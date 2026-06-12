TG ICET Result 2026 out Download Rank Card: తెలంగాణ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ టీజీ ఐసెట్ ఫలితాలు 2026 ఈరోజు విడుదల చేసింది. మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ పరీక్షలు జరగగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ కాలేజీల్లో ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సుల ప్రవేశాల కోసం ఈ పరీక్షలను నిర్వహిస్తారు. అభ్యర్థులు తమ పేరు, హాల్ టికెట్ నంబర్ లేదా సబ్జెక్టు మార్కుల ద్వారా ఐసెట్ స్కోర్ కార్డును, ర్యాంక్ స్టేటస్ను తెలుసుకోవచ్చు. మొదట ఫలితాలు జూన్ 19న వస్తాయని భావించినప్పటికీ, నిన్ననే ఈరోజు విడుదల చేస్తామని అధికారులు ప్రకటించారు.
తెలంగాణ ఐసెట్ 2026 రిజల్ట్, ర్యాంక్ కార్డు డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం...
తెలంగాణ ఐసెట్ 2026 ర్యాంక్ కార్డును అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా పొందవచ్చు. ముందుగా వెబ్సైట్ https://icet.tgche.ac.in/ ను ఓపెన్ చేసి, అందులో ఉన్న 'డౌన్లోడ్ ర్యాంక్ కార్డ్' ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ మీ హాల్ టికెట్ నంబర్, క్రమ సంఖ్య లేదా పుట్టిన తేదీని నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత 'వ్యూ ర్యాంక్ కార్డ్' పై క్లిక్ చేస్తే మీ స్కోర్ కార్డ్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. దానిని వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా పిడిఎఫ్ రూపంలో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. రాబోయే టీజీ ఐసెట్ కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియకు ఇది చాలా కీలకం.
టీజీ ఐసెట్ ఫలితాల తర్వాత...
ఈ తెలంగాణ ఐసెట్ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించిన విద్యార్థులకు తదుపరి కౌన్సిలింగ్ నిర్వహిస్తారు. దీని ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సుల్లో సీట్లను కేటాయిస్తారు. 2026 సంవత్సరానికి వివిధ యూనివర్సిటీల్లో విద్యార్థులు సీట్లు పొందవచ్చు. ఈ కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ ఆన్లైన్లో జరుగుతుంది. విద్యార్థుల ర్యాంక్ కార్డు, మార్కుల ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. ఐసెట్లో మంచి ర్యాంక్ సాధించిన వారు ముందుగా వెబ్ కౌన్సిలింగ్ పోర్టల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ర్యాంక్ కటాఫ్, సీట్ల లభ్యతను బట్టి అధికారిక వెబ్సైట్లో సీట్లు కేటాయిస్తారు.
ర్యాంకింగ్ విధానం...
తెలంగాణ ఐసెట్లో ర్యాంకింగ్ అనేది రాష్ట్రవ్యాప్త మెరిట్ ఆధారంగా జరుగుతుంది. స్కోర్ కార్డులోని మార్కులను ప్రాతిపదికగా తీసుకుని మెరిట్ లిస్టును సిద్ధం చేస్తారు. ముందుగా 'సెక్షన్ ఏ' మార్కులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ఒకవేళ ఇద్దరు విద్యార్థులకు ఒకే మార్కులు వస్తే, అప్పుడు 'సెక్షన్ బి' మార్కులను చూస్తారు. అక్కడ కూడా ఒకే రకమైన మార్కులు ఉంటే, అభ్యర్థుల వయసును పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.. ఎక్కువ వయసు ఉన్న అభ్యర్థికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఈ ర్యాంకింగ్ విధానం 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి వర్తిస్తుంది.
MBA, MCA కోర్సుల ప్రవేశ ప్రక్రియలో పాల్గొంటున్న కళాశాలల వివరాలు ..
ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ (హైదరాబాద్), మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ, (నల్గొండ), పాలమూరు యూనివర్సిటీ(మహబూబ్ నగర్), శాతవాహన యూనివర్సిటీ, (కరీంనగర్) తెలంగాణ యూనివర్సిటీ(నిజామాబాద్), జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజీ యూనివర్సిటీ (హైదరాబాద్), డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ (హైదరాబాద్), హైదరాబాద్లోని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ, వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ ఉమెన్స్ యూనివర్సిటీ (హైదరాబాద్) ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. అధికారిక నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, కనీసం 25 శాతం మార్కులు ఉంటే సరిపోతుంది.. అంటే 200 మార్కులకు 50 మార్కులు సాధించిన వారు కూడా అర్హత పొందుతారు.
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