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తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు..

Telangana Weather Alert: తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది.  నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతోపాటు గంటకు 30 నుంచి 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తుందని అంచనా వేసింది.

Published: Jul 29, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:09 AM IST
తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు..
Image Credit: Heavy Rains (ZEE News Telugu/Source)

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తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు..
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