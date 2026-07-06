Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ..

తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ..

Heavy Rains in Telangana: తెలంగాణలో ఎల్‌ నినో ప్రభావంతో గత నెలలో లోటు వర్షపాతం నమోదు అయింది. ఈ నేపథ్యంలో జూలైలో మాత్రం జూన్ నెల కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరోవైపు తెలంగాణలో ఎప్పటి కపుడు వాతావరణంలో పెను మార్పులతో వర్షాలు కురుస్తుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 06, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:01 AM IST
తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ..
Image Credit: Telangana Heavy Rains (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ..
telangana rains9 min ago
2
Hyderabad traffic police18 min ago
3
Soju: The worlds best-selling alcoholic beverage telugu news34 min ago
4
Soju37 min ago
5
Gold Rate Today56 min ago