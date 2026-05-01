Black magic in tandoor over daughter love: సొంత కూతురిపైన తల్లి చేతబడి చేయించింది. వికారాబాద్ లోని తాండూర్ లో జరిగిన ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 1, 2026, 06:59 PM IST
Bellamkonda Sreenivas Wedding: తిరుమలలో కావ్య రెడ్డితో ఘనంగా జరిగిన బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ పెళ్లి
5
Bellamkonda Sreenivas Wedding
Bellamkonda Sreenivas Wedding: తిరుమలలో కావ్య రెడ్డితో ఘనంగా జరిగిన బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ పెళ్లి
Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ 3 రాశులకు ఆకస్మిక ధనలాభం, శుక్రవారం మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?
5
Daily Horoscope
Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ 3 రాశులకు ఆకస్మిక ధనలాభం, శుక్రవారం మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?
Nainika Ram Charan: ఆ హీరోపై మనసు పారేసుకున్న డ్యాన్సర్ నైనిక..అవకాశం వస్తే వదులుకోను అంటోంది!
7
Nainika Anasuru
Nainika Ram Charan: ఆ హీరోపై మనసు పారేసుకున్న డ్యాన్సర్ నైనిక..అవకాశం వస్తే వదులుకోను అంటోంది!
Trisha krishnan: అప్పుడే నేను సంతోషంగా ఉంటా.!. కౌంటింగ్ వేళ త్రిష ఎమోషనల్ పోస్ట్.. ఏమైందంటే..?..
6
Tamil Nadu
Trisha krishnan: అప్పుడే నేను సంతోషంగా ఉంటా.!. కౌంటింగ్ వేళ త్రిష ఎమోషనల్ పోస్ట్.. ఏమైందంటే..?..
Telangana woman gives money for black magic in vikarabad: సాధారణంగా సమాజంలో తల్లి ప్రేమను చాలా గొప్పదిగా చెప్తుంటారు.  తన పిల్లల కోసం తల్లి ఎలాంటి త్యాగాలకైన చేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది. ఎవరితో పోరాటంకు అయిన సిద్దంగా ఉంటుంది. నవమాసాలు కని పెంచిన తన పిల్లల కోసం ఎలాంటి త్యాగాలకైన వెనుకాడదు. ఈ క్రమంలో మనుషుల్లోనే కాదు. నోరులేనీ జీవాలు సైతం తమ పిల్లల  జోలికి వస్తే తన కన్నా ఎంతటి పెద్దవైన జంతువులపై కూడా దాడి చేస్తాయి. చాలా మంది తమ పిల్లల్ని ఎంతో అపురూపంగా పెంచుకుంటారు. కంటికి రెప్పల వారిని కాపాడుకుంటు ఉంటారు. వారికి ఏదైన సమస్యలువస్తే వీరు విలవిల్లాడిపోతారు. ఈ క్రమంలో వికారాబాద్ లోని తాండూర్ లో ఒక కన్న తల్లి తన కూతురిపైన చేతబడి చేయించింది.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

వికారాబాద్ జిల్లా తాండూర్ పట్టణంలోని ఇంద్ర నగర్ లో జరిగిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు వచ్చింది. తాండూరు మండలం చంద్రవంచ గ్రామానికి చెందిన ఇందిరా అనే యువతి స్థానికంగా ఉండే ఒక అబ్బాయిని ప్రేమిస్తుంది. వీరి ప్రేమ వ్యవహరం కూతురుకు అస్సలు ఇష్టంలేదు. ఎన్నిసార్లు చెప్పిన తన కూతురు మాత్రం విన్పించుకొలేదు.

ఇక లాభం లేదని విసిగిపోయిన తల్లి తన కూతురు ప్రేమ పెటాకులు కావాలని తల్లి సాయమ్మ తాండూరు పట్టణానికి చెందిన మంత్రగాడిని కలిసింది. దీనిలో భాగంగా ఇంద్రనగర్ కాలనీలో నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో అమ్మాయిని కూర్చోబెట్టి క్షుద్ర పూజలు చేస్తుండగా చూసిన కాలనీ వాసులు గుర్తించారు.

Read more: Hyderabad: శంషాబాద్ లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. 6 గురు స్పాట్ లోనే దుర్మరణం.. ఏమైందంటే..?

ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని కాలనీవాసులు కొందరు మంత్రగాడికి దేహాశుద్ధి చేశారు. ఈ రచ్చ కాస్త  తాండూరు పట్టణ పోలీసు స్టేషన్ కు చేరింది.ఈ ఘటన స్థానికంగా  తీవ్ర వివాదంగా మారింది. కొంత మంది మాత్రం తన కూతురిపై ఆ తల్లిప్రేమ ఎంతో తెలుస్తుందని అంటున్నారు. మరికొంత మంది టెక్నాలజీ ఇంత ముందుకు వెళ్తున్న ఈ ఆలోచనలు ఏంటని ఫైర్ అవుతున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

