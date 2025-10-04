English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Rains: హైదరాబాద్ వాసులకు పిడుగులాంటి వార్త.... రానున్న రెండు, మూడు గంటల్లో భారీ వర్షాలు.. జీహెచ్ఎంసీ అలర్ట్..

Telangana weather update: హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం భాగ్యనగర వాసులకు బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా రానున్న 2, 3 గంటల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 4, 2025, 02:36 PM IST
  • హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షాలు..
  • వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరిక..

Telangana weather update Heavy rains fall alert for Hyderabad: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సైతం కొన్ని రోజులుగా విస్తారంగా వానలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలంగాణలో వరుణుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. భారీ వర్షాలతో తెలంగాన ప్రజల జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది.

ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ విషయానికి వస్తే గతంలో ఎన్నడు లేని విధంగా కొద్ది రోజుల క్రితం భారీ వర్షాలతో.. మూసీ మహోగ్ర రూపం చూపించింది. దీంతో ఎంజీబీఎస్ బస్టాండ్ లో నడుము లోతు వరకు వరద నీళ్లు వచ్చేశాయి. హైదరారబాద్ లోని ఓల్డ్ సిటీతో పాటు పలు కాలనీలు నీటమునిగాయి. ఒక వైపు వరద నీళ్లు, మరోవైపు ఇవి చాలవన్నట్లు కొండ చిలువలు, పాములు కూడా జనాల్ని వెన్నులో వణుకు పుట్టించాయి.  ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో హైడ్రా, డీజాస్టర్ టీమ్ లు రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యల్ని చేపట్టాయి.

ఈ క్రమంలో గత రెండు రోజుల నుంచి కాస్తంత వర్షం తగ్గడంతో జనాలు తమ పనుల్లో బిజీ అయిపోయారు. అయితే.. హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం మరోసారి పిడుగులాంటివార్త చెప్పింది. బంగాళ ఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ఈ రోజు ఉదయం తీరందాటింది. దీంతో అందరు వానల ప్రభావం ఉండదని ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.

కానీ ఇంతలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. దీని ప్రభావంతో రానున్న రెండు, మూడు గంటల్లో భారీ నుంచి అతి భారీగా వానలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులు సూచించారు.

వాతావరణ శాఖ అధికారులతో జీహెచ్ఎంసీ కూడా అప్రమత్తం అయ్యింది.  హైదరాబాద్ లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. ఆకాశంలో నల్లని మేఘాలు అలుముకున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే చినుకులు కూాడా పడ్డాయి.  చందానగర్, లింగం పల్లి, దిల్ సుఖ్ నగర్,అంబర్ పేట్, మేడ్చల్, సోమాజీగూడ, ఉప్పల్,కూకట్ పల్లి పలు ప్రాంతాల్లో చినుకులు కురిశాయి.ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి అన్ని విభాగాల అధికారులు అప్రమత్తం అయ్యారు.

 

