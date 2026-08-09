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తెలంగాణ వాతావరణ హెచ్చరిక.. రానున్న 2 రోజులు భారీ నుండి అతిభారీ వర్షాలు! 3 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్!

తెలంగాణలో రానున్న రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని మూడు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేస్తూ, కొమరం భీం, ఆసిఫాబాద్, కామారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈరోజు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. పలు చోట్ల అర్ధరాత్రి వేళ ఒక్కసారిగా భారీ వర్షాలు పడ్డాయి. హైదరాబాద్‌తో పాటు రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, సూర్యాపేట, నల్గొండ జిల్లాల్లోనూ భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. రానున్న కొన్ని గంటల్లో రాజధాని హైదరాబాద్‌తో పాటు రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 09, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:44 AM IST
తెలంగాణ వాతావరణ హెచ్చరిక.. రానున్న 2 రోజులు భారీ నుండి అతిభారీ వర్షాలు! 3 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్!
Image Credit: 2 Days Heavy Rains In Telangana:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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తెలంగాణ వాతావరణ హెచ్చరిక.. రానున్న 2 రోజులు భారీ నుండి అతిభారీ వర్షాలు! 3 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్!
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