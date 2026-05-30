/TG ICET 2026: తెలంగాణ ఐసెట్‌ కీ విడుదల.. రిజల్ట్స్ ఎప్పుడంటే? అభ్యంతరాలకు జూన్ 5 వరకు ఛాన్స్!

Telangana ICET Result 2026 Answer Key Released: తెలంగాణ ఇంటిగ్రేటెడ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ 2026 ఫలితాలను అధికారిక వెబ్సైట్ https://icet.tgche.ac.in/ లో త్వరలో పొందుపరుస్తారు. తెలంగాణ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రిలిమినరీ ఆన్సర్ కీ నిన్నే విడుదల చేసింది. ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలు రాశారు. ఆన్సర్ కీతో పాటు అభ్యంతరాల విండోను కూడా విడుదల చేశారు. అభ్యర్థులకు ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే వాటిని 2026 జూన్ 5వ తేదీ వరకు తెలియజేయవచ్చు. టీజీ ఐసెట్ 2026 తుది ఫలితాలను జూన్ 19వ తేదీన వెల్లడించేందుకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు.
టీజీ ఐసెట్ రిజల్ట్స్ చెక్ చేసుకునే విధానం:
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఐసెట్ ఎగ్జామ్ రాసిన స్టూడెంట్స్ ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అధికారిక వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేసి అక్కడ 'టీజీ ఐసెట్ రిజల్ట్స్ 2026స లింక్పై క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత హాల్ టికెట్ నెంబర్, రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి. మీ డీటెయిల్స్ సబ్మిట్ చేశాక, స్కోర్ కార్డు మీ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. దాన్ని డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకొని భద్రంగా సేవ్ చేసుకోవచ్చు.
టీజీ ఐసెట్ అబ్జెక్షన్ విండో:
అభ్యంతరాల విండోను కూడా ఓపెన్ చేశారు. దీనితో పాటు ఫైనల్ కీని త్వరలో రిలీజ్ చేస్తారు. ప్రిలిమినరీ ఆన్సర్ కీ మే 29న రిలీజ్ అయింది. విద్యార్థులు ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే వెబ్సైట్లో మే 30 నుంచి జూన్ 5వ తేదీ వరకు సబ్మిట్ చేయవచ్చు. అయితే, అభ్యంతరాలను ఛాలెంజ్ చేసే సమయంలో ప్రతి అభ్యంతరానికి రూ. 500 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ అబ్జెక్షన్ వ్యాలిడ్ అయితే ఆ మనీ రిఫండ్ చేస్తారు. అభ్యంతరాల ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాతనే ఫైనల్ రిజల్ట్స్ రిలీజ్ చేస్తారు. ఈ అభ్యంతరాల విండో మే 30 ఉదయం 11 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంది. ఇది జూన్ 5వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఆన్లైన్ మోడ్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆన్సర్ కీ ద్వారా కూడా విద్యార్థులు తమ స్కోర్ను తెలుసుకోవచ్చు. మీ జవాబు పత్రాన్ని ప్రిలిమినరీ ఆన్సర్ కీతో సరిపోల్చుకోవాలి. ప్రతి కరెక్ట్ ఆన్సర్కు ఒక మార్కు యాడ్ చేయాలి. టీజీ ఐసెట్ 2026కు నెగెటివ్ మార్కులు లేవు. చివరగా టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మీ స్కోర్ తెలుసుకోవచ్చు.
