  • /Inter Practical Exams: ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అప్డేట్.. ఇకపై ఫస్ట్ ఇయర్‌ నుంచే ప్రాక్టికల్స్.. కొత్త విధానం ఇదే!

Inter Practical Exams: తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఈ ఏడాది నుండి ఇంటర్‌లో కీలక మార్పులు చేస్తుంది. ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఇంటర్ ఫస్ట్‌ ఇయర్‌లో 15 మార్కులకు, సెకండ్ ఇయర్‌లో 15 మార్కుల చొప్పున ప్రాక్టికల్స్‌కు కేటాయించనున్నట్లు ఇంటర్ బోర్డు తెలిపింది. అయితే థియరీ పరీక్షల విధానంలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 17, 2026, 08:50 AM IST|Updated: May 17, 2026, 08:50 AM IST
Image Credit: TGBIE introduces internal exams and practicals for inter first year students from 2026 27 academic year (source-file)

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

