Cold Waves: వామ్మో చలి పులి వణికిస్తోంది.. ఆ జిల్లాలో అత్యల్పంగా 5 డిగ్రీలే.. 11 జిల్లాల్లో పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు!

Severe Cold Wave Continues For Three More Days In Telangana: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను చలి గజగజా వణికిస్తోంది. గత రెండు వారాలుగా తీవ్రమైన చలి గాలులతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఉదయం, సాయంత్రం, రాత్రి ఇలా సమయంతో పని లేకుండా జనాలను గజగజా వణికిస్తోంది. ఉదయం 9 గంటల తర్వాత కానీ వాతావరణం వేడిగా మారడం లేదు. సాయంత్రం 5 గంటల నుంచే చలి చంపేస్తుండగా.. ఇక రాత్రి పూట గజగజా వణకాల్సిన పరిస్థితి. ఈ క్రమంలో వాతావరణ శాఖ అధికారులు కీలక అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ చలి తీవ్రత ఇప్పట్లో తగ్గదని.. నెలాఖరు వరకు ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందని తెలిపింది.
తెలంగాణలో అత్యల్పంగా 5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్లో నమోదయ్యింది. కోహీర్ తర్వాత రంగారెడ్డి జిల్లాలోని రెడ్డిపల్లిలో 6.9°C, వికారాబాద్ జిల్లాలోని నవాబ్పేటలో 7°C ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కూడా చలి తీవ్రత అధికంగా ఉంది. ఆసిఫాబాద్ జిల్లా గిన్నెధరిలో 7.2°C, ఆదిలాబాద్ జిల్లా అర్లిలో 7.6°C ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డయ్యాయి. అలాగే మెదక్ (దామరంచ), కామారెడ్డి (రామలక్ష్మణ్పల్లి) ప్రాంతాల్లో 7.9°C నమోదైంది. నిజామాబాద్ (సాలూర)లో 8.6°C, సిద్దిపేట (పోతారెడ్డిపేట)లో 8.9°C ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మహబూబ్నగర్ (సల్కర్పేట)లో 9.8°C, రాజన్న సిరిసిల్ల (మానాల)లో 9.9°C నమోదు కాగా, జగిత్యాల జిల్లా కథలాపూర్లో 10.1°C ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
హైదరాబాద్లో మరీ ముఖ్యంగా శివారు ప్రాంతాల్లో సింగిల్ డిజిట్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి (మౌలాలి)లో 9.1°C, నిర్మల్ (పెంబి)లో 9.4°C, నారాయణపేటలో 9.5°C గా ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యింది. రాత్రి పూట కూడా మంచు లేదా పొగమంచుతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుంది. రాబోయే రెండు రోజులు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2 నుంచి 3 డిగ్రీల వరకు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు29 డిగ్రీలు.. కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 12 డిగ్రీలుగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పడిపోవడంతో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
