Telangana Cold Waves: చంపేస్తోన్న చలి.. 10 ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్..

తెలంగాణలో మళ్లీ చలి చంపేస్తోంది. అంతేకాదు 10 యేళ్ల రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. పలు ప్రాంతాల్లో 5 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో పదేళ్ల రికార్డుస్థాయి కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఈ జిల్లాలోని కోహీర్లో రాష్ట్రంలోనే అత్యల్పంగా 4.5 డిగ్రీలు నమోదైంది. గతేడాది ఇదే రోజు 17.8 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యాయి.
కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా సిర్పూర్(యు) కూడా కొద్ది రోజులుగా చలిలో గడ్డకట్టిపోతోంది. ఇక్కడా రికార్డు స్థాయిలో 4.8 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. రంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లోనూ పదేళ్లలోనే అత్యంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఖమ్మం, వనపర్తి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, సూర్యాపేట మినహా మిగిలిన జిల్లాల్లో 10 డిగ్రీలలోపు, ఈ నాలుగు జిల్లాల్లోనూ 11.2 డిగ్రీలలోపు ఉంది.
హైదరాబాద్లో 10 డిగ్రీలు నమోదు కాగా శేరిలింగంపల్లిలో 7.8, మల్కాజిగిరిలో 8.3, రాజేంద్రనగర్లో 9.1 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మరోవైపు ఉదయం నడక వెళ్లే వాళ్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. ముఖాలకు మాస్కులు పెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇంకోవైపు శ్వాస కోశ సంబంధిత వ్యాధులు బారి పడ్డ వారు ఉదయం, సాయంత్రం పూట నడకకు వెళ్లకపోవడమే బెటర్ అని సూచిస్తున్నారు.
