/తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్‌ అలర్ట్‌.. నేడు రేపు భారీ వర్షాలు..

Telangana Weather Alert: తెలంగాణకు వాతావరణశాఖ బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇవాళ రేపు పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇక కొన్ని జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన చినుకులు పడే అవకాశం ఉందంటోంది. ఒకవైపు వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీ, మరోవైపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు మళ్లీ పెరుగే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడంతో పాటు గాలిలో తేమ శాతం ఎక్కువ కావడంతో ప్రజలు ఉక్కపోత, వేడి వాతావరణంతో ఇబ్బందులు పడక తప్పదని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది.
వానలు కురిసిపా ఉదయం పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలతో తప్పని ఉక్కపోత..
సాయంత్రం వేళల్లో అక్కడక్కడా పడుతున్న వర్షాలు కొంత ఉపశమనాన్ని ఇస్తున్నప్పటికీ, పగటివేళ మాత్రం వేడి వాతావరణవం కొనసాగుతుందని తెలిపింది. కాగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆదివారం పలు జిల్లాల్లో భారీ వానలు కురిసాయి. వాతావరణ శాఖ గణాంకాల ప్రకారం జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి మండలం జగ్గాసాగర్లో అత్యధికంగా 7.68 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.
ఏరియాల వారీగా వర్షపాతం వివరాలు..
అటు సంగారెడ్డి జిల్లా 7.18 సెం.మీ, శంకర్ పల్లిలో 7.08 సెం.మీ, సిర్గాపూర్ 6.35 సెం.మీ , మొమిన్ పేటలో 5.98 సెం.మీ, కొందుర్గ్..5.25 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో కిష్టారెడ్డి పేటలో 4.53 సెంటీ మీటర్లు, రామచంద్రాపురంలో రూ. 4.48 సెం.మీ, హయత్ నగర్ సర్కిల్ నాగోల్లో 3.8 సెం.మీ వర్షపాతం..పటాన్ చెరువులో 3.78 సెం.మీ, శేర్ లింగం పల్లిలో 3.65 సెం.మీ, షేక్ పేట గోల్కొండ, మణికొండ ప్రాంతాల్లో 3.55 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయినట్టు ఐఎండీ తెలిపింది.
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