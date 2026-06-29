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తెలంగాణకు ఎల్లో అలర్ట్.. ఈ జిల్లాలకు కుండపోత వర్షం..

Telangana Weather Update: తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రాబోయే రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీచేసింది. ముఖ్యంగా ఉత్తర, పశ్చిమ తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అలర్ట్ జారీ చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 29, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:41 AM IST
తెలంగాణకు ఎల్లో అలర్ట్.. ఈ జిల్లాలకు కుండపోత వర్షం..
Image Credit: Telangana Rain Alert (ZEE News/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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