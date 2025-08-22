Kaleshwaram Report: జస్టిస్‌ ఘోష్‌ కమిషన్‌ రిపోర్టుపై చర్యలు అసెంబ్లీలో చర్చించాకా, ముందా? సర్కార్ కు హైకోర్టు సూటిప్రశ్న..!!

PC Ghose Committee Report : బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీశ్ రావుకు హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మించిన బ్యారేజీల విషయంలో అవకతవకలపై జస్టిస్ పి.సిఘోష్ కమిషన్ సమర్పించిన రిపోర్టును సవాల్ చేస్తూ వీరిద్దరూ వేరువేరుగా దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు..కమిషన్ రిపోర్టులపై మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇవ్వలేమని స్పష్టం చేసింది. పీసీ ఘోష్ రిపోర్టుల పబ్లిక్ డొమైన్ లో పెట్టి ఉంటే వెంటనే దాన్ని తొలగించాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పిటిషన్లపై విచారణ ముగియడంతో 3 వారాల్లో కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని సర్కార్ ను ఆదేశిస్తూ తదుపరి విచారణ నాలుగు వారాలకు వాయిదా వేసింది.
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో జరిగిన అవకతవకలపై జస్టిస్ పిసి ఘోష్ కమిషన్ సమర్పించిన రిపోర్టును అసెంబ్లీలో పెట్టి చర్చించిన అనంతరం చర్యలు తీసుకుంటారా లేదా చర్యలు ప్రారంభించి దానికి సంబంధించి అసెంబ్లీలో చర్చిస్తారా అంటూ తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు సూటిగా ప్రశ్నించింది. బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ లపై విచారణలో ఇదే కీలకమని..దీనిపై ఈ స్పష్టత లేకుండా తాము ఏమీ చెప్పలేమని స్పష్టం చేసింది. అడ్వకెట్ జనరల్ ఎ. సుదర్శన్ రెడ్డి స్పందించారు. ఎప్పటికప్పుడు ఏమీ చెప్పలేనని..సోమవారం వాయిదా వేస్తే పూర్తి అంశాలను చెప్పగలనను అంటూ కోర్టుకు తెలిపారు.
రిపోర్టు అధికారికంగా విడుదల చేశారా ? అని కోర్టు ప్రశ్నించింది. అనంతరం విచారణను శుక్రవారానికి వాయిదా వేసింది. జస్టిస్ ఘోష్ సమర్పించిన రిపోర్టు రద్దు చేయాలంటూ కేసీఆర్, హరీశ్ రావులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ లపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అపరేశ్ కుమార్ సింగ్, జస్టిస్ జిఎం మొహియుద్దీన్ ల ధర్మాసనం గురువారం సుదీర్ఘంగా విచారణ చేపట్టింది. కేసీఆర్, హరీశ్ రావుల తరపు సీనియర్ న్యాయవాదులుఆర్యమ సుందరం, దామా శేషాద్రినాయుడ, కమిషన్ తరపున ఎస్. నిరంజన్ రెడ్డి హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు.
కాళేశ్వరంపై అప్పటి సీఎం కేసీఆర్ ఏకపక్షంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారంటూ కమిషన్ పేర్కొనడం అవాస్తవమంటూ కేసీఆర్ తరపు న్యాయవాది దామా శేషాద్రినాయుడు కోర్టుకు తెలిపారు. మంత్రివర్గ తీర్మానం, ఇంజనీర్ల కమిటీ రిపోర్టు ఆధారంగానే నిర్ణయాలున్నా ఏకపక్షంగా సీఎం ఒక్కరే అన్నింటినీ ఖరారు చేశారంటూ కమిషన్ ఆరోపించిందని తెలిపారు. రాష్ట్రం కోసం ప్రాణ త్యాగానికి సిద్ధపడిన వ్యక్తిపై ఇలాంటి నిందలు మోపారంటూ కోర్టు ముందుకు తీసుకువచ్చారు.
Also Read: Vanadurga: 9 రోజులుగా గంగమ్మ ఒడిలోనే ఏడుపాయల వనదుర్గమ్మ ఆలయం..!!
మొత్తం కమిషన్ రిపోర్టుపై స్టే ఇవ్వాలని కోరుతున్నామన్నారు. రిపోర్టును అడ్డంగా పెట్టుకుని తమపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని అందుకే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవద్దని కోరుతున్నామని తెలిపారు. నివేదికను సభలో ప్రవేశపెట్టడానికి ముందే మీడియాకు ఇచ్చి తమ పరువు భంగం కలిగించారంటూ వాదించారు. అసెంబ్లీలో నివేదికలను పెట్టి మా పరువు అప్రతిష్టపాలు చేస్తారని అసెంబ్లీ నిర్వహణకు ఇంకా ఆరు నెలల సమయం ఉందని కోర్టుకు వివరించారు. దీంతో విచారణ సందర్భంగా 8b నోటిస్ కాకుండా సెక్షన్ 5(1)నోటిసు ఎందుకు ఇచ్చారని హైకోర్టును ఏజీని ప్రశ్నించింది. దీంతో మేం ఇచ్చిన నోటీస్ 8బి వంటిదేనని ఏజీ కోర్టుకు వివరించారు.
Also Read: Supreme On Stray Dogs: వీధి కుక్కల కేసులో సుప్రీం సంచలన తీర్పు.. వాటిని మాత్రమే షెల్టర్లకు తరలించాలని ఆదేశం..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.