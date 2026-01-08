English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hyderabad: పండగ వేళ రోడ్డెక్కిన నిరుద్యోగులు.. అశోక్ నగర్ లో హైటెన్షన్.. వీడియో..

Telangana unemployed youth protest in ashok nagar: నిరుద్యోగులు భారీగా అశోక్ నగర్ చౌరస్తాలో చేరుకుని జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించాలని నిరసనలకు దిగారు. పెద్ద ఎత్తున రోడ్డు మీద గుమిగూడటంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఈ ఘటనతో హైదరాబాద్ లో మరోసారి హైటెన్షన్ వాతావరణం ఏర్పడింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 8, 2026, 06:58 PM IST
  • రోడ్డుపైన నిరుద్యోగుల నిరసనలు..
  • హైదరాబాద్ లో మరోసారి ఉద్రిక్తత..

Telangana Unemployed youth demanding for job calendar in Hyderabad: తెలంగాణలో నిరుద్యోగులు మరోసారి కదం తొక్కారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ  ఎన్నికలకు ముందు జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటిస్తామని హమీ ఇచ్చిందన్నారు . కానీ అధికారంలోకి వచ్చిన మాత్రం ఆ మాటలు మార్చిందని నిరుద్యోగులు మరోసారి రెచ్చిపోయారు. వెంటనే జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించాలని రోడ్డెక్కారు. వేలాదిగా గ్రూప్స్, పోలీసులు జాబ్ ల ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న వారంతా అశోక్ నగర్ లోని సెంట్రల్ లైబ్రరి నుంచి భారీగా ర్యాలీగా బైటకు వచ్చారు.

అదే విధంగా తమకు జాబ్ నోటిఫికేషన్ లను విడుదల చేయాలని, జాబ్ క్యాలెండర్లను వెంటనే ప్రకటించాలని నినాదాలు చేస్తు డిమాండ్ చేశారు. భారీగా నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు రోడ్డెక్కడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. మరోవైపు ఎక్కడికక్కడ నిరుద్యోగుల్ని అడ్డగించారు.

ఈ క్రమంలో పోలీసులకు, నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు మద్య తోపులాట జరిగింది. తమకు ఎన్నికలకు ముందు రాహుల్ గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డి జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటిస్తామని, ఇదే అశోక్ నగర్ లో వచ్చిహమీ ఇచ్చారని విషయాల్ని గుర్తు చేశారు. అధికారంలోకి వచ్చి రెండెళ్లు గడుస్తున్న ఇప్పటికి కూడా జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించలేని నిరుద్యోగులు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు.

దీంతో సాయంత్రం కావడంతో రోడ్డంతా ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయింది. దీంతో పోలీసులు రోడ్డుమీద ధర్నాకు దిగిన అభ్యర్థుల్ని ఎక్కడిక్కడ లాగి ఆటోల్లో ఎక్కించి పోలీసుస్టేషన్ లకు తరలించారు.ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా సంక్రాంతి పండగ వేళ హైదరాబాద్ లో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.

 

