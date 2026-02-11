English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • TG TET 2026: గందరగోళంగా అర్ధరాత్రి విడుదలైన టెట్‌ ఫలితాలు.. ఆ టీచర్‌లే సత్తా చాటారు..!

TG TET 2026: గందరగోళంగా అర్ధరాత్రి విడుదలైన టెట్‌ ఫలితాలు.. ఆ టీచర్‌లే సత్తా చాటారు..!

TG TET 2026 Results Out: తెలంగాణ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష అయిన టీజీ టెట్ (TG TET) ఫలితాలు 2026 కు సంబంధించి విడుదలయ్యాయి. అర్ధరాత్రి గందరగోళ పరిస్థితుల్లో వీటి ఫలితాలు విడుదల చేశారు. ఇక పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://tgtet.aptonline.in/tgtet/  ఫలితాలు పొందుపరిచారు. జనవరి 3వ తేదీ నుంచి 20వ తేదీ వరకు ఈ పరీక్షలు నిర్వహించగా.. 30వ తేదీ 'కీ' విడుదల చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈసారి టెట్‌ పరీక్షకు రెండు లక్షల 37 వేల మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 11, 2026, 08:26 AM IST

TG TET 2026 Results Out: తెలంగాణ టీచర్ అర్హత పరీక్ష అయిన టీజీ టెట్ ఫలితాలు 2026 విడుదలయ్యాయి అర్ధరాత్రి గందరగోళ పరిస్థితుల్లో ఈ ఫలితాలను ఎట్టకేలకు విడుదల చేశారు మొత్తంగా 2,37000 మందిపైగా ఈ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అయితే ఈ ఫలితాల్లో మొత్తంగా 42 శాతం మంది ఇన్ సర్వీస్ టీచర్లు అర్హత సాధించలేదు. 65, 605 మంది టీచర్లు పరీక్షకు హాజర అయ్యారు.  ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఒక నిబంధన పెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ఐదేళ్లకు మించి సర్వీసులో ఉన్న టీచర్లు రెండేళ్లలోపు ఒక్కసారైనా అర్హత ఉత్తీర్ణత సాధించాలని స్పష్టం చేసింది.  మొత్తానికి 1,95,181 మంది పరీక్ష రాయగా 51.37% క్వాలిఫై అయ్యారు. 

 ఇంక టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఫలితాల్లో పేపర్ 1 లో 72 శాతం, పేపర్ 2 లో 39 శాతం మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఇందులో మ్యాథ్స్‌, సైన్స్ లో 42.3 శాతం, సోషల్ 35.8 శాతం క్వాలిఫై అయ్యారు. అంటే గత ఏడాది కంటే పాస్ పర్సంటేజ్ మరింత పెరిగింది. ప్రధానంగా ఇన్‌ సర్వీస్‌ టీచర్లు సత్తా చాటారు. ఈ మేరకు ఫైనల్ కీ తో పాటు తుది ఫలితాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్లో https://tgtet.aptonline.in/tgtet/ అందుబాటులో ఉంచామని టెట్ కన్వీనర్ రమేష్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. 

 అయితే ఈ పరీక్షలో సగానికి పైగా మాత్రమే అభ్యర్థులు అర్హత సాధించారు. ప్రధానంగా ఇన్‌సర్వీస్‌ టీచర్లు పేపర్ 1 లో 25 వేల మంది పైగా రాస్తే.. 19 వేల పైగా క్వాలిఫై అయ్యారు. పేపర్ 2 లో కూడా 23 వేల మందికి పైగా రాశారు. అందులో 11 వేల మందికి పైగా అర్హత సాధించారు. ఇక సోషల్ లో 16 వేల మందికి పైగా రాస్తే.. 6890 మంది అర్హత సాధించినట్లు సమాచారం. అయితే టెట్‌లో అర్హత సాధించక పోయిన ఉపాధ్యాయులకు తమ ఉద్యోగాల్లో ఏ డోకా ఉండదు. అయితే సుప్రీంకోర్టు నిర్దేశించిన రెండేళ్లలోపు తదుపరి టెట్ పరీక్షల్లో తప్పనిసరిగా ఉత్తీర్ణత పొందాల్సి ఉంటుంది. 

 టీజీ టెట్ 2026 ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులు పీడీఎఫ్‌ ఫార్మాట్లో సులభంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అధికారిక వెబ్‌సైట్లో ఈ ఫలితాలు ఉన్నాయి. టీజీ టెట్ అధికారిక వెబ్సైటు ఓపెన్ చేసి అక్కడ మీరు హోమ్ పేజీలో రిజల్ట్ సెక్షన్ కనిపిస్తుంది. టీజీ టెట్ 2026 రిజల్ట్ పై క్లిక్ చేయాలి. హాల్ టికెట్ నెంబర్ తో మీరు టీజీ టెట్ ఫలితాలను యాక్సెస్ చేయవచ్చు. కాపీ డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి.

Also Read:​ వాహనదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్.. మార్చి 1 నుంచి డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ లేకుండా తిరిగితే..?

Also Read:​ నేడు ఏడు కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీల్లో పోలింగ్‌.. అవసరమైతే అక్కడ రీపోలింగ్‌..!

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

