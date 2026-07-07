/తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. మరో వారం రోజులు పాటు హై అలర్ట్..

Telangana Weather Update: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలపడి వాయుగుండంగా మారింది. దీని ప్రభావంతో తెలంగాణలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఉత్తర, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాలైన ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, మెదక్ తదితర ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు నిన్నటి నుంచి కురుస్తున్నాయి. వానలకు తోడు బలమైన గాలులు వీచే అవరాశం వుందంటోంది. ఇక రాజధాని హైదరాబాద్ విషయానికి వస్తే నిన్న ఈ రోు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంది. పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడ్డాయి. ఈ రోజు సాయంత్రం కూడా హైదరాబాద్ నగరంలో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ఇక గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గి వాతావరణం చల్లబడింది. ఉరుముల సమయంలో ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండాలని విపత్తు నిర్వహణ శాఖ సూచించింది.
గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు..
గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ రోజు రేపు ఈదురు గాలుల తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని ఐఎండి హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అలర్ట్ గా ఉండాలని భారీ వర్షాలు ఉన్నందున అవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని తెలిపింది.
ఒకవైపు ఎల్నినో ప్రభావం ఉన్న తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గత వారం రోజుల నుంచి అయితే వర్షాలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి. కొన్ని జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదు అయితే.. మరొకన్ని ప్రాంతాల్లో సాధారణంగా కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయింది. సగటు వర్షపాతం 50 శాతానికి పైగానే ఉంది. హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖతో పాటు భారత వాతావరణ శాఖ ఐఎండి కూడా ప్రతిరోజు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరికలు అయితే జారీ చేస్తుంది. అయితే వారు ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారము వర్షాలు కురుస్తున్నాయి కానీ, అవి భారీ వర్షాలుగా రూపాంతరం చెందడం లేదు.
ఈ వర్షకాల సీజన్ లో ఇప్పటికీ జూన్ నెలలోనే దాదాపు 12 శాతం మిల్లీమీటర్ల లోటు వర్షపాతంనమోదయింది. హనుమకొండ వరంగల్ జిల్లా ములుగు,భద్రాది కొత్తగూడం జయశంకర్ భూపాల్ పల్లి, అలానే జనగాం జిల్లాలో ఈ జిల్లాలో దాదాపు 20 25% మిల్లీమీటర్ల లోటు వర్షపాతం నమోదయింది.
రైతాంగం నిరాశ..
అంటే చాలా చోట్ల కూడా అనుకున్నంత స్థాయిలో భారీ వర్షపాతం అయితే ఇప్పటివరకు నమోదు కాలేని పరిస్థితులలో రైతాంగం అయితే భారీ వర్షాలు కురవాలని కోరుకుంటున్నారు. వానకాలం సీజన్ ఇప్పటికే ప్రారంభం అయిపోయి దాదాపు నెల 15 రోజులు అయిపోయింది అంటే 40 నుంచి 45 రోజుల పంటకాలం పూర్తయిపోయింది. ఇప్పటికే పంటలు వేసుకోవాల్సినటు వంటి పరిస్థితి.కేవలం పత్తి పంట మాత్రమే రైతంగా వేసుకుంది. ఇక వరి వరి పంట గాని వరినాట్లకు సంబంధించిన మొక్కజొన్న, పసుపు మిర్చికి సంబంధించినటువంటి సీజన్ ఆల్రెడీ ఈ జూలై నెలలో ప్రారంభమవుతుంది.
సో జూన్ నెలలో వేసినటువంటి కొన్ని విత్తనాలకు వర్షాలు పడకపోవడంతో భూమిలో ఉండిపోయే విత్తనాలు మొలకెత్తలేదు. అక్కడక్కడ పత్తి విత్తనాలను కాపాడుకునే ప్రయత్నం రైతాంగం చేసింది.కానీ చాలా చోట్ల కూడా పత్తి విత్తనాలుమొలకెత్తక రైతాంగం నష్టపోయింది. సో అలాంటిపరిస్థితులలో ఇప్పుడు మరిన్ని పంటలు వేసుకోవాలనుకుంటే రైతాంగం అయితే పూర్తిగాసందిగ్ధంలో ఉంది అయోమయంలో ఉన్నటు వంటి పరిస్థితి నెలకొంది.
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