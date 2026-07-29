/తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు..

Heavy Rains in Telangana: తెలంగాణలో ఋతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయి. గత కొంత కాలంగా స్థబ్దుగా ఉన్న నైరుతి ఋతుపవనాలు తన జోరును చూపిస్తోంది. దీంతో గత రెండు రోజులుగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. నిన్న ఆదిలాబాద్, కుమరం భీం అసిఫాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
అటు దక్షిణ తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలైన ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, జనగాం, సిద్దిపేట, యాదాద్రి భువనగిరి, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి, మహబూబ్నగర్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణ పేట, జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో వర్షం పడుతుందని హెచ్చరిక ..
ఈ మేరకు ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ మేరకు అధికారులకు ప్రభుత్వం అలర్ట్ జారీ చేసింది.మరోవైపు భారీ వర్షాలకు తోడు ఈదురుగాలలు వీచే అవకాశం ఉండటంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. మరోవైపు జోరు వానకు హైదరాబాద్ ఆగమాగం అయింది. వర్షాలకు పలు చోట్ల నీళ్లు నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అంతేకాదు గత కొన్ని రోజులుగా వర్షాలు లేకపోవడంతో దిగాలుగా ఉన్న రైతన్నలు ప్రస్తుతం కురుస్తోన్న వర్షాలకు వ్యవసాయ పనులను మొదలు పెట్టారు. పలు చోట్ల కొత్త పంటలు వేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు. మరోవైపు పలు చోట్ల వర్షాలు లేక భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోయాయి. గత రెండు మూడు రోజులుగా కురుస్తోన్న వర్షాలకు భూగర్భ నీటి మట్టం పెరుగింది. ఇదే జోరు మరో కొన్ని రోజులు కొనసాగితే ప్రాజెక్టులు నిండే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
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