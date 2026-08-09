/తెలంగాణ వాతావరణ హెచ్చరిక.. రానున్న 2 రోజులు భారీ నుండి అతిభారీ వర్షాలు! 3 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్!

2 Days Heavy Rains In Telangana: రానున్న రెండు రోజులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంగానే ఉంటే, కొన్ని చోట్ల స్వల్పంగా అధికంగా ఉండవచ్చని తెలిపారు. నైరుతి రుతుపవనాల సీజన్లో ఇప్పటికీ వర్షాల లోటు కనిపిస్తోంది. రాష్ట్ర సగటు వర్షపాతం ప్రస్తుతం 4 శాతం లోటులో ఉంది. జూన్ 1 నుండి ఆగస్టు 8 వరకు 41.5 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు కావాల్సి ఉండగా, ప్రస్తుతం 39.95 సెం.మీ మాత్రమే కురిసింది. దీనివల్ల 10 జిల్లాల్లో వర్షాల లోటు ఉండగా, 20 జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. కామారెడ్డి, మెదక్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ వర్షాలు కురిశాయి. మండలాల వారీగా పరిశీలిస్తే, 18 మండలాల్లో అత్యధికం, 111లో అధికం, 278లో సాధారణం, 210లో లోటు మరియు 4 మండలాల్లో తీవ్ర లోటు వర్షపాతం నమోదైంది.
మళ్లీ మొదలైన వర్ష గండం..
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అలజడి కారణంగా ఈరోజు నుండి 13వ తేదీ వరకు రాష్ట్రంలో మరోసారి విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షంతో పాటు గంటకు 40 నుండి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. గత పది రోజుల క్రితం కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో వరద ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది. ఈనేపథ్యంలో, కొమరం భీం, ఆసిఫాబాద్, కామారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
ఒక్క రాత్రికే జలమయమైన కామారెడ్డి..
గత వారం కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల కొమరుం భీం, ఆసిఫాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో రికార్డు స్థాయి వర్షపాతం నమోదైంది. కామారెడ్డి జిల్లాలో ఒక్క రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షం వల్ల పరిసర ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. కొమరం భీం జిల్లాలోని తిరియాని, బెజ్జూరు, దహేగాం, నార్నూరు, జైనూరు మండలాల్లో దాదాపు 15 నుండి 20 సెం.మీ వర్షం కురిసింది. రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన మెదక్ జిల్లాలో మాత్రం ఇప్పటివరకు భారీ వర్షపాతం నమోదు కాలేదు.
నైరుతి తుస్సు.. వాయుగుండం హిట్టు..
నైరుతి రుతుపవనాల సీజన్లో రాష్ట్రంలో ఇప్పటికీ వర్షాల లోటు కొనసాగుతోంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండ ప్రభావం వల్ల ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో కురిసిన వర్షాలతో ఈ గణాంకాలు కొంతవరకు మెరుగుపడ్డాయి. ఒకవేళ పది రోజుల్లో వర్షాలు కురవకపోయి ఉంటే, రాష్ట్రం కరువు ప్రాంతంగా మారే ప్రమాదం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు. ఉమ్మడి వరంగల్, నల్గొండ జిల్లాల్లో ఇప్పటికీ వర్షాల లోటు కొనసాగుతుండగా, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో భారీ వర్షపాతం నమోదు కాలేదు.
గోదావరిలో తగ్గుతున్న వరద ఉధృతి..
బంగాళాఖాతంలోని అలజడి వాయుగుండంగా లేదా అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉండటంతో, ఉత్తర తెలంగాణలో మళ్ళీ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు, దక్షిణ తెలంగాణలో ఇప్పటివరకు భారీ వర్షాలు పడకపోవడంతో, నల్గొండ జిల్లాకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. గోదావరి నది ప్రవాహం గత వర్షాల వల్ల పెరిగింది. మహారాష్ట్రలో పడుతున్న భారీ వర్షాల వల్ల ప్రాణహిత, గోదావరి నదుల ప్రవాహాలు పెరిగాయి. కాళేశ్వరం వద్ద ఈ వానాకాలంలో ఇప్పటివరకు సుమారు 8.5 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు మేడిగడ్డ లక్ష్మీ బ్యారేజ్ మీదుగా గోదావరిలోకి ప్రవహించింది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు ఎక్కువగా ఉండకపోవడంతో, ప్రస్తుతం గోదావరి నది ప్రవాహం కూడా చాలా వరకు తగ్గిపోయింది.
సాగర్కు చేరుతున్న శ్రీశైలం నీరు..
కృష్ణా నది ప్రవాహం కూడా తక్కువగా ఉంది, దీనివల్ల శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు వద్ద కూడా పెద్దగా వరదలు రావడం లేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడైనా శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తాల్సి వస్తే, ఆ నీరంతా దిగువన ఉన్న నాగార్జున సాగర్ చేరుకునే అవకాశం ఉంది. మొన్న కురిసిన వర్షాలు పంటలకు ప్రాణం పోశాయని రైతులు చెబుతున్నప్పటికీ, రాష్ట్రం ఇంకా వర్షాల లోటుతోనే ఉంది. ఇప్పటివరకు వచ్చిన వర్షాలు ఈ వానాకాలం సాగుకు దాదాపు 70 శాతం వరకు ఉపయోగపడతాయి, కానీ పంటలు చివరి దశకు వచ్చేసరికి మళ్ళీ నీటి కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. వ్యవసాయ శాఖ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంచనాల ప్రకారం, మరిన్ని భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్లో పరిస్థితి ఇలా ఉంది...
నిన్న అర్ధరాత్రి కూడా భారీ వర్షాలు కురిశాయి. సంగారెడ్డి, సూర్యాపేటలతో పాటు హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడ్డాయి. మియాపూర్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సమీపంలో వర్షం కారణంగా నీరు నిలిచిపోవడంతో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి. హైదరాబాద్ బృందం వెంటనే స్పందించి ఆ సమస్యను పరిష్కరించారు. మరోవైపు ఖైరతాబాద్లో కూడా భారీ వర్షం కురిసింది. బోరబండ్లో అత్యధికంగా 3.4 మిల్లీమీటర్లు, రహమత్ నగర్లో 2.5 మిల్లీమీటర్లు, శ్రీనగర్ కాలనీలో 2.3 మిల్లీమీటర్లు, యూసఫ్ గూడలో 1.6 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
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