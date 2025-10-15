Telangana Weather: తెలంగాణలో విభిన్న వాతావరణం.. ఓ వైపు వర్షాలు.. మరోవైపు ఎండలు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
Telangana Weather: తెలంగాణలో వాతావరణం మారుతోంది. కొన్ని రోజులుగా రాష్ట్రంలో పొడి వాతావరణం నెలకొంది. ఓ వైపు ఎండలు మండుతుండగా.. మరోవైపు వర్షాలు కూడా కురుస్తున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 15, 2025, 12:03 PM IST

Telangana Weather: తెలంగాణలో దసరా వరకు అల్ప పీడనం, వాయు గుండం ప్రభావంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు పడ్డాయి. పలు ప్రాంతాల్లో చెరువులు, కుంటలు పూర్తిగా నిండాయి. ఇక తెలంగాణలో మంజీరా నది ఉప్పొంగి ప్రవహించడంతో ఏడుపాయల వన దుర్గ మాత ఆలయం మూసి వేయాల్సిన పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. ఇంకోవైపు మూసీ నదితో పాటు జంట జలాశయాలు నిండు కుండలను తలపించాయి. అంతేకాదు ఏ సారి లేనట్టు మూసీ నది ఉప్పొంగడంతో హైదరాబాద్ లో మహాత్మ గాంధీ బస్ స్టాండ్ నీట మునగడం ఈ సారి వర్ష తీవ్రతను తెలుపుతోంది. అయితే అధికారుల అజాగ్రత్త, వాటర్ వర్క్స్ అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరి కారణంగా మూసీ పరివాహాక ప్రాంతాలు మునిగాయి. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. తెలంగాణ గత కొన్ని రోజులుగా విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. 

ఈ నేపథ్యంలో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఎండలు విపరీతంగా కాస్తున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణలో పలు జిల్లాల్లో  ఛాన్స్ ఉందని వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది. మరోవైపు చలి తీవ్రత కూడా పెరుగుతోందని  హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఇక రానున్న రెండు రోజుల్లో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. 

ఇవాళ జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, హన్మకొండ, హైదరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయి. ఈ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడొచ్చని హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. రేపు ఆదిలాబాద్, కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా. నైరుతి రుతుపవనాలు తిరోగమనం కావటంతో రాష్ట్రంలో ఇంకా వర్షాలు కొనసాగుతున్నాయి.

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

