన్స్ ఫీజుల ద్వారా మరో రూ.2,500 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. ఇక ఏడాది పాటు జరిపిన మద్యం విక్రయాల ద్వారా మిగిలిన రాబడి వచ్చింది.

Also Read: Bengaluru Couple Death: ఇంట్లో భర్త ఆత్మహత్య.. 17వ ఫ్లోర్‌ నుంచి దూకిన భార్య

తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2,620 మద్యం దుకాణాలు ఉండగా.. బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లు 1,129 ఉన్నాయి. ఎక్సైజ్‌ శాఖకు అప్లికేషన్ల ఫీజులు, వార్షిక లైసెన్స్ ఫీజులు, మద్యం విక్రయాలు ఇలా అన్నీ కలిపి ఖజానాకు భారీగా ఆదాయం లభించింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి మద్యం విక్రయాలు పెరగడంతోనే రికార్డ్ స్థాయి ఆదాయం లభించిందని ఎక్సైజ్‌ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎక్సైజ్‌ శాఖ కాసుల పంట పండించడంతో ప్రభుత్వ వర్గాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

