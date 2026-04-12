  • Summer Heatwave Alert: నిప్పుల కొలిమిలా తెలంగాణ.. ఏప్రిల్ 22 వరకు బిగ్ అలర్ట్.. వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరిక..

Heatwave alert for Telangana: రానున్న పది రోజుల పాటు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణకేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రోళ్లు పగిలేలా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 12, 2026, 07:33 PM IST
Anasuya: శివాజీ చేసిన చీరలో తిరుగుతున్న.. పెద్ద బాంబు పేల్చిన అనసూయ..!
5
Anasuya Bharadwaj
Anasuya: శివాజీ చేసిన చీరలో తిరుగుతున్న.. పెద్ద బాంబు పేల్చిన అనసూయ..!
Defender: డిఫెండర్ కొనాలా? ఎంత జీతం ఉండాలో తెలుసా! EMI ఎంత కట్టాలంటే..?
5
defender
Defender: డిఫెండర్ కొనాలా? ఎంత జీతం ఉండాలో తెలుసా! EMI ఎంత కట్టాలంటే..?
Monalisa Missing Case: కనిపించకుండా పోయిన మోనాలిసా.. కేసులో కొత్త మలుపు
5
Monalisa Missing Case
Monalisa Missing Case: కనిపించకుండా పోయిన మోనాలిసా.. కేసులో కొత్త మలుపు
SVIMS Recruitment: 10వ తరగతి అర్హతతో రాత పరీక్ష లేకుండానే తిరుపతి SVIMSలో ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్
5
Tirupati SVIMS Recruitment 2026
SVIMS Recruitment: 10వ తరగతి అర్హతతో రాత పరీక్ష లేకుండానే తిరుపతి SVIMSలో ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్
Summer Heavy Heat wave alert until April 22: తెలంగాణలో భానుడు చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు. ప్రజలు ఇళ్లలో నుంచి బైటకు వెళ్లాలంటేనే భయంతో జడుసుకుంటున్నారు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి సూర్యుడు మండిపోతున్నాడు. ఉక్కపోతతో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు.  రానున్న పది రోజుల పాటు ఎండల తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.

ఏప్రిల్ 22వ తేదీ వరకు పలు జిల్లాల్లో రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని  తెలిపింది. ముఖ్యంగా గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీల నుంచి 45 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు పెరగవచ్చని అంచనా వేసింది.
 
గత వారం నుంచి ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. ఎండ తీవ్రతకు తోడు వేడి, ఉక్కపోత అధికంగా ఉండటంతో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం ఉష్ణోగ్రతలు 40 నుంచి 42 డిగ్రీలు నమోద వుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కీలక సూచనలు చేసింది. ముఖ్యంగా ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని కీలక సూచనలు చేసింది.

Read more: Singer Mangli: బిగ్ బాస్ కోసమే తనపై అసత్య ఆరోపణలు.. న్యాయవాది సుబ్బారావుపై సింగర్ మంగ్లీ కీలక వ్యాఖ్యలు..

ఉద్యోగాలు, ప్రైవేటు పనులకు వెళ్లేవారు తప్పనిసరిగా ఎక్కువగా మంచి నీళ్లు తాగాలని, జ్యూస్ లను తరచుగా తాగుతు ఉండాలని, గొడుగు లేదా క్యాప్ ధరించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వడదెబ్బ తగిలే చాన్స్ ఉందని అన్నిరకాల జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఎండలో బైటకు వెళ్లాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

