/TS Weather Update: తెలంగాణలో పలు జిల్లాలకు వర్ష సూచన.. నేటి నుంచి 24 వరకు పలు జిల్లాలకు వర్ష సూచన..

Big Update For Telangana Rains: తెలంగాణలో నైరుతి క్రమంగా విస్తరిస్తోంది. దీంతో పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడనున్నాయి. గంటకు 30 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
15 జిల్లాల్లో ఈదురు గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్..
పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, మహబూబాబాద్, వరంగల్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, జిల్లాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఆదిలాబాద్, కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల జిల్లాల్లో 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశముంది.
ఉత్తర తెలంగాణలో వడగాలుల ప్రభావం..
ఇక ఉత్తర తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో వడగాల్పుల ప్రభావం కనిపించే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అదే సమయంలో అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కూడా కురిసే సూచనలు ఉన్నాయన్నారు. ఇక జూన్ 21 నుంచి 24 వరకు హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మెదక్, కామారెడ్డి, యాదాద్రి భువనగిరి, సిద్ధిపేటతో పాటు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కొనసాగవచ్చని అంచనా వేసింది. మరో వైపు తెలంగాణలో రాబోయే రెండు రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతల్లో పెద్ద మార్పు ఉండదని, ఆ తర్వాత మూడు రోజుల పాటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 1 నుంచి 2 డిగ్రీల సెల్సియస్ మేర తగ్గే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.
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