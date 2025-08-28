Telangana Rain Alert: తెలంగాణలో కుండపోత వాన.. 5 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..

Telangana Weather Update: తెలంగాణ వరుణుడు పగపట్టాడు. ఎడ తెరపి లేని వర్షాలతో జన జీవనం బిక్కు బిక్కుమంటూ బతుకు వెళ్లదీస్తోంది. మరో 16 జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. 13 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలో 10 జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్, కామారెడ్డి, ఆసిఫాబాద్, మెదక్, నిర్మల్, భద్రాద్రి, భూపాలపల్లి, నిజామాబాద్, సంగారెడ్డి..వికారాబాద్ జిల్లాలకు ఆకస్మిక వరదల ముప్పు పొంచి ఉన్నట్లు తెలిపింది. దీంతో ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. ఇప్పటికే మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో నిన్న కురిసిన వర్షానికి వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి.
పలు చోట్ల చెరువులు, కుంటలకు గండ్లు పడ్డాయి. దీంతో పలు గ్రామాలు జలమయం అయ్యాయి. నిన్న కామారెడ్డిలో అత్యధికంగా 44 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. కేవలం నాలుగు గంటల వ్యవధిలోనే అత్యధికంగా 30 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అన్ని శాఖల అధికారులు, సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశారు. వరదల ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించనున్నారు. ప్రజలకు ఎక్కడా ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ముంపు గ్రామాల ప్రజలను తక్షణమే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని అధికారులకు సీఎం సూచించారు. హైదరాబాద్లో కూడా వర్షం దంచికొట్టడంతో హైడ్రా, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, జీహెచ్ఎంసీ, అగ్నిమాపక, పోలీసు శాఖను అప్రమత్తం చేశారు. అందరూ కలిసి సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు.
