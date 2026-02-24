Telangana Orange Alert: తెలంగాణకు ఆరెంజ్ అలర్ట్.. 2 గంటల్లో భారీ వర్షం.. బయటకు రావొద్దు..

Rain alert for Telangana: తెలంగాణకు మరోసారి రెయిన్ అలర్ట్ ఇచ్చింది భారత వాతావరణ శాఖ. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్పపీడనం ఏర్పడింది. దానికి తోడు పశ్చిమబెంగాల్ నుంచి తూర్పు కోస్తాంధ్ర వరకు ద్రోణి ప్రభావంతో వానలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నేడు పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడనున్నాయి. ఈ రోజు హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలకు ఛాన్స్ ఉందని చెప్పారు.
ఈ మేరకు ఆ రెండు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. రానున్న 2-3 గంటల్లో భారీ వర్షం పడే ఛాన్స్ ఉంది. ఇక జనగాం, జోగులాంబ గద్వాల, మహబూబ్ నగర్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, నాగర్ కర్నూల్, నల్గొండ, నారాయణపేట, సంగారెడ్డి, సూర్యాపేట, వికారాబాద్, వనపర్తి, యాదాద్రి భువనగిరి, జిల్లాలలోనూ వర్షాలు కురుస్తాయన్నారు. ఈ మేరకు ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు.
ఇక అకాల వర్షాలు రాష్ట్రాన్ని ముంచెత్తాయి. పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఫలితంగా పలు రకాల పంటలకు, మామిడి తోటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా నల్గొండ జిల్లా చందంపేటలో 6.3 సెం.మీ. వర్షం కురిసింది. గుండ్లపల్లిలోనూ భారీ వాన కురిసింది. సిద్దిపేట, వికారాబాద్, కామారెడ్డి, సంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, యాదాద్రి భువనగిరి, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, జగిత్యాల, రంగారెడ్డి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వానలు కురిశాయి.
