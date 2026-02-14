Mancherial: ఓటు వేశారా..?.. లేదంటే డబ్బులు ఇచ్చేయండి.. ఓడిన అభ్యర్థి వింత డిమాండ్.. వీడియో వైరల్..

Bjp candidate demands cash back from voter in mancherial video: తెలంగాణలో ఇటీవల మున్సిపల్ ఎన్నికలు పూర్తయ్యాయి. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు ఈ ఎన్నికల్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. తమదైన స్టైల్ లో ప్రచారం నిర్వహించాయి. ప్రచారం పూర్తయిన తర్వాత కొంత మంది ప్రలోభాలకు కూడా తెరతీశారు. తాజాగా మున్సిపల్ ఫలితాల్లో మరోసారి ప్రజలు కాంగ్రెస్ కు అండగా నిలిచారు. బీఆర్ఎస్ రెండో స్థానంలో నిలబడింది. ఈ క్రమంలో మంచిర్యాల నియోజక వర్గంలో వెరైటీ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
ఒట్టు వేసి చెప్పండి ఓటు వేశారా.. లేదంటే ఇచ్చిన డబ్బులు వెనక్కి ఇచ్చేయండి
మంచిర్యాల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 9వ డివిజన్ ఎన్నికల్లో ఓడిన బీజేపీ అభ్యర్థి జాడి తిరుపతి, అతని భార్య రూప తాము పంచిన డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని డిమాండ్ pic.twitter.com/8m0jQb4yDU
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) February 14, 2026
మంచిర్యాల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని సీతారాంపల్లిలోని డివిజన్ నంబర్ 9 నుండి బీజేపీ టికెట్పై జాడి తిరుపతి పోటీ చేశాడు. ఎన్నికల్లో గెలిచేందుకు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేశారు. ప్రజలకు ఇంటింటికి ఓటుకు 3 వేలు పంచాడు. కానీ.. చివర్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చేతిలో 16 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయాడు. దీంతో బీజేపీ అభ్యర్థి తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యాడు.
ఇక తాను డబ్బులు పంచిన వారి ఇంటికి వెళ్లి తనకు ఓటు వేశారో లేదా ప్రమాణం చేయాలని, లేకుంటే తన డబ్బులు వాపస్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. కొంత మంది ఓటర్లు ప్రమాణంచేసి మరీ చెప్పారు. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది.
Read more: ktr on Revanth: జైల్లో పెట్టినా భయపడేది లేదు.!. మరోసారి రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ గా కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
డబ్బు పంపిణీ ద్వారా ఓటర్లను ప్రేరేపించడం ద్వారా అభ్యర్థి ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని దెబ్బతీశారని పలువురు విమర్శించారు. తిరుపతి ప్రతి ఓటరుకు రూ. 3,000 పంపిణీ చేసినట్లు ఆరోపణలు రావడం నిజమే అంటూ దీన్ని బట్టి తెలుస్తొంది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook