  TG TET Hall Tickets 2026: టెట్ హాల్ టికెట్లు విడుదల.. డౌన్‌లోడ్ లింక్ ఇదే..!

TG TET Hall Tickets 2026: టెట్ హాల్ టికెట్లు విడుదల.. డౌన్‌లోడ్ లింక్ ఇదే..!

TET Hall Ticket: తెలంగాణ టెట్-2026 హాల్ టికెట్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు గుడ్‌న్యూస్. రాష్ట్రంలో జనవరి 3 నుంచి నిర్వహించనున్న ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్)కు సంబంధించిన హాల్‌టికెట్లు డిసెంబర్ 27న రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇక దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు టెట్‌ వెబ్‌సైట్‌ నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 27, 2025, 05:07 PM IST

TG TET Hall Tickets 2026: టెట్ హాల్ టికెట్లు విడుదల.. డౌన్‌లోడ్ లింక్ ఇదే..!

TG TET Hall Tickets 2026: తెలంగాణ టెట్-2026 హాల్ టికెట్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు గుడ్‌న్యూస్. రాష్ట్రంలో జనవరి 3 నుంచి నిర్వహించనున్న ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్)కు సంబంధించిన హాల్‌టికెట్లు డిసెంబర్ 27న రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇక దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు టెట్‌ వెబ్‌సైట్‌ నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఈసారి గతంతో పోల్చితే టీజీ టెట్-2026కు భారీగానే అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి. పేపర్‌1, 2, కలిపి మొత్తం 2,37,754 దరఖాస్తులు అందాయి. ఇందులో 71,670 మంది ఇన్‌ సర్వీస్‌ ఉపాధ్యాయులున్నారు. వీరంతా కూడా పరీక్షలకు హాజరుకానున్నారు.

TG TET-2026 హాల్ టికెట్లు ఇలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి..
1. ముందుగా https://tgtet.aptonline.in/tgtet/ వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లాలి.
2. హోం పేజీలో కనిపించే ‘హాల్ టికెట్ డౌన్‌లోడ్’ ఆప్షన్‌పై క్లిక్ ఇవ్వాలి.
3. జర్నల్ నెంబర్‌తో పాటు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వివరాలను ఎంట్రీ చేయాలి.
4. సబ్మిట్ బటన్‌పై నొక్కితే మీ హాల్ టికెట్ డిస్‌ప్లే అవుతుంది.
5. డౌన్‌లోడ్ అనే ఆప్షన్‌పై నొక్కి హాల్ టికెట్ కాపీని పొందవచ్చు.
6. డౌన్‌లోడ్ చేసిన తర్వాత అభ్యర్థులు తమ పేరు, రోల్ నెంబర్, పరీక్ష తేది, టైమ్, పరీక్ష కేంద్రం వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా అన్నది జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఏవైనా తప్పులు కనిపిస్తే వెంటనే సరిచూసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

ముఖ్యమైన సూచనలు..
* ఎగ్జామ్ సెంటర్‌లోకి వెళ్లాలంటే హాల్ టికెట్ తప్పనిసరి.
* హాల్ టికెట్‌తో పాటు చెల్లుబాటు అయ్యే గుర్తింపు కార్డు తీసుకెళ్లాలి.
* పరీక్ష రోజున ముందుగానే కేంద్రానికి చేరుకోవాలి.

ఇక వచ్చే ఏడాది జనవరి 3 నుంచి జనవరి 31 వరకు తెలంగాణ టెట్ పరీక్షలు జరుగుతాయి. మొదటి సెషన్ ఉదయం 9 గంటల నుంచి 11:30 గంటల వరకు, రెండో సెషన్ మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 4:30 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు.

టెట్ పరీక్షలో ఒక్కసారి అర్హత సాధిస్తే ఎన్నిసార్లు అయినా టెట్ రాయవచ్చు. ఎక్కువ స్కోర్ ఉన్న టెట్ పరీక్షనే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. తెలంగాణ టెట్ పరీక్షను మొత్తం 150 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. టెట్ ఎగ్జామ్ లో ఓసీ అభ్యర్థులు 60 శాతం మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది. ఇక బీసీ అభ్యర్థులు 50 శాతం, ఎస్టీ, ఎస్సీ, పీహెచ్, ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ 40 శాతం అర్హత మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

TG TET Hall Tickets 2026TG TET Hall TicketsTeacher Eligibility TestTET Hall TicketTG TET Exam

