/తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ అలర్ట్.. మరో మూడు రోజులు పాటు వర్షాలు..

IMD Alert To Telangana: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నైరుతి ఋతుపవనాల ప్రభావంతో గత కొన్ని రోజులుగా పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాతావరణంలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా రాష్ట్రంలో ఎండ తీవ్రత తగ్గి, చల్లటి గాలులు వీస్తున్నాయి. రాబోయే మూడు రోజుల కాలంలో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వాతావరణం మేఘావృతమై ఉంటుందని తెలిపింది.
కొన్నిచోట్ల పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. రానున్న మూడు రోజుల్లో ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలైన ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో ఈదురు గాలలుతో పాటు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక అధికారులు ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని సూచించింది. అలాగే హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని సూచించింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు ప్లాన్ చేసుకొని అందుకు తగ్గట్టు ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్ అని వాతావరణ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
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