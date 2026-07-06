/తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ..

Telangana Rain Effect: తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న తేలికపాటి, మోస్తరు వర్షాలు.. రాబోయే రోజుల్లో మరింత ఉధృతం కానున్నట్టు ఐఎండీ తెలిపింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన బలమైన అల్పపీడన ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రాగల మూడు, నాలుగు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు దంచికొట్టనున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. అటు ఉత్తర ఒడిశా – పశ్చిమ బెంగాల్ తీర ప్రాంతాల్లో ఏర్పడిన బలమైన అల్పపీడనం అదే ప్రాంతంలో స్థిరంగా కొనసాగుతోంది.
దీనికి తోడు 9.4 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు విస్తరించిన ఉపరితల ఆవర్తనం నైరుతి దిశగా కొనసాగుతోంది. ఈ తీవ్ర ప్రభావంతో రాగల మూడు రోజుల్లో ఈ అల్పపీడనం పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ మీదుగా పయనించనున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ఫలితంగా తెలంగాణపై వర్షసూచన పొంచి ఉంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ అత్యంత కీలకమైన హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్..
ముఖ్యంగా తూర్పు తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాలలో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. ఈ మేరకు ఆ నాలుగు జిల్లాలకు అధికారులు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. వర్షాలతో పాటు.. ఈ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. పిడుగులు పడే ముప్పు ఎక్కువగా ఉన్నందున ప్రజలు, ముఖ్యంగా రైతులు పొలాల్లో ఉన్నప్పుడు చెట్ల కింద అస్సలు నిల్చొవద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. భారీ వర్షాలు పడే సమయంలో ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని సూచించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు సైతం ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు.
ఉత్తర, పశ్చిమ తెలంగాణ జిల్లాలపై అల్పపీడన ప్రభావం..
మరోవైపు, ఉత్తర, పశ్చిమ తెలంగాణ జిల్లాలపై కూడా ఈ అల్పపీడన ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ జిల్లాల పరిధిలోని వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లే అవకాశం ఉండటంతో రవాణా వ్యవస్థకు అంతరాయం కలగవచ్చునని హెచ్చరించింది. మిగిలిన జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. ఈ భారీ వర్షాల కారణంగా సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు వరద నీరు వచ్చి చేరే అవకాశం ఉంది. గోదావరి, కృష్ణా నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లోని ఉపనదులు ఉధృతంగా ప్రవహించే ఆస్కారం ఉండటంతో నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. భారీ వర్షాల వల్ల విద్యుత్ స్తంభాలు కూలిపోవడం, చెట్లు విరిగిపడటం వంటి సంఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున.. విద్యుత్ శాఖ సిబ్బందిని ఎమర్జెన్సీ సేవల కోసం సిద్ధంగా ఉంచారు. నగరాలు, పట్టణాల్లోని మునిసిపల్ అధికారులు డ్రైనేజీ వ్యవస్థలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
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