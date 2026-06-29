/తెలంగాణకు ఎల్లో అలర్ట్.. ఈ జిల్లాలకు కుండపోత వర్షం..

Telangana Rain Alert: నైరుతి ఋతుపవనాలు ప్రభావంతో తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈరోజు ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల, జగిత్యాల, కామారెడ్డి, మెదక్,జిల్లాలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. అంతేకాదు ఆయా ప్రదేశాల్లో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
ఉత్తర తెలంగాణతో పాటు దక్షిణ తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలను జోరుగా వర్షాలు పడనున్నాయి. నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాల్లోను భారీ వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అలాగే అటవీ ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉండే భద్రాద్రి కొత్తగూడం, ములుగు, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో కూడా వాతావరణం పూర్తిగా చల్లబడి విస్తారంగా వానలు పడతాయని అంచనా వేశారు.
వరుసగా రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఆయా జిల్లాల యంత్రాంగాన్ని ప్రభుత్వం అప్రమత్తంచేసింది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు వాగులు వంకలు దాటేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది. వ్యవసాయ పనుల్లో ఉండే రైతులు ఉరుములు మెరుపులు వచ్చే సమయంలో చెట్ల కింద ఆశ్రయం పొందవద్దని తెలిపింది. ముఖ్యంగా పిడుగులు చెట్లపై పడే ప్రమాదం ఉన్నందున సురక్షిత ప్రాంతంలో ఉండాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేశారు.దక్షిణతెలంగాణ ప్రాంతంలోని కొన్ని ఏరియాలకు విస్తరించినటువంటి నైరుతి ఋతుభవనాలు ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతం గాని అటు తూర్పు తెలంగాణ ప్రాంతంలోకి విస్తరించకుండా అక్కడే ఆగిపోవడం వల్ల కావాల్సినంత వర్షం కురవడం లేదు. వీటిన్నంటికీ ఎల్నినో ప్రభావం ఓ కారణంగా చెబుతున్నారు.
అటు హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా ఈ రోజు భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆఫీసుల నుంచి ఇంటికి వెళ్లే సమయంలో కాస్త ముందుగా బయలు దేరితే బెటర్. అందరు ఒకేసారి రోడ్డుపై రావడంతో పాటు అదే సమయంలో వర్షాలు పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉండటం నేపథ్యంలో భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగులు, విద్యార్ధులు మిగతా ప్రజలు పనుల నిమిత్తం బయటకు వెళ్లినపుడు ప్రజా రవాణా అయిన బస్సు, మెట్రో రైల్, ఎంఎంటీస్ వంటివి ఉపయోగించుకుంటే బెటర్ అని సూచిస్తున్నారు.
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