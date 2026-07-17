/అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌..

Telangana Weather Upate: తెలంగాణలో నైరుతి ఋతుపవనాలు వచ్చి నెల దాటినా.. ఆశించిన మేర వర్షపాతం నమోదు కావడం లేదు. దీంతో ఆరుగాలం కష్టపడి పండించే రైతన్నల ముఖాల్లో దిగాలు నెలకొంది. మరోవైపు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ఈ సారి ఎక్కువ నీరు అవసమరైన వరి లాంటి పంటలకు దూరంగా తక్కువ నీటితో సేద్యం చేసే పంటలు వేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇప్పటికే గ్రామ గ్రామాన దీనిపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
నైరుతి ప్రభావం నిల్..
తెలంగాణలో నైరుతి ఋతుపవనాలు ప్రభావం లేదు. అక్కడక్కడ కురుస్తున్న వానలతో నేల తడవడం తప్ప పెద్దగా ప్రయోజనం మాత్రం కనిపించడం లేదు. ప్రస్తుతం బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడనం వల్ల పది రోజుల తర్వాత రాష్ట్రంలో వర్షాలు పడ్డాయి. కొంచెం ఊరటనిచ్చేలా కొన్ని చోట్ల మోస్తరు వానలే కురిశాయి. కుండపోత వర్షాలు అనే మాట తెలంగాణలో వినపడటం లేదు. పైగా కృష్ణా, గోదావరి పరివాహాక ప్రాంతాల్లో కురిసే వర్షాల వల్ల డ్యాములు నిండాలి తప్పితే..ఇక్కడ వర్షపాతానికి అవి నిండే అవకాశాలే లేవు. ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. దీంతో పలు ప్రాజెక్టులుకు నీరు వచ్చి చేరుతుంది.
అల్ప పీడన ప్రభావం..
అల్ప పీడన ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి జల్లులు పడ్డాయి. హైదరాబాద్లోనూ అదే మాదిరి వర్షం కుకుస్తోంది. రంగారెడ్డి, కుమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, నల్గొండ, మెదక్, మంచిర్యాల, ములుగు, జగిత్యాల, యాదాద్రి భువనగిరి, నిజామాబాద్ సూర్యాపేట, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడ్డాయి.
అత్యధికంగా రంగారెడ్డి జిల్లా రెడ్డిపల్లిలో 4.3 సెం.మీ వర్షం..
ఈ రోజు ఆదిలాబాద్, కుమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. అంతేగాకుండా గంటకు 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని తెలిపింది. నిన్న రంగారెడ్డి జిల్లా రెడ్డి పల్లిలో అత్యధికంగా 4.3 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది.
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