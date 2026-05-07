Telangana Weather Update: తెలంగాణ ప్రజలకు చల్లటి కబురు.. అల్ప పీడన ప్రభావంతో విస్తారంగా వర్షాలు..

Telangana Rain Alert: గత కొన్ని యేళ్లుగా ఎన్నడు లేనట్టుగా ఏప్రిల్ నెలలో ఎండలు మండిపోయాయి. గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఎన్నడు లేనట్టుగా రికార్డు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. ఇక మే నెల అంతా ఎండలు మండిపోనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎడారిలా ఒయాస్సిలా వాతావరణ శాఖ చల్లటి కబురు చెప్పింది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో మే రెండో వారంలో ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో ఈనెల 11 లేదా 12 తేదీల్లో అల్పపీడనం బలపడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.
దీని ఫలితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే.. ఈ లోపు మే 8వ తేదీ నుంచి ఉష్ణోగ్రతలు మరోసారి పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలియజేసింది. దీని ప్రభావంతో క్యుములోనింబస్ మేఘాల ఏర్పడి ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షాలు పడతాయంటోంది.
ఈ రోజు రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, MBNR, నాగర్ కర్నూల్, NZB, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, ఖమ్మం, NLG, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, WGL, హనుమకొండ, జనగామ, సిద్దిపేట, యాదాద్రి జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు పడొచ్చని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
