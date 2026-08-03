/తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు కీలక నిర్ణయం..ఇక చిరగవు.. తడవవు.. సరికొత్త మెమోలు రాబోతున్నాయ్..!!

TG intermediate memos: ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటి నుంచి, మొదటి, రెండవ సంవత్సరం విద్యార్థులకు జారీ చేసే మార్క్షీట్లు నీటిలో తడవవు, చేతితో లాగినా చిరగవు. ఈ ఏడాది నుంచి, అధిక నాణ్యత గల, చిరగని సాంకేతికతతో తయారు చేసిన ప్రత్యేక మెమోలను జారీ చేయనుంది విద్యాశాఖ. వీటిని సాధారణ కాగితానికి బదులుగా ఒక ప్రత్యేక సింథటిక్ పదార్థంతో తయారు చేశారు. ఎంత గట్టిగా నొక్కినా, లాగినా అవి చిరగవని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం లక్షకు పైగా విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరవుతుండగా, రెండవ సంవత్సరం ఉత్తీర్ణులైన దాదాపు 4 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఈ కొత్త, పొడవైన మెమోలను జారీ చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.
ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలు, వరదల కారణంగా నీటిలో మునిగిపోయి చాలా మంది విద్యార్థుల సర్టిఫికెట్లు పాడయ్యాయి. ఆ సమయంలో విద్యార్థులు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఈ శాశ్వత పరిష్కారాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కొత్త మెమోలు అనుకోకుండా నీటిలో మునిగిపోయినా, వాటిపై రాసిన అక్షరాలు, సమాచారం చెక్కుచెదరకుండా ఉంటాయి. కాగితం మెత్తబడే అవకాశం లేదు, కాబట్టి విద్యార్థులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.
ఈ కొత్త మెటీరియల్ తో విద్యార్థులు బయటి నుండి ప్రత్యేకంగా లామినేషన్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇంటర్ బోర్డు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం విద్యార్థులకు ఆర్థికంగానూ, సమయం పరంగానూ ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. మరో ముఖ్యమైన మార్పు ఏమిటంటే, మెమోలపై బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటో ఉండే పాత విధానాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేశారు. ఇకపై, ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థుల మెమోలలో స్పష్టమైన, కలర్ ఫోటోలు ఉంటాయి. ఇది గుర్తింపు ప్రక్రియను గణనీయంగా సులభతరం చేస్తుంది. అంతేకాదు నకిలీ సర్టిఫికెట్ల తయారీని నివారిస్తుంది.
సాధారణంగా, పొడవైన ఇంటర్మీడియట్ మెమోలను సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్లో కళాశాలలకు పంపేవారు. అయితే, ప్రస్తుతం ఉన్నత విద్య ప్రవేశ ప్రక్రియ జరుగుతున్నందున, విద్యార్థులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు, ఆగస్టు 15వ తేదీలోగా సుమారు నాలుగు లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఈ డిజిటల్గా ముద్రించిన, చిరగని మెమోలను పంపిణీ చేసే ప్రయత్నాలను అధికారులు వేగవంతం చేశారు. ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్న ప్రతి విద్యార్థికి ఈ కొత్త మెమోలు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ప్రభుత్వ చొరవతో వచ్చిన ఈ ముఖ్యమైన మార్పు పట్ల తల్లిదండ్రులు తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల భవిష్యత్తును పరిరక్షించేందుకు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వేగవంతమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది. గత అనుభవాల ఆధారంగా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం విద్యార్థులకు గణనీయమైన భరోసాను ఇస్తోంది. వరదలు లేదా వర్షాల ముప్పు ఉన్నప్పటికీ, ఈ సింథటిక్ మెమోలు సురక్షితంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. విద్యార్థులు ఈ పొడవైన మెమోలను నేరుగా వారి కళాశాలల నుంచే అందుకునేలా అధికారులు తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
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ఈ మెమోలను అప్పగించే ప్రక్రియను వేగవంతం చేసి, నిర్దేశించిన సమయంలోగా పూర్తి చేయాలని సిబ్బందికి సూచించారు. నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడకుండా, అత్యున్నత ప్రమాణాలతో ఈ మెమోలను ముద్రించారు. విద్యార్థులు ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండా ఈ కొత్త మెమోలను పొందేందుకు తమ కళాశాలలను సంప్రదించవచ్చు. విద్యా రంగంలో పారదర్శకతను పెంచే దిశగా ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు తీసుకున్న ఈ చర్య చారిత్రాత్మకమైనది. నకిలీ సర్టిఫికెట్లను పూర్తిగా నిర్మూలించి, విద్యార్థులకు నిజమైన భద్రతను కల్పించే ఈ ప్రయత్నాన్ని అందరూ ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇంటర్మీడియట్ విద్యా రంగంలో ఇటువంటి అత్యాధునిక సాంకేతికతను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా తెలంగాణ బోర్డు మరోసారి దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచింది.