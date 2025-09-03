English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Rain Update: తెలంగాణలో మరో 2 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు.. వాతావరణ శాఖ కీలక అప్డేట్..

Telangana Weather updates: ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం వరకు కొనసాగుతున్న ఋతుపవన ద్రోణి ప్రభావం ఉంది. దీంతో మరో రెండు మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 3, 2025, 08:34 AM IST

Trending Photos

Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
7
Gold Price Today
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..వరుసగా మూడు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. జాబితా ఇదే..!!
6
Telangana Holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..వరుసగా మూడు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. జాబితా ఇదే..!!
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
5
bank holiday september 5
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
Telangana Rain Update: తెలంగాణలో మరో 2 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు.. వాతావరణ శాఖ కీలక అప్డేట్..

Telangana Weather updates: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు నెల రోజులుగా వానలు పడుతూనే ఉన్నాయి. కాస్త గ్యాప్ ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి మళ్లీ వర్షాలు విజృంభిస్తున్నాయి. దీంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని జలాశయాలు నిండుకుండలను తలపిస్తున్నాయి. అంతేకాదు వర్షాలతో చాలా చోట్ల భూగర్భ జలాలు పెరిగాయి. మరోవైపు అల్ప పీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో ఈ రోజు ఆదిలాబాద్‌, ములుగు, కరీంనగర్‌, ఆసిఫాబాద్‌, మహబూబాబాద్‌, మంచిర్యాల, జగిత్యాల,జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, నిర్మల్‌, నిజామాబాద్‌, పెద్దపల్లి,  కొత్తగూడెం రాజన్న సిరిసిల్ల, జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు  పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిపింది.

Add Zee News as a Preferred Source

రేపు కొత్తగూడెం, జగిత్యాల, భూపాలపల్లి, ఆదిలాబాద్, హన్మకొండ, జోగులాంబ గద్వాల, కామారెడ్డి, కరీంనగర్‌, ఆసిఫాబాద్‌, మహబూబాబాద్‌,  మెదక్‌, సంగారెడ్డి, వనపర్తి, వికారాబాద్, ములుగు, నారాయణపేట, మహబూబ్‌నగర్‌, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్‌, పెద్దపల్లి, రాజన్న సిరిసిల్ల, హైదరాబాద్‌, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజ్‌గిరి జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయి. మరోవైపు ఉరుములు, మెరుపులకు ఈదురు గాలులతో  కూడిన భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని హైదరాబాద్  వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది.

ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయా జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఎల్లో అలెర్ట్‌ను జారీ చేశారు. మరోవైపు.. గడిచిన 24 గంటల్లో ఆదిలాబాద్‌, నిర్మల్‌, పెద్దపల్లి, హన్మకొండ, వరంగల్‌, ఆసిఫాబాద్‌, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, ములుగు, నిజామాబాద్‌, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడ్డాయి. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ఇంద్రవెల్లిలో అత్యధికంగా 11 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ లెక్కలు చెబుతున్నాయి. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి ప్రాంతాల్లో 2 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. 

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

telangana rainsToday Weather Live UpdatesRain Live UpdateIMD alertTelangana Weather Live update

Trending News