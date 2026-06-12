Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /TG ICET Result 2026: తెలంగాణ ఐసెట్ రిజల్ట్స్ వచ్చేశాయి.. మొబైల్‌లోనే ర్యాంక్ కార్డ్ ఇలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!

TG ICET Result 2026: తెలంగాణ ఐసెట్ రిజల్ట్స్ వచ్చేశాయి.. మొబైల్‌లోనే ర్యాంక్ కార్డ్ ఇలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!

TG ICET Result 2026 out Download Rank Card: తెలంగాణ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ (TSCHE) ఈరోజు ఐసెట్ ఫలితాలను వెల్లడించింది. 2026 జూన్ 12వ ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సుల ప్రవేశాలకు సంబంధించిన ఫలితాలు, ర్యాంక్ కార్డులను అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://icet.tgche.ac.in/ లో అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 12, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:17 PM IST
TG ICET Result 2026: తెలంగాణ ఐసెట్ రిజల్ట్స్ వచ్చేశాయి.. మొబైల్‌లోనే ర్యాంక్ కార్డ్ ఇలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!
Image Credit: TG ICET Result 2026 out Download Rank Card:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఇక సెలవు..అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు కివీస్ మాజీ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్ వీడ్కోలు!
Kane Williamson retires3 min ago
2
Meenakshi Natarajan4 min ago
3
tg icet results23 min ago
4
Motorola Edge 70 Pro+27 min ago
5
pawan kalyan31 min ago