TG LAWCET PGLCET Results 2026 Out: టీజీ ఎల్సెట్, పీజీఎల్సెట్ ఈ ఫలితాలను ఈరోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు అధికారికంగా విడుదల చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరిగిన ఈ పరీక్షల ఫలితాలను తెలంగాణ ఉన్నత విద్యా మండలి ముందుగానే ప్రకటించింది. విద్యార్థులు 3 ఏళ్లు లేదా 5 ఏళ్ల ఎల్ఎల్బీ కోర్సుల్లో చేరడం కోసం ఈ పరీక్ష రాస్తారు. ఇందులో అర్హత సాధించాలంటే జనరల్ కేటగిరీ వారికి కనీసం 35 శాతం మార్కులు లేదా 120 మార్కులలో 42 మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఎస్సీ, ఎస్టీ వంటి ఇతర వర్గాల వారికి కనీస మార్కుల పరిమితి లేదు. కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ గురించి తెలుసుకుంటే...ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులు తదుపరి కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియలో పాల్గొనాలి. మెరిట్ ఆధారంగా రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు న్యాయ కళాశాలల్లో 3, 5 ఎల్ఎల్బీ , ఎల్ఎల్ఎం కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. ఈ పరీక్షకు మొత్తం 54,374 మంది అభ్యర్థులు హాజరైతే, అందులో 39,673 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు.
టీజీ ఎల్సెట్, పీజీఎల్సెట్ ఫలితాలను ఎలా చూసుకోవాలో తెలుసుకోండి:
అధికారిక వెబ్సైట్ https://lawcet.tgche.ac.in/ ను సందర్శించి, అక్కడ 'TS LA SET/PG LCET Results 2026' క్లిక్ చేయాలి. మీ లాగిన్ వివరాలను నమోదు చేసి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత, మీ ఫలితాలు స్క్రీన్పై కనిపిస్తాయి. ఆ పేజీని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకోవాలి.
ఈ పరీక్షలను మూడు సెషన్లలో నిర్వహించారు. మే 18న ఉదయం 9:30 నుండి 11 వరకు, మధ్యాహ్నం 12:30 నుండి 2 వరకు, సాయంత్రం 4 నుండి 5:30 వరకు వివిధ కేంద్రాల్లో పరీక్షలు జరిగాయి. అభ్యర్థుల ర్యాంకులు వారు సాధించిన మార్కులు వారి కేటగిరీని బట్టి నిర్ణయించబడతాయి.
ఎంపిక విధానం విషయానికి వస్తే, న్యాయ శాస్త్ర అధ్యయన సామర్థ్యం (పార్ట్ సి) లో ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన వారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఆ తర్వాత పార్ట్ బీ (సమకాలీన అంశాలు) లో మెరుగైన మార్కులు ఉన్న వారికి ర్యాంకు లభిస్తుంది. ఒకవేళ మార్కులు సమానంగా ఉన్నట్లయితే, ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న అభ్యర్థికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది.
కౌన్సిలింగ్కు కావలసిన పత్రాలు..
ర్యాంకు ఆధారంగా కాలేజీని ఎంచుకోవడానికి 10వ లేదా 12వ తరగతి మార్కుల జాబితా, గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్, కుల ధ్రువీకరణ పత్రం (ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ లేదా ఈడబ్ల్యూఎస్ వర్గీకులకు), స్థానికత ధ్రువీకరణ పత్రం, ఆధార్ కార్డు లేదా ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఏదైనా గుర్తింపు కార్డు తప్పనిసరిగా వెంట ఉంచుకోవాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి