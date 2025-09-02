English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Rain update: నేడు తెలంగాణకు అతి భారీ వర్షాలు.. పలు జిల్లాకు వాతావరణ శాఖ అలర్ట్..

Telangana Weather Update: అల్పపీడన ప్రభావంతో ఇవాళ రేపు తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని  వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఈ రోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 2, 2025, 10:57 AM IST

Trending Photos

School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
8
School Holiday tomorrow
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
LPG Cylinder Price Cut: ఒకటో తారీఖు బిగ్ గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు..!!
7
Commercial LPG gas cylinder prices
LPG Cylinder Price Cut: ఒకటో తారీఖు బిగ్ గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు..!!
School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..వరుసగా మూడు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. జాబితా ఇదే..!!
6
Telangana Holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..వరుసగా మూడు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. జాబితా ఇదే..!!
Telangana Rain update: నేడు తెలంగాణకు అతి భారీ వర్షాలు.. పలు జిల్లాకు వాతావరణ శాఖ అలర్ట్..

Telangana Weather Update:  అల్ప పీడన ప్రభావంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తోన్న వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, మెదక్ జిల్లాలను వరదలు ముంచెత్తాయి. ముఖ్యంగా కామారెడ్డిలో పలు చోట్ల భారీ వర్షాలకు పలు కాలువలు, చెరువులకు గండి పడటంతో ఊర్లకు ఊర్లకు రోడ్లు కొట్టుకుపోయాయి. పలు చోట్ల రెండు మూడు రోజులు పాటు కరెంట్ తో పాటు ఇంటర్నట్ సదుపాయాలు లేకపోవడంతో ప్రజలు నానా ఇబ్బందులు పడ్డారు. అటు వరంగల్ జిల్లాలో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

ముఖ్యంగా ములుగు, మహబూబా బాద్ జిల్లాల్లో కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. నీళ్లు రూడ్లపై ప్రవహించడంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు రాకపోకలు బంద్ అయ్యాయి. ములుగు జిల్లా ఏటూరు నాగారంలో 11.4 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. అంతేకాదు ఆ ప్రాంతాల్లో రోడ్లన్ని చిత్తడి అయ్యాయి. ఏటూరు నాగారంలోని జంపన్న వాగు ప్రవహించడంతో సమీప ప్రాంతాల్లోని కాలనీలకు రవానా స్థంభించిపోయింది. బొమ్మాయి గూడెం, మొట్లగూడెం, కొత్తూరు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.   

మరోవైపు అల్ప పీడన ప్రభావంతో హనుమకొండ,  భూపాలపల్లి, నిర్మల్‌, కరీంనగర్‌, ఖమ్మం, జగిత్యాల, మహబూబాబాద్‌, పెద్దపల్లి, సిరిసిల్ల, ములుగు, నిజామాబాద్‌,వరంగల్‌ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. జనగాం, ఆదిలాబాద్‌, కామారెడ్డి, ఆసిఫాబాద్‌, మంచిర్యాల మెదక్‌, నల్లొండ, సిద్ధిపేట, సూర్యాపేట , రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్‌ జిల్లాలో వర్షాలుకురుస్తాయని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు ఈదురుగాలులతో కూడా వర్షాలు కురువనున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

telangana rainsToday Weather Live UpdatesRain Live UpdateIMD alertTelangana Weather Live update

Trending News