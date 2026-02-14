English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Mancherial: ఓటు వేశారా..?.. లేదంటే డబ్బులు ఇచ్చేయండి.. ఓడిన అభ్యర్థి వింత డిమాండ్.. వీడియో వైరల్..

Mancherial: ఓటు వేశారా..?.. లేదంటే డబ్బులు ఇచ్చేయండి.. ఓడిన అభ్యర్థి వింత డిమాండ్.. వీడియో వైరల్..

Telangana municipal Election Results 2026: తనకు ఓటు వేయని వారు దయచేసిన తన డబ్బులు ఇచ్చేయాలని పోటిలో నిల్చున్న అభ్యర్థి డబ్బుల్ని అడగటంకు  చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీనిపై  కొంత మంది ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 14, 2026, 10:17 PM IST
  • మంచిర్యాలలో వింత ఘటన..
  • ఓటర్ల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్న అభ్యర్తి..

Trending Photos

Happy Mahashivratri 2026: తెలుగులో మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
5
Mahashivratri 2026 Images
Happy Mahashivratri 2026: తెలుగులో మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
Single Heroines: పెళ్లి వయసు దాటవేసిన స్టార్ హీరోయిన్స్.. ఇక లైఫ్ అంతా సింగిల్‌గానే ఉండిపోనున్నారా..?
5
Unmarried Heroines
Single Heroines: పెళ్లి వయసు దాటవేసిన స్టార్ హీరోయిన్స్.. ఇక లైఫ్ అంతా సింగిల్‌గానే ఉండిపోనున్నారా..?
Happy Mahashivratri 2026: మహాశివరాత్రి విషెస్, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Mahashivratri
Happy Mahashivratri 2026: మహాశివరాత్రి విషెస్, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
Star Actress: ఐదుగురు అమ్మాయిలతో ఒకేసారి ఆ పని.!. వాలెంటైన్స్‌డే వేళ షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్..
7
Shanaya Kapoor
Star Actress: ఐదుగురు అమ్మాయిలతో ఒకేసారి ఆ పని.!. వాలెంటైన్స్‌డే వేళ షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్..
Mancherial: ఓటు వేశారా..?.. లేదంటే డబ్బులు ఇచ్చేయండి.. ఓడిన అభ్యర్థి వింత డిమాండ్.. వీడియో వైరల్..

Bjp candidate demands cash back from voter in mancherial video: తెలంగాణలో  ఇటీవల మున్సిపల్ ఎన్నికలు పూర్తయ్యాయి. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు ఈ ఎన్నికల్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. తమదైన స్టైల్ లో ప్రచారం నిర్వహించాయి. ప్రచారం పూర్తయిన తర్వాత కొంత మంది ప్రలోభాలకు కూడా తెరతీశారు. తాజాగా మున్సిపల్ ఫలితాల్లో మరోసారి ప్రజలు కాంగ్రెస్ కు అండగా నిలిచారు. బీఆర్ఎస్ రెండో స్థానంలో నిలబడింది. ఈ క్రమంలో మంచిర్యాల నియోజక వర్గంలో వెరైటీ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

మంచిర్యాల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని సీతారాంపల్లిలోని డివిజన్ నంబర్ 9 నుండి బీజేపీ టికెట్‌పై జాడి తిరుపతి పోటీ చేశాడు. ఎన్నికల్లో గెలిచేందుకు  పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేశారు.  ప్రజలకు ఇంటింటికి ఓటుకు 3 వేలు పంచాడు. కానీ.. చివర్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చేతిలో 16 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయాడు. దీంతో బీజేపీ అభ్యర్థి తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యాడు.

ఇక తాను డబ్బులు పంచిన వారి ఇంటికి వెళ్లి తనకు ఓటు వేశారో లేదా ప్రమాణం చేయాలని, లేకుంటే తన డబ్బులు వాపస్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. కొంత మంది ఓటర్లు ప్రమాణంచేసి మరీ చెప్పారు. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది.

Read more: ktr on Revanth: జైల్లో పెట్టినా భయపడేది లేదు.!. మరోసారి రేవంత్ రెడ్డి  టార్గెట్ గా కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

డబ్బు పంపిణీ ద్వారా ఓటర్లను ప్రేరేపించడం ద్వారా అభ్యర్థి ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని దెబ్బతీశారని పలువురు విమర్శించారు. తిరుపతి ప్రతి ఓటరుకు రూ. 3,000 పంపిణీ చేసినట్లు ఆరోపణలు రావడం నిజమే అంటూ దీన్ని బట్టి తెలుస్తొంది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

MancherialBjp jadi thirupathiTelangana Municipal election Results 2026Municipal Election resultsMancherial News

Trending News