/Telangana Weather Update: తీవ్ర ఎండల నేపథ్యంలో చల్లని కబురు చెప్పిన వాతావరణ శాఖ..

ఒకవైపు తెలంగాణలో పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, మరోవైపు ఎండల తీవ్రత కూడా పెరగనుంది. అయితే వచ్చే మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు నైరుతి రుతుపవనాలు రేపు అండమాన్ దీవులను తాకనున్నాయి. ప్రస్తుతం సముద్ర మట్టానికి సుమారు 4.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు తుపాను వలయం విస్తరించి ఉందని, ఇది రుతుపవనాల ముందుకు సాగడానికి ఆస్కారం ఇస్తుందని వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేస్తోంది.
దీంతో అండమాన్ నికోబార్ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి. ఈ పరిణామాలు ఋతుపవనాలు దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు సకాలంలో చేరుకోవడానికి మార్గం సుగమం చేస్తాయని భావిస్తున్నారు. మొత్తంగా బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడన ప్రభావంతో పూర్తిగా మారిపోనున్న వాతావరణం.
వచ్చే మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతవారణ శాఖ తెలిపింది. ఈ రోజు రేపు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలో ఉరుములు,మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. గతంతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ముందుగానే నైరుతి రుతుపవనాల రానుండటంతో మే చివరి వారంలో వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో పలు జిల్లాల్లో 44 నుంచి 45 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో వడగాలులు వీస్తున్నాయి. మరోవైపు ఎండల కారణంగా ఆవిరైన నీరు ఆకాశంలో క్యూములో నింబస్ మేఘాలుగా ఏర్పడి అక్కడక్కడ జల్లులు కురుస్తున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.