Telangana Weather Forecast: రాగల కొన్ని గంటల్లో హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు..

Telangana Weather Forecast: తెలంగాణలో ఈ రోజు ఉదయం 5.30 గంటలకు ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడనం ఏర్పడి అక్కడే కొనసాగుతోంది. దీనికి అనుబంధంగా ఉన్న ఉపరితల చక్రవాక ఆవర్తనం సగటు సముద్ర మట్టం నుండి 5.8 కి. మీ ఎత్తువరకు వ్యాపించి ఉంది. రాగల 24 గంటల్లో ఈ అల్పపీడనం పశ్చిమ వాయువ్య దిశలో కదిలి అక్టోబర్ 25వ నాటికి వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. తదుపరి వాయుగుండం 26 నాటికి తీవ్ర వాయుగుండం గాను, 27న ఉదయానికి నైరుతి బంగాళాఖాతంతో పాటు దాని సమీపంలోని పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో తుపానుగానూ బలపడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
తెలంగాణలోని నల్గొండ జిల్లాకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. అటు నల్గొండ జిల్లాలో రాబోయే మరికొన్ని గంటల్లో మోస్తరు వర్షం పడే అవకాశం ఉంది. అటు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, జనగాం, హైదరాబాద్, కామారెడ్డి, కరీంనగర్, ఖమ్మం, మహబూబా బాద్, మహబూబ్ నగర్, మెదక్, మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి, నారాయణ పేట, రాజన్న సిరిసిల్ల, రంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, సూర్యాపేట, వికారాబాద్, వరంగల్, యాదాద్రి భువనగిరి, హన్మకొండ జిల్లాల్లో రాబోయే మరికొన్ని గంటల్లో ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
నిన్న దక్షిణ అంతర్గత కర్ణాటక దాని పరిసరాల్లో కొనసాగిన అల్పపీడనం.. పశ్చిమ వాయువ్యదిశలో ఉత్తర కేరళ మీదుగా కదిలి నిన్న సాయంత్రం తూర్పు మధ్య అరేబియన్ సముద్ర ప్రాంతంలో ప్రవేశించి బలహీనపడింది.రాగల 36 గంటల్లో తెలంగాణల్లోని పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఎల్లుండి పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. దక్షిణ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ రోజు,రేపు, ఎల్లుండి రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులు 30 నుండి 40 కి.మీ వేగంతో కలిగిన ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉంది. దీంతో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో నిలువ ఉంచిన పంటలకు నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. రోడ్లపై ప్రయాణం చేసేవారు అప్రమత్తతో మెల్లగా వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు.
