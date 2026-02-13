English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • TG municipal Elections Results 2026: మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ బిగ్ ట్విస్ట్.. బ్యాలెట్ బాక్స్‌లో రిటైర్డు ఉద్యోగి సంచలన లేఖ..

Retired employee drops letter in ballot box in suryapet:సూర్యపేటలో ఓట్లు లెక్కిస్తున్న క్రమంలో ఆసక్తికర లేఖ వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిలో ఒక రిటైర్డు  ఉద్యోగి తన గోడును చెప్పుకున్నాడు. ఇది కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 13, 2026, 01:06 PM IST
Retired govt employee drops a letter to Telangana Govt on pending benefits:  తెలంగాణలో ఫైనల్గా మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు విడుదలౌతున్నాయి. ఈ ఫలితాల్లో అధికార కాంగ్రెస్ దూసుకొని పోతుంది. ఇప్పటికే మెజారిటీ స్టానాల్లో కాంగ్రెస్ విజయ ఢంకా మోగించింది. మరోవైపు అన్ని పార్టీలు బోణిలను కొట్టాయి. అయితే.. నల్గొండలో ఓట్ల లెక్కింపు ఘటనలో ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. సూర్యపేట జిల్లాలో బ్యాలెట్ బాక్స్ లో ఒక లేఖ బైటపడింది. దానిలో  కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఉద్దేశించి రిటైర్డు ఉద్యోగి తన గోడును చెప్పుకున్నాడు. అందులో ఏముందంటే.. ‘‘ఓ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమా..! మేము రిటైర్ అయి 15 నెలలు గడిచింది. మాకు రావాల్సిన, మీరు చెల్లించాల్సిన ఏ ఒక్క పైసా మాకు రాలేదని రాసుకొచ్చాడు.

అంతే కాకుండా.. అనేక ఇబ్బందులు పడుతూ అనారోగ్యం పాలవుతూ ఆసుపత్రిలో మెరుగైన వైద్యం చేయించుకోలేక ఇప్పటి వరకు 62 మంది విశ్రాంత ఉద్యోగులు చనిపోయారని చెప్పాడు. అందుకే బాధతో మేము చనిపోక ముందే మా డబ్బులు మాకు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నామంటూ విశ్రాంత ఉద్యోగి ఒకరు తమ ఆవేదనను వెల్లడించారు.

ఈ క్రమంలో మున్సిపల్  ఫలితాల వేళ ఈ లేఖ నెట్టింట వైరల్గా మారింది. తెలంగాణలో రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు 5 డీఏలు ఇంకా పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి.

Read more: Telangana Municipal election Results 2026: నల్గొండలో నయా సెన్సెషన్.. ట్రాన్స్ జెండర్ అభ్యర్థి ఘన విజయం..

 వీటితో పాటు.. పెండింగ్‌లో ఉన్న ఉద్యోగుల గ్రాట్యుటీ, ఈపీఎఫ్, లీవ్ ఎన్‍క్యాష్‍మెంట్ కూడా రాష్ట్ర సర్కార్ ఇంకా బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత.. 2023 జులై నుంచి అమలు చేయాల్సిన పీఆర్సీని రెండున్నర సంవత్సరాలు అవుతున్నా.. వాటి గురించి కనీసం మాట్లాడకపోవడంపై కూడా ఉద్యోగులు కాంగ్రెస్ సర్కారుపై భగ్గుమంటున్నారు.

 

Telangana municipal elections results 2026Municipal election Results 2026Congress govtCM Revanth ReddyTelangana govt

