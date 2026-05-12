TG ICET 2026 Exam Day Guidelines: తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2026 మే 13, 14 తేదీలలో ఐసెట్ పరీక్షలు పలు కేంద్రాలలో నిర్వహించనున్నారు. అయితే ఈ పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు ఎగ్జామ్ గైడ్ లైన్స్ పూర్తిగా తెలుసుకొని వెళ్లాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. పరీక్షకు ముందుగానే చేరుకోవాలి. టీజీ ఐసెట్ రాస్తున్న అభ్యర్థులు తమతోపాటు హాల్ టికెట్, ఫోటో గుర్తింపు ధృవపత్రం కూడా పరీక్ష కేంద్రానికి తీసుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాదు రిపోర్టింగ్ సమయానికి రెండు గంటల ముందుగానే ఉండేలా చూసుకోండి.
తెలంగాణ ఐసెట్ పరీక్షలు రాస్తున్న అభ్యర్థులు కనీసం 2 గంటలు ముందు పరీక్ష కేంద్రానికి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. టీజీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ సెంటర్ లో మీరు వెళ్లే దారిలో ట్రాఫిక్ అధికంగా ఉంటే కాస్త ముందుగానే బయలుదేరాలి. ఎందుకంటే ఒక్క నిమిషం ఆలస్యం అయినా గాని పరీక్షా కేంద్రానికి అనుమతించరు. ఈ విషయం ముందుగా గుర్తుంచుకోండి.
పరీక్షా కేంద్రానికి తీసుకు వెళ్లాల్సిన వస్తువులు…
ఐసెట్ పరీక్ష రాస్తున్న విద్యార్థులు తమతోపాటు హాల్ టికెట్ ప్రింట్ కాపీతోపాటు ఒక ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన ఫోటో ఐడీ ప్రూఫ్ తీసుకువెళ్లాలి. బాల్ పాయింట్ బ్లూ లేదా బ్లాక్ పెన్ ఒక ట్రాన్సపరెంట్ వాటర్ బాటిల్ కూడా తీసుకువెళ్లాలి.
ఇక పరీక్ష కేంద్రానికి వెళ్లిన తర్వాత మీ క్రమ సంఖ్య ఆధారంగా మీ సీట్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ మాత్రమే కూర్చోవాల్సి ఉంటుంది. హాల్ టికెట్ లో ఉన్న గైడ్ లైన్స్ క్షుణ్ణంగా చదవాలి.
ఐసెట్ పరీక్ష రాస్తున్న అభ్యర్థులు తమకు ఏ సెక్షన్ ఈజీగా ఉందో దానితో ప్రారంభించడం మంచిది. దాని వల్ల స్ట్రెస్కు గురికాకుండా ఉంటారు.
ఏ కాంపిటీటివ్ పరీక్షకు అయినా కానీ స్పీడ్ అండ్ యాక్యురేసీ అనేది ఎంతో ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోవాలి.
ఇన్విజిలేటర్ రఫ్ షీట్స్ కూడా విద్యార్థులకు అందిస్తారు. ఆ షీట్స్ లో మీరు కాలిక్యులేషన్స్ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా ప్రశ్న మీకు అర్థం కాకున్నా దానిపై సమయం వృథా చేయకండి. వెంటనే మీకు ఈజీగా ఉన్న సెక్షన్ కి వెళ్లిపోండి.
టీజీ ఐసెట్ పరీక్షకు టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎంతో కీలకం. సమయానికి అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష కాబట్టి ఏవైనా టెక్నికల్ సమస్యలు తలెత్తితే వెంటనే మీ ఇన్విజిలేటర్ను సంప్రదించండి.
పరీక్షా కేంద్రానికి తీసుకెళ్లకూడని వస్తువులు…
అడ్మిట్ కార్డు కి సంబంధించి ఐడి ప్రూఫ్ లో డిజిటల్ కాపీలు అనుమతించరు. మొబైల్ ఫోన్స్, బ్లూటూత్, ఇయర్ ఫోన్స్, డిజిటల్ వాచెస్, స్మార్ట్ వాచ్, హెల్త్ బ్యాండ్స్, కాలిక్యులేటర్స్, లాగ్ టేబుల్స్, మ్యాథమెటికల్ టేబుల్స్, పేజర్స్ వంటివి పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతించరు.
పెద్ద పెద్ద ఫ్యాషన్ యాక్సెసరీస్ కూడా ఏవి ధరించకూడదు. అయితే విద్యార్థులు టీజీ ఐసెట్ అడ్మిట్ కార్డు పై ముందుగానే సిగ్నేచర్ చేయకూడదు. పరీక్ష రాసేవారు ఫుడ్ ఇతర డ్రింక్స్ తమతోపాటు తీసుకువెళ్లకూడదు. కేవలం వాటర్ బాటిల్ మాత్రమే తీసుకువెళ్లాలి. అంతేకాదు కీబోర్డ్, మౌస్ వంటివి ఇన్విజిలేటర్ పర్మిషన్ లేకుండా తీసుకువెళ్లకూడదు . పరీక్ష పూర్తయిన తర్వాత కూడా తమ స్థానంలోనే కూర్చోవాల్సి ఉంటుంది. ఇన్విజిలేటర్ టెస్ట్ పూర్తయిందని చెప్పే వరకు ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు.
