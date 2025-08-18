Heavy Rains in Telangana: నాన్ స్టాప్ కుండపోత.. ఉత్తర తెలంగాణ జలమయం..

Telangana Weather update: సోమవారం ఉదయం 9 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు కేవలం మూడు గంటల్లోనే ములుగు జిల్లా మంగపేటలో 16 సెంటిమీటర్ల వర్షం కురిసింది. ఏటూరు నాగారంలో 11 సెంటిమీటర్లు, తాడ్వాయి, మల్లూరులో 8 సెంటిమీటర్లు, కన్నెగూడెం, మేడారంలో 7 సెంటిమీటర్ల వర్షం కురిసింది. మరో మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. దీంతో ఉత్తర తెలంగాణలో వరదలు పోటెత్తే అవకాశం ఉందని అధికారులు అలెర్ట్ చేశారు. అటు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా చెరువులు అలుగుపారుతున్నాయి. వాగులు ఉదృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. నర్సాపురం-బేతాలపాడు గ్రామాల మధ్య గల తుమ్మల వాగు పొంగి బ్రిడ్జి పైన ప్రవహిస్తుండడంతో సుమారు 20 గ్రామాలకు పైగా రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
పలు గ్రామాల్లో వాగులు దాటకుండా ట్రాక్టర్లు అడ్డుపెట్టిన పోలీసులు ప్రజలను హెచ్చరిస్తున్నారు. సింగరేణి వ్యాప్తంగా ఉపరితల గనుల్లోకి నీరు చేరడంతో బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం ఏర్పడింది. మరో పక్క ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా భద్రాచలం వద్ద గోదావరి ప్రవాహం గంట గంటకు పెరుగుతోంది. జిల్లా పరిస్థితిపై మా కరస్పాండెంట్ తిరుపతి రావు అందిస్తున్న రిపోర్ట్
హైదరాబాద్ జంట జలాశయాలు మళ్లీ భయపెడుతున్నాయి. వికారాబాద్ జిల్లాలో రాత్రి భారీ వర్షం కురవడంతో హిమాయత్ సాగర్ డ్యాంకు మళ్లీ వరద వస్తోంది. దీంతో హిమాయత్ సాగర్ డ్యాం నుంచి అవుట్ ప్లో పెంచారు జలమండలి అధికారులు.
ఉదయం వరకు 900 క్యూసెక్కుల అవుట్ ప్లో ఉండగా.. 11 గంటలకు 6 వేల క్యూసెక్కులకు పెంచారు. మరో రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో హిమాయత్ సాగర్ డ్యాంకు ఎగువ నుంచి వరద పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీంతో హిమాయత్ సాగర్ నుంచి అవుట్ ప్లో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. అటు ఉస్మాన్ సాగర్ డ్యాం పూర్తి స్థాయి నీటిమట్టానికి చేరుకుంది. వరద కంటిన్యూ అయితే సాయంత్రానికి ఉస్మాన్ సాగర్ డ్యాం గేట్లు కూడా ఎత్తనున్నారు అధికారులు.
సిద్ధిపేట జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. జిల్లాలోని వర్గల్ మండలం గౌరారంలో రాత్రి 235.8 మిల్లీ మీటర్ల రికార్డు వర్షపాతం నమోదైంది. తెలంగాణలోనే ఇది అత్యధిక వర్షపాతంగా సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. అటు ములుగులో 186.3 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం కురిసిందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. దీంతో గ్రామాల్లోని పంట పొలాలు నీట మునిగి చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. అలాగే సిద్దిపేట జిల్లా శివారు గ్రామమైన వాగునూతి గ్రామం మీదుగా రంగారెడ్డి జిల్లాకు ఫార్మా కంపెనీలకు వెళ్లే రహదారిపై భారిగా వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అదేవిధంగా చెరువులు కుంటల్లోకి భారీగా నీరు వచ్చి చేరింది.
