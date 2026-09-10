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Scooter Subsidy: మహిళలకు 80 శాతం సబ్సిడీతో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్.. రూ.1.20 లక్షలు ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది!

Telangana Women Electric Scooter Subsidy: మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణలోని మహిళలకు ఎలక్ట్రిక్‌ స్కూటీలపై 80 శాతం సబ్సిడీని ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. ఇందలో భాగంగా ఫైనల్‌ లిస్టులో పేరు వచ్చిన మహిళలు కేవలం  రూ.30,000 చెల్లిస్తే.. రూ.1,50,000 విలువైన EV స్కూటర్‌ను పొందవచ్చు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 10, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:06 PM IST
Scooter Subsidy: మహిళలకు 80 శాతం సబ్సిడీతో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్.. రూ.1.20 లక్షలు ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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