Telangana: కొత్త వెహికల్‌ కొనేవారికి ప్రభుత్వం బంపర్‌ ఆఫర్‌.. మీ డబ్బు ఆదా, 15 రోజుల్లోనే ఆ సాఫ్ట్‌వేర్‌..!

TG Vehicle Registration: కొత్తగా వాహనాలు కొనుగోలు చేసే వారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఇక వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ షోరూంలోనే పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా 15 రోజుల్లో అమల్లోకి రానుంది. దీంతో కొత్త కారు, బైక్ కొన్న తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్‌ కోసం ఆర్‌టీఏ ఆఫీసు చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు. డీలర్‌తోనే ఆన్‌లైన్‌లో అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు అప్‌లోడ్ చేసి ఆ పని పూర్తి చేసుకోవచ్చు. మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.

TG Vehicle Registration: కొత్తగా వాహనాలు కొనుగోలు చేసేవారు రిజిస్ట్రేషన్ కోసం రోజుల తరబడి, ముడుపులు చెల్లించి ఆర్‌టీఏ కార్యాలయాలు చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది. ఈ విధానానికి చెక్ పెట్టింది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. కొత్తగా వాహనాలు కొనుగోలు చేసేవారికి బంపర్ గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు. మీరు బైక్ లేదా కారు కొన్న వెంటనే మీ డీలర్ వద్దే రిజిస్ట్రేషన్ ఇకపై పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ఈ విధానం అతి త్వరలో కేవలం 15 రోజుల్లోనే అమల్లోకి రానుంది. ఇకపై సొంతగా కారు లేదా బైక్ కొనేటప్పుడు ఆర్‌టీఏ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు. అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్ అప్‌లోడ్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ డీలర్‌ పూర్తి చేస్తారు. ఆ తర్వాత RC నేరుగా మీ ఇంటికి స్వీడ్‌ పోస్టు ద్వారా వస్తుంది. ఈ సౌకర్యం కేవలం నాన్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ వాహనాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. 

 గత సంవత్సరం డిసెంబర్ 19వ తేదీన రవాణా శాఖ వారితో జరిగిన సమావేశంలో వ్యక్తిగత వాహనాలు డీలర్ల వద్దనే రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలను జారీ చేశారు. దీంతో ఈ కొత్త సంస్కరణలు తీసుకువచ్చారు. గురువారం రాష్ట్ర కమిషనర్ ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేశారు.. ఇక సులభంగా సారధి లేదా వాహన్‌ పోర్టల్‌లో షోరూమ్ లోనే డీలర్ వద్ద వ్యక్తిగత వాహనాలు కొనుగోలు చేసేవారు రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. 

 దీనివల్ల వాహనం కొనుగోలు చేసే వారికి సమయం, శ్రమ రెండూ ఆదా అవుతాయి. వాహన డీలర్లు కూడా ట్రాన్స్‌పోర్ట్ డిపార్ట్‌మెంట్‌తో అనుసంధానమై ఆన్‌లైన్ పోర్టల్‌లోనే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేస్తారు. దీంతో RC కూడా వేగంగా జారీ అయిపోతుంది. ప్రధానంగా ఆర్‌టీఏ కార్యాలయాలు చుట్టూ తిరగకుండా ప్రజలకు మరింత సులభతరమైన సేవలు అందించడానికి, పారదర్శకతను పెంచడానికి ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

 అవసరమైన పత్రాలు..
 ఇక డీలర్ వద్దే వాహనాలు కొనుగోలు చేసినప్పుడు అతడికి మీ ఇంటి అడ్రస్‌తోపాటు వాహనం కొనుగోలు చేసిన వివరాలు, ఇన్సూరెన్స్, ఆధార్ కార్డు లేదా ఇతర గుర్తింపు కార్డు కూడా అందించాల్సి ఉంటుంది. దీనికి సరైన పత్రాలు ఆన్‌లైన్లో వాహన్‌ పోర్టల్ లో అప్‌లోడ్ చేసి  రిజిస్ట్రేషన్ చెల్లింపులు చేయాల్సి ఉంటుంది. వీటితోపాటు ఇన్ వాయిస్, ఫారం 21, ఫారం 22, మరో వాహనం లేదని డిక్లరేషన్, పాస్‌ఫోటో, సంతకం చేసిన స్కానింగ్ కాఫీ, వాహనం ఇంజన్, చాసిస్ నంబర్ ఫోటోలు, డీలర్ ఇచ్చిన రిజిస్టరింగ్ అథారిటీ పత్రాలను కూడా అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

డిజిటల్ ఇండియాలో భాగంగా రానున్న రోజులు అన్ని జిల్లాల్లో ఇది వర్తించనుంది. అంతేకాదు మొబైల్ ద్వారా కూడా సులభంగా వెహికల్‌ రిజిస్ట్రేషన్ స్టేటస్ ట్రాక్ చేసే అవకాశం కూడా రానుంది. అయితే డీలర్లు కూడా కచ్చితంగా ప్రభుత్వ నిబంధనలను పాటిస్తూ పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏవైనా తప్పులు దొర్లినా వారి బాధ్యతే. అంతేకాదు అధీకృత డీలర్లకు వద్ద ఉన్న వాహనాల నిల్వ లపై కూడా వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎప్పుడైనా తనిఖీ చేయవచ్చు.

