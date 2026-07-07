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తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. మరో వారం రోజులు పాటు హై అలర్ట్..

Heavy Rain Alert to Telangana: తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ భారీ వర్ష సూచన జారీ చేసింది. ఈరోజు నుంచి వారం రోజుల పాటు పలు జిల్లాల్లో ఈదురు గాలలతో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది. ఆదిలాబాద్,మంచిర్యాల, కొమరం భీం, ఆసిఫాబాద్,  నిర్మల్, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, ఖమ్మం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు  కురుస్తాయని తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 07, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:08 PM IST
తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. మరో వారం రోజులు పాటు హై అలర్ట్..
Image Credit: Telangana Heavy Rains (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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