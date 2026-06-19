Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /TS Weather Update: తెలంగాణలో పలు జిల్లాలకు వర్ష సూచన.. నేటి నుంచి 24 వరకు పలు జిల్లాలకు వర్ష సూచన..

TS Weather Update: తెలంగాణలో పలు జిల్లాలకు వర్ష సూచన.. నేటి నుంచి 24 వరకు పలు జిల్లాలకు వర్ష సూచన..

Telangana Rain Alert: తెలంగాణలో వాతావరణ పరిస్థితులు చురుకుగా మారనున్నాయి. నైరుతి ఋతుపవనాల ఆలస్యం వల్ల పలు జిల్లాల్లో అత్యల్ప వర్షపాతం నమోదు అయిందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. కానీ తాజాగా నైరుతి ఋతుపవనాలు ఉత్తర తెలంగాణలో విస్తరించడంతో నేటి నుంచి ఐదు రోజులు పాటు విస్తారంగా వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 19, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:27 AM IST
TS Weather Update: తెలంగాణలో పలు జిల్లాలకు వర్ష సూచన.. నేటి నుంచి 24 వరకు పలు జిల్లాలకు వర్ష సూచన..
Image Credit: Telangana Weather Update (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఇరాన్-అమెరికా మధ్య శాంతి ఒప్పందం.. హార్మూజ్‌లో సాఫీగా నౌకల ప్రయాణం..
America Iran Peace Deal2 min ago
2
telangana rains5 min ago
3
Gold Silver Price26 min ago
4
Budha Transit1 hr ago
5
Shani Dev Gochar2 hrs ago