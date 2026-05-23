TG Polycet Results Out: తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాలిసెట్ రిజల్ట్స్ ని అధికారికంగా ఈ రోజు 11:30 గంటలకు రిలీజ్ చేశారు. మాసబ్ ట్యాంక్ లోని సాంకేతిక భవన్ లో టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషనర్ దేవసేన విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు కూడా ఉన్నారు. అధికారిక మీసేవ తెలంగాణ వాట్సాప్ నెంబర్ 8096958096 ద్వారా అభ్యర్థుల మొబైల్కే రిజల్ట్స్ పంపనున్నారు. స్టూడెంట్స్ ఈజీగా వాళ్ళ మొబైల్ లో రిజల్ట్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు.
స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ తెలంగాణ పాలిసెట్ ఫలితాలను ఈరోజు విడుదల చేసింది. విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://tgpolycet.nic.in/ లో కూడా ఫలితాలను చూసుకోవచ్చు. మే 27 నుండి కౌన్సిలింగ్ కు సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ మొదలవుతుంది. రిజల్ట్స్ విడుదల కాగానే విద్యార్థులు తమ ర్యాంక్ కార్డును హాల్ టికెట్ నెంబర్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ తెలంగాణ పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ మే 13న నిర్వహించారు. ఆ మరుసటి రోజే ఆన్సర్ కీ కూడా విడుదల చేశారు. తెలంగాణ పాలిసెట్ రాసిన స్టూడెంట్స్ ర్యాంక్ కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. దానిపై స్టూడెంట్ పేరు, పుట్టినతేదీ, స్కోర్, హాల్ టికెట్ నెంబర్, జెండర్, పాలిసెట్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, ర్యాంకు ఉంటాయి.
తెలంగాణ పాలిసెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ర్యాంకులు ఎంపీసీ, బైపిసి లకు వేర్వేరుగా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్టు మార్కులు 60 నుండి 30 కి తగ్గించి బైపిసి ర్యాంకును రిలీజ్ చేస్తారు. పాలిటెక్నిక్ లోని వివిధ డిప్లొమా కోర్సులలో అడ్మిషన్స్ కోసం ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తారు.