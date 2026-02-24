English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Orange Alert: తెలంగాణకు ఆరెంజ్ అలర్ట్.. 2 గంటల్లో భారీ వర్షం.. బయటకు రావొద్దు..

Telangana Orange Alert: తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ మరో బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడనం కారణంగా తెలంగాణకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. అంతేకాదు రాబోయే కొన్ని గంటల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాదు ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దని చెప్పుకొచ్చారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 24, 2026, 12:10 PM IST

Telangana Orange Alert: తెలంగాణకు ఆరెంజ్ అలర్ట్.. 2 గంటల్లో భారీ వర్షం.. బయటకు రావొద్దు..

Rain alert for Telangana: తెలంగాణకు మరోసారి రెయిన్ అలర్ట్ ఇచ్చింది భారత వాతావరణ శాఖ. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్పపీడనం ఏర్పడింది. దానికి తోడు పశ్చిమబెంగాల్‌ నుంచి తూర్పు కోస్తాంధ్ర వరకు ద్రోణి ప్రభావంతో వానలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నేడు పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడనున్నాయి. ఈ రోజు  హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలకు ఛాన్స్ ఉందని చెప్పారు. 

ఈ మేరకు ఆ రెండు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. రానున్న 2-3 గంటల్లో భారీ వర్షం పడే ఛాన్స్ ఉంది. ఇక జనగాం, జోగులాంబ గద్వాల, మహబూబ్ నగర్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, నాగర్ కర్నూల్, నల్గొండ, నారాయణపేట, సంగారెడ్డి, సూర్యాపేట, వికారాబాద్, వనపర్తి, యాదాద్రి భువనగిరి, జిల్లాలలోనూ వర్షాలు కురుస్తాయన్నారు. ఈ మేరకు ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. 

ఇక అకాల వర్షాలు రాష్ట్రాన్ని ముంచెత్తాయి. పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఫలితంగా పలు రకాల పంటలకు, మామిడి తోటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా నల్గొండ జిల్లా చందంపేటలో 6.3 సెం.మీ. వర్షం కురిసింది. గుండ్లపల్లిలోనూ భారీ వాన కురిసింది. సిద్దిపేట, వికారాబాద్, కామారెడ్డి, సంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, యాదాద్రి భువనగిరి, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, జగిత్యాల, రంగారెడ్డి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వానలు కురిశాయి. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana Orange AlertHeavy Rainstelangana rainsap rainsAndhra pradesh rains

