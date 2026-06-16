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Telangana Weather Report: తెలంగాణకు రెయిన్ అలర్ట్.. రానున్న 3 రోజులు ఈ జిల్లాల్లో వర్షాలు

Telangana Rain Alert: తెలంగాణలో రానున్న మూడు రోజుల వరకు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ కేంద్రం అధికారులు వెల్లడించారు. తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయన్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 16, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:04 PM IST
Telangana Weather Report: తెలంగాణకు రెయిన్ అలర్ట్.. రానున్న 3 రోజులు ఈ జిల్లాల్లో వర్షాలు
Image Credit: Telangana Rain Alert

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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