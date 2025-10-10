English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Rains: తెలంగాణకు మళ్లీ వానలు.. వారమంతా వర్షాలే..

Telangana Rain Updates: తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని  వర్షాలు వీడటం లేదు. రేపు బంగాళాఖాతంలో మరో అల్ప పీడనం ఏర్పడే అవకాశం వుంది. ఈ ప్రభావంతో వచ్చే వారమంతా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వానలు కురిసే అవకాశం వుందని అంచనా వేస్తోంది వాతావరణ కేంద్రం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 10, 2025, 11:48 AM IST

Telangana Rain Updates: తెలంగాణ గత వారం రోజులుగా ఇపుడిపుడే వరుణడు కాస్త తెరపి ఇస్తున్నాడు. కానీ ఇంతలోనే బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడన ప్రభావంతో రేప నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. ఉదయం ఎండతో కూడిన పొడి వాతావరణం ఉంటుందని, సాయంత్రం వాతావరణం మారి రాత్రి అవుతున్న కొద్దీ వానకురుస్తుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. 

హైదరాబాద్‌లో సహా మహబూబాబాద్, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం  జిల్లాల్లో ఇవాళ ఉరుములు, మెరుపులుతో కుడిన వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. అంతేకాదు గంటకు 30 నుంచి 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. అలానే రేపు, ఎల్లుండి శని, ఆదివారాల్లో కూడా నల్లగొండ, మహబాబూబాద్, ఖమ్మం, భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం, సూర్యాపేట జిల్లాలలో అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వివరించింది. 

మరోవైపు తెలంగాణలోని నల్గొండ జిల్లాలో వర్షాలు  దంచి కొడుతున్నాయి. నిన్న కురిసిన కుండపోత వానతో  అనుముల మండలం పేరూరు గ్రామంలో చెరువు బిడ్జి తెగిపోయింది. దీంతో చెరువు నీళ్లు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. చెరువు నీరు రోడ్డు మీదకు చేరుకుంది. ఈ కారణంగా ఐదు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. బిడ్జి తెగడంతో స్థానిక అధికారులు అలర్ట్‌ అయ్యారు. పేరూరు గ్రామం వైపు ఎవరు వెళ్ళకూడదంటూ ఆంక్షలు విధించి అమలు చేస్తున్నారు.

