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తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ అలర్ట్.. మరో మూడు రోజులు పాటు వర్షాలు..

Telangana Rain alert: తెలంగాణలో గత కొన్ని రోజులుగా ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇక హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఆదివారం నుంచి నిన్నటి వరకు ముసురు పట్టుకుంది. ఇపుడిపుడే ఎండలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణకు మరో మూడు రోజులు పాటు వర్షాలు కురవనున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 27, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:25 AM IST
తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ అలర్ట్.. మరో మూడు రోజులు పాటు వర్షాలు..
Image Credit: Telangana Rain Alert (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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