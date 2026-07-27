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తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్‌ అలర్ట్‌.. నేడు రేపు భారీ వర్షాలు..

Telangana Rain Alert: నైరుతి ఋతుపవనాలు ప్రవేశం తర్వాత తెలంగాణలో ఆశించినంత మేర వర్షపాతం కురవలేదు. అంతేకాదు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ సీజన్‌లో  దాదాపు 45 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదు అయింది. మరోవైపు రాజధాని హైదరాబాద్‌లో 60 శాతానికిపైగా లోటు వర్షపాతం నమోదు అయింది. గత వారం రోజులుగా నైరుతి ఋతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయి.మధ్యలో కాస్త తెరిపి ఇచ్చినా.. మళ్లీ పుంజుకున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 27, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:06 AM IST
తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్‌ అలర్ట్‌.. నేడు రేపు భారీ వర్షాలు..
Image Credit: Telangana Rain Alert (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్‌ అలర్ట్‌.. నేడు రేపు భారీ వర్షాలు..
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