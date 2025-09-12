TET Is Compulsory for TGT: 6 నుండి 14 సంవత్సరాల మధ్య వయసు పిల్లలందరికీ నాణ్యమైన ఉచిత విద్యను ప్రాథమిక హక్కుగా గుర్తిస్తూ 2009 లో విద్యాహక్కు చట్టం చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉపాధ్యాయులందరికీ ఒకేరకమైన విద్యార్హతలు, ప్రమాణాలు ఉండాలని చట్టంలోని సెక్షన్ 23లో పేర్కొన్నారు. ఆ మేరకు అకడమిక్ విద్యార్హతలతోపాటు ఉపాధ్యాయ అర్హతా పరీక్ష (టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్) ఉత్తీర్ణత కూడా తప్పనిసరి చేశారు. అందుకు అనుగుణంగా నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ (NCTE) 23.08.2010 న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
"ఆ నోటిఫికేషన్ లో పాఠశాలలను 1. పూర్వ ప్రాథమిక, 2. ప్రాథమిక, 3. ప్రాథమికోన్నత, 4. మాధ్యమిక/ ఉన్నత, 5. ఉన్నత మాధ్యమిక పాఠశాలలుగా వర్గీకరించి.. ఆయా పాఠశాలల్లో నియమించబడే ఉపాధ్యాయులకు ఉండాల్సిన కనీస విద్యార్హతలను పేర్కొన్నది. విద్యాహక్కు చట్టం వర్తించే (1-8 తరగతులకు) ప్రాథమిక(1-5) పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుల నియామకానికి ఇంటర్మీడియట్, డిప్లమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్, టెట్ పేపర్ 1, ప్రాథమికోన్నత(6-8)పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుల నియామకానికి డిగ్రీ, బిఈడి, టెట్ పేపర్ 2 ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరి చేసింది".
"నిర్ణీత (అకడమిక్) విద్యార్హతలు లేకుండా నియామకమైన ఉపాధ్యాయులకు అర్హత పొందటానికి మొదట 5 సంవత్సరాలు గడువు విధించింది. ఆ గడువును 2015 లో మరొక 4 సంవత్సరాలు, 2019 లో మరొక 2 సంవత్సరాలు పొడిగించింది. అయితే NCTE నోటిఫికేషన్ (23.08.2010) నాటికి సర్వీసులో ఉన్న ఉపాధ్యాయులకు టెట్ నుండి మినహాయింపు ఇచ్చింది. ఇదే విషయాన్ని ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 2011 లో విడుదల చేసిన టెట్ మార్గదర్శకాల ఉత్తర్వులు జిఒ 51 తేది 16.04.2011 లో స్పష్టంగా పేర్కొనబడింది".
"తదుపరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2015 లో విడుదల చేసిన గైడ్ లైన్స్ జిఒ 36 తేది 23.12.2015, గత సంవత్సరం జూన్ లో నిర్వహించిన టెట్ నోటిఫికేషన్ లోనూ 23 ఆగస్ట్ 2010 కి ముందు నియామకమైన ఉపాధ్యాయులు టెట్ ఉత్తీర్ణత నుండి మినహాయించనట్లు పేర్కొన్నారు. అందుకే 2010 నాటికి సర్వీసులో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యక్ష నియామకం ద్వారా మరొక పోస్టుకు డియస్సీ/ టిఆర్టీ వ్రాయాలనుకున్నవారు మినహా ఎవరూ టెట్ వ్రాయాలనే ఆలోచనే చేయలేదు".
"సహజంగానే ఉపాధ్యాయులకు ప్రమోషన్ అవకాశాలు తక్కువ, సర్వీసు నిబంధనల వివాదం వలన కొంతకాలం, పాలకుల నిర్లక్ష్యం వల్ల మరి కొంత కాలం మొత్తంగా తొమ్మిదేళ్ళుగా పదోన్నతులు లేవు. పదోన్నతుల ద్వారా భర్తీ కావాల్సిన పదివేల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. 84 నుండి వివిధ డియస్సీల్లో నియామకమైన వారు ప్రమోషన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. 2012 తర్వాత నియామకమైన వారు టెట్ అర్హతతో ఉద్యోగాల్లోకొచ్చారు. వారు కూడా గత పదేళ్ళుగా ప్రమోషన్ పై ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ప్రైమరీ టీచర్, గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్ గా మోషన్ పొందాలంటే టెట్ పాసై ఉండాలని 2022లో మద్రాస్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు వారికి ఆలంబన అయింది".
"దాని ఆధారంగా కొందరు తెలంగాణ హైకోర్టులో 2023 సెప్టెంబర్ లో కేసు ఫైల్ చేయగా స్కూల్ అసిస్టెంట్ ప్రమోషన్ కు NCTE నిబంధనలు పాటించాలని సెప్టెంబర్ 29న హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఆ కారణం చేత విద్యాశాఖ మొత్తం ప్రమోషన్ల షెడ్యూలును వాయిదా వేసింది. కానీ NCTE నిబంధనలేమిటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం మాత్రం చేయలేదు. ఇన్ సర్వీసు టీచర్లకు టెట్ మినహాయింపు ఉన్నట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చెప్తూ వచ్చినందున, ఇప్పుడు హఠాత్తుగా టెట్ పాసైతేనే పదోన్నతి ఇస్తామనటం సమంజసం కాదని, అవసరమైతే NCTE అనుమతి తీసుకుని టెట్ మినహాయింపుతో పదోన్నతులు ఇవ్వాలని టిఎస్ యుటిఎఫ్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసింది".
"సమస్య పరిష్కారం పట్ల అధికారులు ఉదాసీనంగా వ్యవహరించారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోడ్ ను సాకుగా చూపి కనీసం NCTE కి లేఖ కూడా వ్రాయలేదు. టిఎస్ యుటిఎఫ్ రాష్ట్ర కమిటీ చొరవ తీసుకుని నవంబర్ 3న ఢిల్లీ వెళ్ళి రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరిస్థితిని, హైకోర్టు తీర్పు కారణంగా మోషన్లలో ఏర్పడిన ప్రతిష్ఠంభనను NCTE అధికారులకు వివరిస్తూ, టెట్ మినహాయింపుతో లేదా 5 సంవత్సరాల్లో ఉత్తీర్ణత పొందేలా షరతులతో కూడిన పదోన్నతులు ఇవ్వాలని ప్రాతినిధ్యం చేసింది. అందుకు ప్రతిస్పందనగా NCTE డిసెంబర్ 3న విద్యాశాఖ కార్యదర్శికి లేఖ వ్రాస్తూ టిఎస్ యుటిఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షునికి సమాచారం పంపించారు".
"NCTE ఇచ్చి న వివరణలో 23.08.2010 కి పూర్వం నియామకమైన ఉపాధ్యాయులు అదే స్థాయిలో కొనసాగినంతకాలం టెట్ మినహాయింపు ఉంటుంది. ప్రమోషన్ ద్వారా స్థాయి మారే సందర్భంలో టెట్ తప్పనిసరి అని పేర్కొన్నారు. ఈ వివరణ ప్రకారం పిఎస్ హెచ్ఎమ్, స్కూల్ అసిస్టెంట్ (లాంగ్వేజెస్), గెజిటెడ్ హెచ్ఎమ్ పదోన్నతులకు టెట్ అవసరం లేదని అర్థమౌతున్నది. ఎస్జీటీ నుండి స్కూల్ అసిస్టెంట్ పదోన్నతికి కూడా టెట్ మివహాయింపు కోరండి. ఇన్ సర్వీసు టీచర్లకు ప్రత్యేకంగా టెట్ నిర్వహించుకునేటందుకు అనుమతి తీసుకోవాలని టిఎస్ యుటిఎఫ్ పక్షాన డిసెంబర్ 12న, జనవరి 9 న విద్యా శాఖ కార్యదర్శులు, కమీషనర్ కు వినతిపత్రాలు ఇచ్చి సుదీర్ఘంగా చర్చించిన తదుపరి ఫిబ్రవరి 14 న NCTE కి క్లారిఫికేషన్ వ్రాశారు. వ్రాసిన విషయం రహస్యంగా ఉంచారు".
"మార్చి 30న అన్ని సంఘాల పక్షాన 3 జెఎసిలు కలిసి మరోమారు ప్రాతినిధ్యం ఇచ్చిన సందర్భంలో NCTE కి వివరణ కోసం వ్రాశామని చెప్పారు. ఆ లేఖ కాపీ ఇవ్వమంటే ఇవ్వలేదు. ఎమ్మెల్సీ అలుగుబెల్లి నర్సిరెడ్డి గారు చొరవతీసుకుని టెట్ విషయమై చర్చించటానికి అపాయింట్ మెంట్ కావాలని ఏప్రిల్ 8 న NCTE చైర్మన్, సెక్రటరీలకు లేఖ వ్రాస్తే వారు మే 3న అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఎమ్మెల్సీ గారు అన్ని ఉపాధ్యాయ సంఘాల ప్రతినిధులను తనతో రమ్మని ఆహ్వానించారు."
"సమస్య ఒకటే కనుక అందరం కలిసి వెళ్ళి ఐక్యంగా ప్రాతినిధ్యం చేస్తే సానుకూల ఫలితం వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని వారు భావించారు. సంఘాల ఐక్యత పట్ల, సమస్య పరిష్కారం పట్ల చిత్తశుద్ధి లేని ఒక సంఘం ముందురోజే వెళ్ళి లేఖ ఇచ్చి, ఫోటో దిగి పనైపోయిందనిపించుకున్నారు. మే 3న నర్సిరెడ్డి గారితో పాటు యుయస్పిసి, జాక్టో ప్రతినిధులు పదిమంది NCTE మెంబర్ సెక్రటరీ కెశాంగ్ వై శర్పా గారితో జరిగిన సమావేశంలోనూ, చైర్మన్ యోగేష్ సింగ్ గారితో జరిగిన భేటీలోనూ పాల్గొన్నారు".
"సుదీర్ఘంగా జరిగిన సమావేశంలో ఇన్ సర్వీసు టీచర్లకు టెట్ మినహాయింపుతో పాటు టెట్ సిలబస్, కరిక్యులమ్, పరీక్షా విధానం తదితర అంశాలపై చర్చ జరిగింది. కొన్ని సందేహాలకు సమాధానం దొరికింది. కమీషనర్ కోరిన వివరణకు ఏప్రిల్ 8 నాడే సమాధానం పంపించినట్లుగా ఆ సమావేశంలోనే వెల్లడైంది. ఆ వివరణ ఉత్తర్వులను ఆనాడే వెల్లడించి ఉంటే… టెట్ వ్రాయాలా లేదా? ఎవరెవరు వ్రాయాలనే గందరగోళంలో ఉన్న ఉపాధ్యాయులకు క్లారిటీ వచ్చివుండేది".
"క్లారిఫికేషన్ బయట పెట్టకుండా టెట్ దరఖాస్తు గడువును ఏప్రిల్ 20 వరకు పెంచి అవసరం లేని వారందరినీ టెట్ కు దరఖాస్తు చేయించి లక్షల రూపాయలు వృధా చేయించారు. మానసిక ఆందోళనకు కారణమయ్యారు. ప్రధానోపాధ్యాయుల నియామక అర్హతలపై NCTE ఏ విధమైన నిబంధనలు పేర్కొన లేదు కనుక రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నారు. సర్వీసులో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు ప్రమోషన్ ద్వారా పాఠశాల స్థాయి మారే సందర్భంలో సంబంధిత స్థాయి టెట్ పేపర్ పాసై ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. స్థాయి మారనప్పుడు టెట్ అవసరం లేదు కనుక ఏయే కేటగిరీలకు అవసరం లేదో చెప్పాలన్నప్పుడు…మీ విద్యాశాఖ అడిగితే కదా మేము వివరణ ఇవ్వాల్సింది. వారు అడిగిన మేరకు క్లారిఫై చేశామన్నారు."
"ఇలాంటి సమావేశం ఏర్పాటు కోసం రాష్ట్ర విద్యాశాఖ అధికారుల స్థాయిలో ప్రయత్నం చేసివుంటే మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉండేది. కనీసం ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఇచ్చిన ప్రాతినిధ్యాల్లోని అంశాలను క్రోడీకరించి NCTE కి పంపినా తగిన సమాధానం వచ్చుండేది. రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రత్యేక పరిస్థితిని వివరించి, సర్వీసులో ఉన్న ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యేక టెట్ నిర్వహించుకుంటాం అనుమతించమని విద్యాశాఖ అడిగి ఉంటే సానుకూలంగా పరిశీలించే అవకాశం ఉండేది. గత మూడేళ్ళుగా పదోన్నతులు ఇవ్వక పోవడం మొదలు, టెట్ గందరగోళం వరకు అన్ని అంశాల్లో విద్యాశాఖ వైఫల్యానికి, ఉపాధ్యాయులకు జరిగిన నష్టానికి పాఠశాల విద్యాశాఖ కమీషనరే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా కమీషనర్ వ్యవహార శైలిపైన, విద్యాశాఖకు జరుగుతున్న నష్టం పైన కేంద్రీకరించి దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకోకపోతే ప్రభుత్వ విద్యారంగం ధ్వంసమయ్యే ప్రమాదం ఉంద"ని నిపుణులు అంటున్నారు.
