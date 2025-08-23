Telangana Rain: తెలంగాణకు మళ్లీ రెయిన్ అలర్ట్.. రానున్న రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు..

Telangana Weather Upate: తెలంగాణకు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు రెయిన్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. రాష్ట్రంలో మరో రెండు రోజులు వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించారు. ఇప్పటికే కురిసిన భారీ వర్షాలతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ మరోసారి హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. నేడు ములుగు, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
ఇక ఈ జిల్లాల్లో బలమైన ఉపరితల గాలులు, ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఆదిలాబాద్, భూపాలపల్లి, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ నగరంలో పొడి వాతావరణం ఉంటుందని చెప్పారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కాస్త ఎండగా ఉంటుందని.. సాయంత్రం తర్వాత వాతావరణం చల్లబడి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు. అనవసర ప్రయాణాలు మానుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. ముఖ్యంగా పైన పేర్కొన్న ప్రాంతాల్లో చెరువులు కట్టలు తెగే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా తగిన చర్యలు చేపడుతున్నారు.
భారీ వర్షాలతో ఇప్పటికే ఉత్తర తెలంగాణలో ప్రాజెక్టులు జలకళను సంతరించుకున్నాయి. గోదావరి పరివాహాక ప్రాంతాల్లో అన్ని చోట్ల భూ గర్భ జలాలు పెరిగాయి. అటు హైదరాబాద్ లో కురిసిన భారీ వర్షాలకు అన్ని చోట్ల ఎండిన బోర్లలో మళ్లీ నీళ్లు రావడంతో ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. అటు హైదరాబాద్ లోని జంట జలాశయాలు, కృష్ణ పరివాహాక ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షాలతో ప్రాజెక్టులు నిండాయి. దీంతో రాబోయే రోజుల్లో హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నీటికి ధోకా ఉండదని భూగర్భ జల నిపుణులు చెబుతున్నారు.
