TG Anganwadi Notification 2026: నిరుద్యోగులైన తెలంగాణ మహిళలకు ప్రభుత్వం ఒక పెద్ద శుభవార్తను అందించనుంది. అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. మొత్తం 15,982 పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. కలెక్టర్ల పర్యవేక్షణలో, జిల్లాల వారీగా త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. వీటిలో ప్రధానంగా హెల్పర్ పోస్టులు 12,882, టీచర్ ఉద్యోగాలు 3,100 ఉన్నాయి. హెల్పర్ పోస్టులకు పదవ తరగతి పాసై ఉంటే సరిపోతుంది, కానీ టీచర్ ఉద్యోగాలకు మాత్రం ఇంటర్మీడియట్ కనీస అర్హతగా నిర్ణయించారు.
2025-26 సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఖాళీలను పరిగణనలోకి తీసుకొని ఈ నియామకాలు చేపట్టనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 35,781 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఉండగా, ప్రస్తుతం 71,562 మంది పనిచేస్తున్నారు. ఇందులో టీచర్లు, వర్కర్లు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం 22.33 శాతం పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి, వీటిని భర్తీ చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.
అంగన్వాడీ పోస్టుల వివరాలు:
అంగన్వాడీ పోస్టులలో ప్రధానంగా అంగన్వాడీ వర్కర్, మినీ అంగన్వాడీ వర్కర్, హెల్పర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆన్లైన్లోనే ఉంటుంది. మొత్తం 15,982 పోస్టులను విద్యార్హత మెరిట్ ఆధారంగా భర్తీ చేస్తారు. అధికారిక వెబ్సైట్ wdcw.tg.nic.in లో పూర్తి సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుంది.
అర్హులు వీరే..!
అంగన్వాడీ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు కనీసం 10వ తరగతి పాసై ఉండాలి, గరిష్టంగా 12వ తరగతి ఉత్తీర్ణులై ఉండవచ్చు. వయస్సు 18 నుండి 40 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. మహిళలు మాత్రమే ఈ నోటిఫికేషన్కు అర్హులు. స్థానిక ప్రాంతానికి చెందిన అంగన్వాడీ కేంద్రాల వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అభ్యర్థులు స్థానిక భాషలో స్పష్టంగా మాట్లాడగలగాలి, రాయగలగాలి.
దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం:
అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.wdcw.tg.nic.in/ ను ఓపెన్ చేసి, అంగన్వాడీ రిక్రూట్మెంట్ లింక్పై క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ మీ వివరాలను నమోదు చేసి, ఫోటోను అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ వివరాలను సరి చూసిన తర్వాత, సబ్మిట్ బటన్ నొక్కాలి. అప్లికేషన్ను ప్రింట్ తీసి భద్రంగా ఉంచుకోవాలి.
స్థానికతకే ప్రాధాన్యత..
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే మహిళలు స్థానిక విలేజ్, వార్డు లేదా మున్సిపాలిటీకి చెందిన వారై ఉండాలి. వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను త్వరలో ప్రకటిస్తారు. దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో విద్యార్హత సర్టిఫికెట్లు, ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్, డొమిసైల్ సర్టిఫికెట్, కుల ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి.
మెరిట్ లిస్ట్:
ఈ పోస్టులకు 8, 10, 12వ తరగతుల్లో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా మెరిట్ లిస్టును విడుదల చేస్తారు. దీనికి రాత పరీక్ష ఉండదు, కానీ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇంటర్వ్యూ అంగన్వాడీ సూపర్వైజర్ పోస్టులకు నిర్వహిస్తారు.. ఈ పోస్టులకు మాత్రం కేవలం డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ మాత్రమే చేస్తారు.
