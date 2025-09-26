English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Rains: అల్ప పీడనం ఎఫెక్ట్.. తెలంగాణలో మళ్లీ భారీ వర్షాలు..

Telangana Rain Alert: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో మళ్లీ భారీ వర్షాలు కురువనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 26, 2025, 07:20 AM IST

Telangana Rain Alert: బంగాళాఖాతంలో ఉత్తర ఒడిస్సా గ్యాంగ్టక్ వెస్ట్ బెగాల్ తీరాల సమీపంలో కేంద్రీకృతమైన అల్ప పీడనం బలపడింది. ముఖ్య తూర్పు, మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడన ప్రభావంతో ఈశాన్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం మరింత బలపడింది. ఇది దక్షిణ ఒడిస్సా తో పాటు ఉత్తరాంధ్ర కోస్తా ప్రాంతంలో ఈ నెల 27న తీరాన్ని దాటే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీతో పాటు తెలంగాణలో ఈ రోజు రేపు ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయి. గంటలకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదరు గాలులు వీచే అవకాశాలున్నాయి. మరోవైపు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

అల్ప పీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో భూపాలపల్లి, వికారబాద్, మెదక్, సంగారెడ్డి, నాగర్ కర్నూల్, వవనసర్తి, సిరిసిల్ల, జిగిత్యాల, నిర్మల, నిజామాబాద్, ములుగు, వరంగల్ జిల్లాలకు ఆరెంట్ అలర్ట్ జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ. ఆయా జిల్లాల్లో 10 సెం.మీ నుంచి 20 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం ఈ రోజు నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. దీంతో ప్రజలు అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటకు రావొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

అంతేకాదు భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరోసారి ఉత్తర తెలంగాణలో గోదావరికి వరద ముప్పు పొంచి ఉంది. ఇప్పటికే బాసర, మంజీరా నది ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. తెలంగాణ భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. ముఖ్యంగా చెరువు సమీపంలోని కట్టలను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. అత్యవసర సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచుకోవాలని సూచించారు. విద్యుత్ శాఖ ప్రత్యేక శ్రద్ద తీసుకొని కరెంట్ సరఫరాకు అంతరాయం లేకుండా చూసుకోవాలని సూచించారు. అందుబాటులో ట్రాన్స్ ఫార్మర్ లను దగ్గర పెట్టుకోవాలని సూచించారు. ఎక్కడ ఏ సమస్య వచ్చిన ప్రభుత్వ సిబ్బంది యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు చేయాలని సూచించారు. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశించారు.

