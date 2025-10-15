Telangana Weather: తెలంగాణలో విభిన్న వాతావరణం.. ఓ వైపు వర్షాలు.. మరోవైపు ఎండలు..

Telangana Weather: తెలంగాణలో దసరా వరకు అల్ప పీడనం, వాయు గుండం ప్రభావంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు పడ్డాయి. పలు ప్రాంతాల్లో చెరువులు, కుంటలు పూర్తిగా నిండాయి. ఇక తెలంగాణలో మంజీరా నది ఉప్పొంగి ప్రవహించడంతో ఏడుపాయల వన దుర్గ మాత ఆలయం మూసి వేయాల్సిన పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. ఇంకోవైపు మూసీ నదితో పాటు జంట జలాశయాలు నిండు కుండలను తలపించాయి. అంతేకాదు ఏ సారి లేనట్టు మూసీ నది ఉప్పొంగడంతో హైదరాబాద్ లో మహాత్మ గాంధీ బస్ స్టాండ్ నీట మునగడం ఈ సారి వర్ష తీవ్రతను తెలుపుతోంది. అయితే అధికారుల అజాగ్రత్త, వాటర్ వర్క్స్ అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరి కారణంగా మూసీ పరివాహాక ప్రాంతాలు మునిగాయి. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. తెలంగాణ గత కొన్ని రోజులుగా విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఎండలు విపరీతంగా కాస్తున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణలో పలు జిల్లాల్లో ఛాన్స్ ఉందని వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది. మరోవైపు చలి తీవ్రత కూడా పెరుగుతోందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఇక రానున్న రెండు రోజుల్లో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.
ఇవాళ జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, హన్మకొండ, హైదరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయి. ఈ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడొచ్చని హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. రేపు ఆదిలాబాద్, కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా. నైరుతి రుతుపవనాలు తిరోగమనం కావటంతో రాష్ట్రంలో ఇంకా వర్షాలు కొనసాగుతున్నాయి.
Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే..
Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.