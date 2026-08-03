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తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు కీలక నిర్ణయం..ఇక చిరగవు.. తడవవు.. సరికొత్త మెమోలు రాబోతున్నాయ్..!!

TG intermediate memos: తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇంటర్ చదివే విద్యార్థుల సౌలభ్యం కోసం  విద్యార్థులకు అందించే మార్కుల మెమోలు ఇక  నుంచి నీటిలో తడవకుండా.. చింపినా చెరగకుండా ఉండేలా రూపొందిస్తున్నారు. కాగితం స్థానంలో ప్రత్యేక సింథటిక్ మెటీరియల్ తో ఈ మెమోలను డిజైన్ చేస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 03, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:52 PM IST
తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు కీలక నిర్ణయం..ఇక చిరగవు.. తడవవు.. సరికొత్త మెమోలు రాబోతున్నాయ్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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