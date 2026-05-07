English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • తెలంగాణ
  • Telangana Weather Update: తెలంగాణ ప్రజలకు చల్లటి కబురు.. అల్ప పీడన ప్రభావంతో విస్తారంగా వర్షాలు..

Telangana Weather Update: తెలంగాణ ప్రజలకు చల్లటి కబురు.. అల్ప పీడన ప్రభావంతో విస్తారంగా వర్షాలు..

Telangana Weather Update: గత కొన్ని రోజులుగా నిప్పుల కొలిమిలా ఉన్న తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ చల్లటి కబురు చెప్పింది. అంతేకాదు నైరుతి బంగాళాఖాతంలో మే రెండో వారంలో ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా విస్తారంగా వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 7, 2026, 08:55 AM IST

Trending Photos

EPFO Benefits: ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త అలర్ట్.. ఇలా చేస్తే 15,000 బెనిఫిట్.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..!
7
EPFO
EPFO Benefits: ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త అలర్ట్.. ఇలా చేస్తే 15,000 బెనిఫిట్.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..!
Pawan Kalyan: మన వల్ల అవ్వవు ఇవన్నీ.. పవన్ కళ్యాణ్ వీడియో వైరల్..!
5
Pawan Kalyan viral video
Pawan Kalyan: మన వల్ల అవ్వవు ఇవన్నీ.. పవన్ కళ్యాణ్ వీడియో వైరల్..!
Triptii Dimri: ప్రభాస్ ‘స్పిరిట్’ సినిమాపైనే త్రిప్తి డిమ్రీ ఆశలు.. అందుకోసమే ఆచితూచి సినిమాలు..
6
Triptii Dimri
Triptii Dimri: ప్రభాస్ ‘స్పిరిట్’ సినిమాపైనే త్రిప్తి డిమ్రీ ఆశలు.. అందుకోసమే ఆచితూచి సినిమాలు..
Trisha:విజయ్ కోసం ఆ స్టార్ హీరోయిన్ తో త్రిష గొడవ.. ఎవరితో అంటే..!
6
risha
Trisha:విజయ్ కోసం ఆ స్టార్ హీరోయిన్ తో త్రిష గొడవ.. ఎవరితో అంటే..!
Telangana Weather Update: తెలంగాణ ప్రజలకు చల్లటి కబురు.. అల్ప పీడన ప్రభావంతో విస్తారంగా వర్షాలు..

Telangana Rain Alert: గత కొన్ని యేళ్లుగా ఎన్నడు లేనట్టుగా ఏప్రిల్ నెలలో ఎండలు మండిపోయాయి. గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఎన్నడు లేనట్టుగా  రికార్డు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. ఇక మే నెల అంతా ఎండలు మండిపోనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎడారిలా ఒయాస్సిలా వాతావరణ శాఖ చల్లటి కబురు చెప్పింది.  నైరుతి బంగాళాఖాతంలో మే రెండో వారంలో ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో ఈనెల 11 లేదా 12 తేదీల్లో అల్పపీడనం బలపడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

దీని ఫలితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే.. ఈ లోపు మే 8వ తేదీ నుంచి ఉష్ణోగ్రతలు మరోసారి పెరిగే అవకాశం ఉందని  వాతావరణశాఖ తెలియజేసింది. దీని ప్రభావంతో క్యుములోనింబస్ మేఘాల ఏర్పడి  ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షాలు పడతాయంటోంది. 

ఈ రోజు రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, MBNR, నాగర్ కర్నూల్, NZB, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, ఖమ్మం, NLG, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, WGL, హనుమకొండ, జనగామ, సిద్దిపేట, యాదాద్రి జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు పడొచ్చని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.

Also Read: Vijay Remakes: ‘జన నాయగన్’ సహా విజయ్ తన కెరీర్ లో రీమేక్ చేసిన చిత్రాలు..

Also Read: చిరంజీవితో హీరోయిన్ గా.. సోదరిగా నటించిన కథానాయికలు వీళ్లే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana Weather Updatetelangana rainsap rainsAP Different Weather updateAndhra Pradesh Heat Waves

Trending News