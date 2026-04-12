Summer Heatwave Alert: నిప్పుల కొలిమిలా తెలంగాణ.. ఏప్రిల్ 22 వరకు బిగ్ అలర్ట్.. వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరిక..

Summer Heavy Heat wave alert until April 22: తెలంగాణలో భానుడు చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు. ప్రజలు ఇళ్లలో నుంచి బైటకు వెళ్లాలంటేనే భయంతో జడుసుకుంటున్నారు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి సూర్యుడు మండిపోతున్నాడు. ఉక్కపోతతో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. రానున్న పది రోజుల పాటు ఎండల తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.
ఏప్రిల్ 22వ తేదీ వరకు పలు జిల్లాల్లో రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ముఖ్యంగా గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీల నుంచి 45 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు పెరగవచ్చని అంచనా వేసింది.
గత వారం నుంచి ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. ఎండ తీవ్రతకు తోడు వేడి, ఉక్కపోత అధికంగా ఉండటంతో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం ఉష్ణోగ్రతలు 40 నుంచి 42 డిగ్రీలు నమోద వుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కీలక సూచనలు చేసింది. ముఖ్యంగా ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని కీలక సూచనలు చేసింది.
ఉద్యోగాలు, ప్రైవేటు పనులకు వెళ్లేవారు తప్పనిసరిగా ఎక్కువగా మంచి నీళ్లు తాగాలని, జ్యూస్ లను తరచుగా తాగుతు ఉండాలని, గొడుగు లేదా క్యాప్ ధరించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వడదెబ్బ తగిలే చాన్స్ ఉందని అన్నిరకాల జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఎండలో బైటకు వెళ్లాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
