English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Rain Alert: తెలంగాణలో కుండపోత వాన.. 5 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..

Telangana Weather Update: తెలంగాణలోని ఐదు జిల్లాలకు రెడ్‌ అలర్ట్‌ ప్రకటించింది హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ. కామారెడ్డి, నిర్మల్‌, నిజామాబాద్,  మెదక్‌, సిద్దిపేట జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 28, 2025, 08:20 AM IST

Trending Photos

Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
5
public holiday news
Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
10
Happy Ganesh Chaturthi 2025
Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
5
school holiday news
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
Happy Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ HD ఫొటోస్..
10
Happy Ganesh Chaturthi 2025
Happy Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ HD ఫొటోస్..
Telangana Rain Alert: తెలంగాణలో కుండపోత వాన.. 5 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..

Telangana Weather Update: తెలంగాణ వరుణుడు పగపట్టాడు. ఎడ తెరపి లేని వర్షాలతో జన జీవనం బిక్కు బిక్కుమంటూ బతుకు వెళ్లదీస్తోంది. మరో 16 జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. 13 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలో 10 జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.  ఆదిలాబాద్, కామారెడ్డి, ఆసిఫాబాద్, మెదక్, నిర్మల్, భద్రాద్రి, భూపాలపల్లి, నిజామాబాద్, సంగారెడ్డి..వికారాబాద్ జిల్లాలకు ఆకస్మిక వరదల ముప్పు పొంచి ఉన్నట్లు తెలిపింది. దీంతో ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. ఇప్పటికే మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో నిన్న కురిసిన వర్షానికి వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

పలు చోట్ల చెరువులు, కుంటలకు గండ్లు పడ్డాయి. దీంతో పలు గ్రామాలు జలమయం అయ్యాయి. నిన్న కామారెడ్డిలో అత్యధికంగా 44 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. కేవలం నాలుగు గంటల వ్యవధిలోనే అత్యధికంగా 30 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. 

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అన్ని శాఖల అధికారులు, సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశారు. వరదల ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఏరియల్‌ సర్వే నిర్వహించనున్నారు. ప్రజలకు ఎక్కడా ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ముంపు గ్రామాల ప్రజలను తక్షణమే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని అధికారులకు సీఎం సూచించారు. హైదరాబాద్‌లో కూడా వర్షం దంచికొట్టడంతో హైడ్రా, ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్, జీహెచ్‌ఎంసీ, అగ్నిమాపక, పోలీసు శాఖను అప్రమత్తం చేశారు. అందరూ కలిసి సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. 

ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Today Weather Live UpdatesRain Live UpdateIMD alertTelangana Weather Live updateAndhra Pradesh Weather live Updates

Trending News