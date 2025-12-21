English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Cold Waves: చంపేస్తోన్న చలి.. 10 ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్..

Telangana Cold Waves: చంపేస్తోన్న చలి.. 10 ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్..

Telangana Cold Waves: చలికి తెలంగాణ వణుకుతోంది. చాలా జిల్లాల్లో సింగిల్‌ డిజిట్‌ ఉష్ణో గ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. కొన్ని జిల్లాల్లో పదేళ్లలో లేనంత తీవ్రంగా చలి ఉంటోంది. రాత్రిపూట రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 4.5 నుంచి 11.2 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ మధ్య కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 21, 2025, 10:34 AM IST

Trending Photos

Ketu Transit: ఫల్గుణి నక్షత్రం మొదటి స్థానంలోకి కేతువు.. 2026లో ఈ రాశుల వారు ధనవంతులవ్వడం ఖాయం..
6
Ketu
Ketu Transit: ఫల్గుణి నక్షత్రం మొదటి స్థానంలోకి కేతువు.. 2026లో ఈ రాశుల వారు ధనవంతులవ్వడం ఖాయం..
Celebrity Divorce 2025: 2025లో విడిపోయిన జంటలు వీళ్లే.. ఎవరెవరంటే..?
5
Celebrity Divorce 2025
Celebrity Divorce 2025: 2025లో విడిపోయిన జంటలు వీళ్లే.. ఎవరెవరంటే..?
Mahesh Babu Daughter: బాలకృష్ణ కూతురుగా మహేష్ బాబు కూతురు సీతార ఘట్టమనేని…!
5
Mahesh Babu daughter Sithara
Mahesh Babu Daughter: బాలకృష్ణ కూతురుగా మహేష్ బాబు కూతురు సీతార ఘట్టమనేని…!
Christmas Holidays 2025: విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త.. జనవరి 2 వరకు క్రిస్మస్‌ సెలవుల ప్రకటన..!
5
Christmas Holidays 2025
Christmas Holidays 2025: విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త.. జనవరి 2 వరకు క్రిస్మస్‌ సెలవుల ప్రకటన..!
Telangana Cold Waves: చంపేస్తోన్న చలి.. 10 ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్..

తెలంగాణలో మళ్లీ చలి చంపేస్తోంది. అంతేకాదు 10 యేళ్ల రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. పలు ప్రాంతాల్లో 5 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో పదేళ్ల రికార్డుస్థాయి కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఈ జిల్లాలోని కోహీర్‌లో రాష్ట్రంలోనే అత్యల్పంగా 4.5 డిగ్రీలు నమోదైంది. గతేడాది ఇదే రోజు 17.8 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లా సిర్పూర్‌(యు) కూడా కొద్ది రోజులుగా చలిలో గడ్డకట్టిపోతోంది. ఇక్కడా రికార్డు స్థాయిలో 4.8 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. రంగారెడ్డి, వికారాబాద్‌ జిల్లాల్లోనూ పదేళ్లలోనే అత్యంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఖమ్మం, వనపర్తి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, సూర్యాపేట మినహా మిగిలిన జిల్లాల్లో 10 డిగ్రీలలోపు, ఈ నాలుగు జిల్లాల్లోనూ 11.2 డిగ్రీలలోపు ఉంది. 

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

హైదరాబాద్‌లో 10 డిగ్రీలు నమోదు కాగా  శేరిలింగంపల్లిలో 7.8,  మల్కాజిగిరిలో 8.3, రాజేంద్రనగర్‌లో 9.1 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మరోవైపు ఉదయం  నడక వెళ్లే వాళ్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. ముఖాలకు మాస్కులు పెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇంకోవైపు శ్వాస కోశ సంబంధిత వ్యాధులు బారి పడ్డ వారు ఉదయం, సాయంత్రం పూట నడకకు వెళ్లకపోవడమే బెటర్ అని సూచిస్తున్నారు. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Cold WavesTelangana weather updatesIndia Weather UpdateTelangana Weather ForecastTelangana Weather updates in telugu

Trending News