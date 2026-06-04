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TG LAWCET Results 2026: తెలంగాణ లాసెట్, పీజీఎల్‌సెట్ రిజల్ట్స్ వచ్చేశాయి, స్కోర్‌కార్డ్ ఇలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!

TG LAWCET PGLCET Results 2026 Out: తెలంగాణ లాసెట్, పీజీఎల్‌సెట్‌ పరీక్షల ఫలితాలు ఈరోజు విడుదలయ్యాయి. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో మే 18న జరిగిన ఈ ప్రవేశ పరీక్షల ప్రాథమిక కీ మే 22న వచ్చాయి. అనంతరం మే 25వ తేదీ వరకు అభ్యంతరాలను కూడా స్వీకరించారు. ఈ పరీక్షకు మొత్తం 54,374 మంది అభ్యర్థులు హాజరైతే, అందులో 39,673 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 04, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 05:04 PM IST
TG LAWCET Results 2026: తెలంగాణ లాసెట్, పీజీఎల్‌సెట్ రిజల్ట్స్ వచ్చేశాయి, స్కోర్‌కార్డ్ ఇలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!
Image Credit: TG LAWCET PGLCET Results 2026 Out:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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