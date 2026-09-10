/Scooter Subsidy: మహిళలకు 80 శాతం సబ్సిడీతో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్.. రూ.1.20 లక్షలు ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది!

Telangana Women Electric Scooter Subsidy: తెలంగాణలోని మహిళా సాధికారతతో పాటు స్వయం ఉపాధిని ప్రోత్సహించే దిశగా ప్రభుత్వం ఒక అద్భుతమైన ముందడుగు వేసింది.. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన మైనారిటీ మహిళలకు అండగా నిలిచేందుకు 80 శాతం సబ్సిడీతో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను అందించే పథకం అమలును రాష్ట్ర సర్కార్ వేగవంతం చేసింది.
ఈ పథకం వల్ల రూ.1,50,000 విలువైన అద్భుతమైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్పై ప్రభుత్వం ఏకంగా రూ.1,20,000 సబ్సిడీగా అందిస్తూ వస్తోంది.. అర్హత కలిగిన మహిళలు కేవలం రూ.30,000 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.. అంతేకాకుండా హైదరాబాద్ జిల్లాలోనే ఈ రాయితీ కోసం.. ప్రభుత్వం దాదాపు రూ.14.40 కోట్లను కేటాయించిన్నట్లు తెలుస్తోంది..
పోటాపోటీగా దరఖాస్తులు..
ఈ పథకానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహిళల నుంచి అనూహ్య స్పందన లభించిన్నట్లు సమాచారం.. హైదరాబాద్ జిల్లా పరిధిలో కేటాయించిన 1,200 స్కూటర్ల కోటాకు ఏకంగా 28,045 దరఖాస్తులు వచ్చిన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.. పరిమిత సంఖ్యలో యూనిట్లు ఉండడం వల్ల అత్యంత పారదర్శకంగా అర్హులైన పేద మహిళలను ఎంపిక చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ప్రియాంక అలా అధికారులను ఆదేశించిన్నట్లు తెలుస్తోంది..
ఎంపిక ప్రక్రియ వివరాలు..
జిల్లా మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖతో పాటు మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో దరఖాస్తులను పకడ్బందీగా సమీక్షిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా తహశీల్దార్తో పాటు జీహెచ్ఎంసీ ప్రతినిధులు, మైనారిటీ సంక్షేమ అధికారులతో కూడిన కమిటీ ప్రతి దరఖాస్తును క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తోందట.. షార్ట్లిస్ట్ అయిన దరఖాస్తుదారుల డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వివరాలను రవాణా శాఖ (RTA) చూసుకుంటోందని సమాచారం. అయితే, అనంతరం జిల్లా స్థాయి కమిటీ ఆమోదం తెలిపి.. ఫైనల్ లిస్ట్ను మాత్రమే విడుదల చేయబోతోంది.
ఈ EV స్కూటర్ల పంపిణీతో మహిళల ప్రయాణ కష్టాలు తీరడమే కాకుండా.. చిన్నతరహా వ్యాపారాలు చేసుకునేవారికి, స్వయం ఉపాధి పొందే యువతులకు ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు చేకూరనుందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.. దరఖాస్తుల స్క్రూటినీ ప్రక్రియ పూర్తయిన వెంటనే అర్హుల తుది జాబితాను అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులోకి వచ్చే అకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలోనే ప్రభుత్వం కూడా వెల్లడించే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి..
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