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అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌..

Telangana IMD Alert: ఈ సారి ఎల్‌నినో ప్రభావం దేశ వ్యాప్తంగా రాజస్థాన్, గుజరాత్ రాష్ట్రాలతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ సీజన్‌లో కురవాల్సిన వర్షపాతం కంటే తక్కువే నమోదు అయింది. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ తెలంగాణకు చల్లటి కబురు చెప్పింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 17, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:09 AM IST
అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌..
Image Credit: Telangana Weather Update (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌..
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